NFL - Voting: Die SPOX-Spieler der Woche - Woche 2

Woche 2 der NFL-Saison ist im Kasten. Ab dieser Saison sucht SPOX jede Woche die Spieler der Woche und fragt dafür sein fachkundiges Publikum. In dieser Woche stehen unter anderem Amon-Ra St. Brown, Tua Tagovailoa, Aidan Hutchinson und Micah Parsons zur Wahl.

Woche 2 in der NFL stand ganz im Zeichen zahlreicher Überraschungen. Aus deutscher Sicht sorgte dabei vor allem Wide Receiver Amon-Ra St. Brown für Furore und stellte gleich zwei Rekordserien ein. Doch reicht seine starke Vorstellung für den Spieler der Woche?

Quarterback Tua Tagovailoa führte die Miami Dolphins mit 6 Touchdowns zu einem fulminanten Comeback-Sieg über die Baltimore Ravens, bei denen Lamar Jackson groß aufspielte.

Defensiv wiederum sammelte Micah Parsons erneut zwei Sacks beim Sieg der Dallas Cowboys über die Cincinnati Bengals, während Jamel Dean für die Bucs gleich 2 Interceptions in New Orleans fing. Cornerback Byron Murphy wiederum machte einen guten Job gegen Raiders-Star Davante Adams und beendete das Gastspiel in Vegas mit einem 59-Yard-Fumble-Return-Touchdown in der Overtime für die Cardinals.

Was die Rookie angeht, drehte Lions-Edge-Rusher Aidan Hutchinson auf und sammelte 3 Sacks gegen Carson Wentz, während Corner Jaylen Watson im Thursday Night Game mit einem Pick-Six die Kansas City Chiefs gegen die Chargers auf die Siegerstraße brachte.

Beeindruckende Vorstellung allenthalben also, doch wer ragte aus Eurer Sicht besonders heraus? Stimmt jetzt ab! Für alle App-User geht es hier entlang!