NFL Starter-Serie: Ravens, Bengals, Browns, Steelers - die AFC North

Die AFC North präsentiert sich auch vor der kommenden Saison als eine der stärksten Divisions in der NFL. Die Bengals wollen ihren Division-Titel verteidigen, doch die Ravens sollten eine größere Herausforderung darstellen als letztes Jahr. In Pittsburgh hoffen sie auf eine neue Ära, während die Browns mit der gravierendsten Frage vielleicht aller 32 Teams in die Saisonvorbereitung startet.

Ronnie Stanley, Marcus Peters, J.K. Dobbins, Marlon Humphrey, Gus Edwards, DeShon Elliott, Nick Boyle, Derek Wolfe und irgendwann auch Lamar Jackson: Die Ravens waren in der vergangenen Saison so gravierend von Verletzungen getroffen, dass es ein Jahr zum Vergessen war.

Das soll in der kommenden Saison selbstredend anders aussehen. Die Offensive Line kommt deutlich stabiler daher, die Secondary ist noch flexibler - und gleichzeitig hoffen die Ravens darauf, dass Rashod Bateman den Schritt zum Nummer-1-Receiver hinlegen kann.

Doch reicht das, um in einer sehr starken Division abermals um die Krone mitzuspielen?

Baltimore Ravens: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Lamar Jackson Left Tackle: Ronnie Stanley Running Back: J.K. Dobbins Left Guard: Ben Powers Wide Receiver: Rashod Bateman Center: Tyler Linderbaum Wide Receiver: Devin Duvernay Right Guard: Kevin Zeitler Tight End Mark Andrews Right Tackle: Morgan Moses Tight End: Nick Boyle

Baltimore Ravens: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Edge: Odafe Oweh Cornerback: Marlon Humphrey Defensive Tackle: Calais Campbell Cornerback: Marcus Peters Defensive Tackle: Michael Pierce Cornerback: Kyle Fuller Edge: Tyus Bowser Safety: Marcus Williams Linebacker: Patrick Queen Safety: Kyle Hamilton Linebacker: Josh Bynes

Ravens-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Was offensiv sofort ins Auge sticht, ist die Wide-Receiver-Gruppe. Nach dem Trade von Marquise Brown fehlt der Nummer-1-Receiver, seine 139 Targets wurden in der vergangenen Saison lediglich von Tight End Mark Andrews (149/ein Spiel mehr) getoppt. Kein anderer Ravens-Spieler hatte 2021 über 65 Targets.

Baltimore hatte in der vergangenen Saison die dritthöchste Quote an 21-Personnel, und der Fullback ist insbesondere im Run Game für Baltimore wichtig. Doch mit Blick auf die Wide-Receiver-Gruppe in Kombination mit den Investments in die Tight-End-Position liegt die Vermutung nahe, dass Baltimore mehr 12-Personnel einsetzt, um darüber auch im Passspiel zu funktionieren.

In der vergangenen Saison spielten die Ravens nur neun Prozent ihrer Offense-Snaps mit einem Back und zwei Tight Ends auf dem Platz, lediglich Buffalo nutzte 12-Personnel noch seltener. Hinter Andrews und Nick Boyle, dessen Kernkompetenz das Blocking ist, hat Baltimore in der vierten Runde des Drafts mit Charlie Kolar und Isaiah Likely gleich zwei weitere Optionen gefunden. Beide sind in erster Linie Receiver auf der Tight-End-Position.

J.K. Dobbins und Gus Edwards kommen nach ihren Verletzungen zurück. Rookie Tyler Badie gibt den Ravens eine weitere Big-Play-Option im Backfield, zusätzlich hat Baltimore Mike Davis verpflichtet.

In der Offensive Line ist insbesondere der Left-Guard-Spot noch offen. Powers, Ben Cleveland oder auch Tyre Phillips sind hier realistische Kandidaten. Auf Right Tackle dürfte Neuzugang Morgan Moses vorerst gesetzt sein, mit Ja'Wuan James und Viertrunden-Rookie Daniel Faalele gibt es aber echte Tiefe. Rookie-Center Tyler Linderbaum ersetzt den nach Carolina abgewanderten Bradley Bozeman.