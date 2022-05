NFL-News: Jadeveon Clowney unterschreibt wohl für ein Jahr bei den Cleveland Browns

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich Defensive End Jadeveon Clowney mit den Cleveland Browns auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Dieser soll maximal elf Millionen Dollar schwer sein.

Der Veteran Edge Rusher hat sich mit den Browns auf einen Einjahresvertrag über 11 Millionen Dollar geeinigt, wie die NFL-Network-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero unter Berufung auf eine Quelle berichten. Allerdings könnte der Deal laut Rapoport etwas komplizierter sein als das.

Laut Rapoport wollte Clowney zurück nach Cleveland und lehnte zuvor andere Angebote für mehrjährige Verträge in Höhe von 14 bis 15 Millionen Dollar pro Jahr ab.

Der 29-Jährige, der 2020 für die Tennessee Titans auflief, unterschrieb im vergangenen April bei den Browns einen Einjahresvertrag in Höhe von bis zu zehn Millionen Dollar.

Clowney kam an der Seite von All-Pro-Pass-Rusher Myles Garrett, wie Clowney ein Nummer-1-Pick, in der abgelaufenen Saison auf neun Sacks und zwei erzwungene Fumbles für die Browns.

Clowney hatte in seiner Karriere häufig mit Verletzungen zu kämpfen. Die Houston Texans wählten Clowney als Nummer 1 im Draft 2014. Er wurde dreimal in die Pro Bowl gewählt und hat in acht Saisons 41 Sacks erzielt.