Starter-Serie: Cardinals, Rams, 49ers, Seahawks - die NFC West

In der NFC West mangelt es vor der kommenden Saison einmal mehr nicht an Storylines: Wie gut ist Titelverteidiger Los Angeles nach mehreren Abgängen? Was ist in Seattles Umbruch wichtig? Was kann man von den Cardinals erwarten? Und ist Trey Lance San Franciscos Antwort? Die Starter-Serie zur NFC West.

Gar nicht so einfach, die Cardinals vor der kommenden Saison einzusortieren. Arizona war über die erste Saisonhälfte der vergangenen Saison eines der zwei, drei besten Teams der Liga - und brach dann ein.

Können Kliff Kingsbury, Kyler Murray und Co. ein ganzes Jahr lang auf einem hohen Level spielen? Welche Schlüsse hat man aus der vergangenen Saison gezogen? Wie wird die Offense schematisch angepasst?

Der Start der kommenden Spielzeit erfolgt durch die Sperre von Top-Receiver DeAndre Hopkins mit einem Handicap. Kann Murray im Vergleich zum Vorjahr noch einen Schritt machen, und so das Team noch mehr tragen? Die Defense, die letztes Jahr fraglos über ihren individuellen Möglichkeiten spielte, bringt einmal mehr jede Menge Fragezeichen mit und wird davon abhängig sein, dass die Offense sie in gute Situationen bringt.

Arizona Cardinals: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Kyler Murray Left Tackle: D.J. Humphries Running Back: James Conner Left Guard: Justin Pugh Wide Receiver: DeAndre Hopkins* Center: Rodney Hudson Wide Receiver: Marquise Brown Right Guard: Will Hernandez Wide Receiver: A.J. Green Right Tackle: Kelvin Beachum Tight End: Zach Ertz

*Hopkins wird die ersten sechs Spiele der Regular Season gesperrt verpassen.

Arizona Cardinals: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Edge: J.J. Watt Cornerback: Byron Murphy Defensive Tackle: Zach Allen Cornerback: Marco Wilson Defensive Tackle: Leki Fotu Cornerback: Antonio Hamilton Edge: Markus Golden Safety: Budda Baker Linebacker: Isaiah Simmons Safety: Jalen Thompson Linebacker: Zaven Collins

Cardinals-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Die Hiobsbotschaft schon weit vor Saisonstart war die 6-Spiele-Sperre gegen DeAndre Hopkins. Die Cardinals werden die ersten sechs Partien ohne ihren Nummer-1-Receiver bestreiten müssen - es gibt mehrere Optionen, um den Ausfall zu kompensieren.

Arizona könnte auch weiterhin viel aus 3-Receiver-Sets agieren, mit Neuzugang Marquise Brown vermehrt außen gegenüber von Green. Rondale Moore wäre dann der logische Starter im Slot. In der vergangenen Saison hatte zudem Antoine Wesley zumindest schematisch die Hopkins-Rolle übernommen, als der verletzt ausfiel. Wesley wurde als Exclusive Rights Free Agent mit einem neuen Vertrag gehalten.

Auch ist mehr 12-Personnel (ein Running Back, zwei Tight Ends, zwei Wide Receiver) in den ersten Wochen der Saison denkbar, neben Ertz hat Arizona mit Rookie Trey McBride jetzt eine weitere echte Waffe im Passspiel auf der Tight-End-Position. Die Cardinals spielten bereits im Vorjahr 22 Prozent ihrer Offense-Snaps aus 12-Personnel und lagen damit sogar leicht über dem Liga-Schnitt. Für Kingsbury könnte das eine Möglichkeit sein, um die Offense auch schwerer berechenbar und etwas weniger statisch zu machen.

In der Offensive Line ist der Right-Guard-Spot noch offen. Neben Neuzugang Will Hernandez stünden unter anderem die Rookies Lecitus Smith und Marquis Hayes bereit. Josh Jones hat sich innen nicht als vernünftige Alternative erwiesen.