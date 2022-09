NFL - Baltimore Ravens verpflichten Jason Pierre-Paul

Die Baltimore Ravens haben sich mit Edge Rusher Jason Pierre-Paul auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

JPP spielte zuletzt für die Tampa Bay Buccaneers und war seither auf der Suche nach einem neuen Team. Das werden nun die Ravens, deren Personaldecke auf der Edge-Position sehr dünn geworden ist.

Vor der Verpflichtung von Pierre-Paul standen nur noch Odafe Oweh und Justin Houston im Kader, nachdem sich Steve Means kürzlich die Achillessehne gerissen hatte und auf Injured Reserve gesetzt wurde.

Darüber hinaus stehen bereits Vince Biegel und Daelin Hayes auf IR, während Tyus Bowser die Saison auf der PUP List begonnen hat und erst in ein paar Wochen zurückkehren kann. Zudem ist Jaylon Ferguson im Juni verstorben.

Pass Rush war in den bisherigen zwei Spielen der Ravens ein Problem. Insgesamt gelangen dem Team nur 4 Sacks und der fehlende Druck auf den Quarterback war sicherlich ein Faktor beim größten Kollaps der Team-Geschichte am vergangenen Sonntag, als man gegen die Miami Dolphins nach 21 Punkten Vorsprung mit 38:42 verlor.

Ravens-Defensive-Coordinator Mike MacDonald hielt sich auf einer Pressekonferenz noch bedeckt bezüglich JPP, da der Deal noch nicht offiziell verkündet wurde, räumte aber ein: "Offensichtlich hatte JPP eine großartige Karriere. Er ist ein verdammt guter Spieler."

© getty Jason Pierre-Paul gewann zwei Super Bowls mit den Giants und Buccaneers.

Jason Pierre-Paul: Zweimaliger Super-Bowl-Sieger

Pierre-Paul spielte insgesamt vier Saisons in Tampa und gewann mit dem Team nach der Saison 2020 den Super Bowl. Im Vorjahr sammelte er auch aufgrund einer Schulterverletzung nur 2,5 Sacks und unterzog sich einer Operation im Februar. 2020 hatte er das Team noch mit 9,5 Sacks angeführt.

Zuvor spielte er für die New York Giants, die ihn an 15. Stelle insgesamt im Draft 2010 gezogen haben. Mit den G-Men gewann er Super Bowl XLVI und kam in seiner gesamten Karriere auf bislang 91,5 Sacks in 165 Spielen.