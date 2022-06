NFL Starter-Serie: Broncos, Chiefs, Raiders, Chargers - die AFC West

Die AFC West geht als die auf dem Papier stärkste Division an die Startlinie der kommenden Saison: Können die Los Angeles Chargers eine Wachablösung an der Spitze einleiten? Führt Russell Wilson die Broncos zurück an die Division-Spitze? Oder schieben sich die Raiders mit Davante Adams nach ganz vorne? Die Kansas City Chiefs stehen am Übergang zu einem neuen Kapitel dieses Kaders - und sind vielleicht dennoch sogar einmal mehr der Favorit.

Seit den Tagen von Peyton Manning suchen die Denver Broncos einen Quarterback, der sie wieder zu Playoff-Siegen führen kann. Von Brock Osweiler über Trevor Siemian, Paxton Lynch, Case Keenum und Joe Flacco bis hin zu Teddy Bridgewater und Drew Lock ist man schließlich bei Russell Wilson gelandet. Und jetzt soll alles besser werden.

Wer weiß schon, ob es mit Wilson tatsächlich für den ganz großen Wurf reicht. Zumindest aber gibt es in Mile High wieder berechtigten Grund für Optimismus im Sommer vor einer Saison. Der Kader ist stark besetzt und weist wenige gravierende Schwachstellen auf.

Eine der zentralen Fragen lautet dementsprechend: Wie schnell funken Wilson und der neue Head Coach Nathaniel Hackett auf einer Wellenlänge? Kann das Duo gemeinsam erfolgreich sein?

Denver Broncos: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Russell Wilson Left Tackle: Garett Bolles Running Back: Javonte Williams Left Guard: Dalton Risner Wide Receiver: Courtland Sutton Center: Lloyd Cushenberry III Wide Receiver: Jerry Jeudy Right Guard: Quinn Meinerz Wide Receiver: Tim Patrick Right Tackle: Billy Turner Tight End: Albert Okwuegbunam

Denver Broncos: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Edge: Bradley Chubb Cornerback: Patrick Surtain Defensive Tackle: D.J. Jones Cornerback: Ronald Darby Defensive Tackle: Dre'Mont Jones Cornerback: K'Waun Williams Edge: Randy Gregory Safety: Justin Simmons Linebacker: Josey Jewell Safety: Kareem Jackson Linebacker: Alex Singleton

Broncos-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Vielleicht das offenste Duell in Denver ist in der Offensive Line: Risner und Bolles auf der linken Seite sind gesetzt. Graham Glasgow wurde zuletzt primär auf Guard eingesetzt, könnte aber auch Center spielen, falls Meinerz eher weiterhin Guard spielen soll. Cushenberry wäre in diesem Szenario raus. Falls Cushenberry im Zentrum gesetzt ist, würden Meinerz und Glasgow den Right-Guard-Spot unter sich ausmachen.

Auf Wide Receiver haben die Broncos mit Sutton und Patrick zwei große Outside-Targets, das sollte den Stärken von Russell Wilson entgegenkommen. Jerry Jeudy könnte das im Slot entfesseln, eine Rolle, die Tyler Lockett in Seattle zuletzt - wenn auch mit einer vertikaleren Interpretation der Position - meisterhaft ausgefüllt hat.

Sutton, Patrick und Jeudy dürften in 3-Receiver-Sets die Starter sein. Allerdings gibt es hier, womöglich auch Matchup-abhängig, Alternativen. Allen voran K.J. Hamler wäre eine interessante Speed-Option im Slot, wenn Denver seine Waffen mehr herumschiebt.

Die Tight-End-Position könnte, nachdem Noah Fant im Zuge des Wilson-Trades nach Seattle abgegeben wurde, ein echtes Training-Camp-Duell werden: Albert O geht für den Moment als Starter in den Sommer, doch Rookie Greg Dulcich hat die Mittel, um ihm diesen Spot streitig zu machen. Insbesondere weil er eine vertikale Rolle im Passspiel einnehmen kann, etwas, das gut mit Wilsons Spielweise harmonieren sollte.