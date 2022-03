Nach Hill-Abgang: Kansas City Chiefs verpflichten Valdes-Scantling

Die Kansas City Chiefs haben nach dem Trade von Tyreek Hill schnell reagiert: Die Chiefs einigten sich mit Ex-Packers-Receiver und Free Agent Marquez Valdes-Scantling auf einen Vertrag.

Valdes-Scantling unterschreibt in Kansas City für drei Jahre und bis zu 30 Millionen Dollar. Über Bonuszahlungen kann der Deal sogar 36 Millionen Dollar wert sein, der 27-Jährige erhält 18 Millionen Dollar garantiert.

Die Chiefs hatten Star-Receiver Tyreek Hill am Mittwoch nach Miami zu den Dolphins getradet - und damit eine Ära beendet. Für Kansas City gilt es jetzt, erstmals in der Mahomes-Ära eine Offense ohne einen der gefährlichsten Receiver der Liga aufzubauen.

Gleichzeitig ist es allerdings auch eine Chance auf einen kleinen offensiven Neustart: Defenses hatten sich über die letzten Jahre spezifisch auf die Chiefs-Offense eingestellt, was es für Kansas City zunehmend schwer machte, mit der gewohnt hohen Effizienz zu agieren. Die Verpflichtungen von JuJu Smith-Schuster als Underneath-Possession-Receiver und Valdes-Scantling als Outside-Speedster stehen jetzt auch für eine veränderte Offense.

Valdes-Scantling, der seit er 2018 in die Liga kam durchschnittlich 17,5 Yards pro Catch verzeichnete, ist ein klarer Outside-Receiver, während Hill primär im Slot unterwegs war. Das könnte das Feld für die Chiefs wieder etwas entzerren. Auch sind sowohl Smith-Schuster als auch Valdes-Scantling willige Run-Blocker. Für Coach Andy Reid könnten sich so also auch mehr Optionen ergeben, um die Offense wieder schwerer ausrechenbar zu machen.