NFL - Division Previews AFC South: Texans, Colts, Jaguars und Titans im Überblick

In der AFC South könnten zwei Personalentscheidungen des Frühjahrs für eine Wachablösung sorgen. Derweil haben die Kellerkinder aufgerüstet und die Trainer getauscht. Doch gelingt dadurch auch der nächste Schritt?

NFL-Preview: Houston Texans

Bilanz 2021: 4-13

4-13 Die wichtigsten Zugänge: RB Dameon Pierce, OG Kenyon Green, LB Christian Harris, CB, Derek Stingley, S Jalen Pitre, EDGE Jerry Hughes, OG A.J. Cann, CB Steven Nelson

RB Dameon Pierce, OG Kenyon Green, LB Christian Harris, CB, Derek Stingley, S Jalen Pitre, EDGE Jerry Hughes, OG A.J. Cann, CB Steven Nelson Die wichtigsten Abgänge: OT Marcus Cannon, CB Terrance Mitchell, S Justin Reid, QB Tyrod Taylor,, S Terrence Brooks

Houston Texans - Darum wird die Saison ein Erfolg

Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Texans weiterhin im Neuaufbau befinden. In diesem Jahr gelang es ihnen allerdings, ihr Talentlevel durch ein paar auf dem Papier sehr guten Draftpicks merklich zu erhöhen. Zudem sind sie offenbar gewillt, Quarterback Davis Mills eine echte Chance zu geben, sich langfristig festzuspielen.

Die O-Line wurde mit Top-Athlet Kenyon Green verbessert, dahinter kam mit Dameon Pierce ein bulliger Down-Hill-Runner, der in die Teamphilosophie passt. Und defensiv wurden vor allem im Draft gleich mehrere Starter gefunden, die ebenfalls das Niveau anheben werden. Mit dem jetzt vorhandenen Personal lässt sich Lovie Smiths Vorstellung einer Defense deutlich besser umsetzen als im Vorjahr, wo man zumindest mal an der Front schon passabel agierte.

Houston Texans - Darum wird die Saison ein Misserfolg

Wie stabil ist dieses Konstrukt wirklich? Und wie sicher sitzt Lovie Smith nach seiner widerwilligen Beförderung im Sattel? Vermutlich nicht allzu sicher, wenn man bedenkt, dass er im Grunde die B- oder C-Lösung für die Texans war, die sich zum zweiten Mal in Serie den völlig unerfahrenen Ex-Quarterback Josh McCown genau angeschaut haben, um dann kurz mal Brian Flores bis zu dessen NFL-Klage ins Auge fassten. Und dann fiel ihnen ein, dass Smith ja auch da ist ...

Abgesehen davon darf man bei allem Vertrauen in Mills nicht vergessen, dass dieser gar nicht mal so gut war in seiner Rookie-Saison. Egal, welche Metrik man hier anwendet, Mills lag im hinteren Viertel aller Starting-Quarterbacks und ob das dieses Jahr besser wird, darf zumindest bezweifelt werden. Immerhin ist der Druck überschaubar, sodass nicht allzu viel erwartet wird.

Speziell die Vorstellung, dass man hauptsächlich aufs Run Game setzen will, spricht aber nicht unbedingt dafür, dass es in diesem Jahr möglich wird, Mills und die gesamte Offense aussagekräftig zu evaluieren.

Houston Texans - Der Schlüsselspieler: Davis Mills

Gehen wir einfach davon aus, dass die Texans auch in diesem Jahr nicht allzu viele Spiele gewinnen, dann kann es in der Saison nur darum gehen, herauszufinden, ob man mit Mills den Franchise-QB hat oder eben nicht. Es hängt also von seinem Spiel ab, wie die nahe Zukunft des Teams aussehen wird. Und wenn er nicht überzeugt, dann haben die Texans immerhin zwei Erstrunden- und drei Top-50-Picks, um den langfristigen QB der Zukunft zu finden.

Houston Texans - Season-Prognose 2022

Sind die Texans zu Überraschungen in der Lage? Sicherlich, das zeigten sie mit schlechterem Personal bereits im Vorjahr. Ist es wahrscheinlich, dass sie über eine ganze Saison überraschen werden? Eher nicht. Sie duellieren sich mit den Jaguars um Rang 3, werden aber den Kürzeren ziehen.