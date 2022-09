NFL - Cleveland Browns: Myles Garrett in Autounfall verwickelt

Myles Garrett war in einen Autounfall verwickelt und wurde in ein Krankenhaus in Cleveland gebracht. Der Edge Rusher der Browns hat dabei nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Wie mehrere Medien am Montag übereinstimmend berichteten, passierte der Unfall, an dem nur ein Auto - ein 2021 Porsche von Garrett - beteiligt war, nachdem Garrett das Trainingsgelände der Browns in Berea/Ohio am Montag verlassen hatte.

Die Schwere der Verletzungen Garretts ist noch unklar, seine Agentin Nicole Lynn gab jedoch folgendes Statement auf Twitter ab: "Während wir darauf warten, das Ausmaß seiner Verletzungen zu erfahren, war er wach und ansprechbar."

Zudem gab Lynn gegenüber ESPN an, dass sich Garrett keine Knochenbrüche zugezogen habe und wahrscheinlich zeitnah wieder aus dem Krankenhaus entlassen werde.

Der Unfall passierte gegen 15 Uhr Ortszeit in der Nähe von Wadsworth/Ohio laut eines Berichts der Ohio State Highway Patrol. Das Fahrzeug soll von der Straße abgekommen sein und sich überschlagen haben, bevor es zum Stehen kam. Eine Passagierin, die sich mit Garrett im Auto befand, wurde ebenfalls mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

© getty Myles Garrett war in einen Autounfall verwickelt.

Myles Garrett: Kein Einfluss von Drogen oder Alkohol

Weiter gab die Highway Patrol an, dass nicht von einem Einfluss von Drogen oder Alkohol ausgegangen wird. Zudem waren beide Passagiere angeschnallt. Der Unfall wird derzeit untersucht.

Garrett, den die Browns im Draft 2017 mit dem ersten Pick insgesamt gezogen haben, spielte noch am Donnerstag mit Cleveland gegen die Pittsburgh Steelers. Am kommenden Sonntag treffen die Browns auf die Atlanta Falcons in Georgia. Ob Garrett dann mitwirken kann, ist offen.