Warten auf das Quarterback-Karussell: Die fragenden Blicke der Eltern

Russell Wilson, Aaron Rodgers, Deshaun Watson, Jimmy Garoppolo, Derek Carr: Das potenzielle Quarterback-Karussell sah nach Saisonende überaus attraktiv aus und sorgte für spektakuläre Gedankenspiele. Doch wenige Tage vor dem Start der Free Agency schrumpft der Markt zunehmend - während die Teams auf der Suche in den Vordergrund rücken.

Die Scouting Combine ist Jahr für Jahr ein spannender Termin im NFL-Kalender. Die Tests der Draft-Prospects sorgen für neue Konversationen und Prognosen Richtung Draft; wirklich spannend aber sind häufig die Dinge, die zwischen den Zeilen durchsickern.

Die Combine ist in den meisten Fällen nicht nur die erste Gelegenheit seit Saisonende, um von den Head Coaches und GMs zu hören, von denen sich die meisten der Presse stellen. Es ist auch die Nummer-1-Brutstätte für Gerüchte.

Selten sind so viele NFL-Verantwortliche zur gleichen Zeit am gleichen Ort, und das mit einer Vielzahl an Journalisten und Team-Insidern. Es wäre fast verwunderlich, wenn hier keine Gerüchte entstehen würden - und auch Deals kommen hier zustande, oder werden zumindest sehr konkret.

Das ligaweite Warten auf Aaron Rodgers

Doch wer in diesem Jahr darauf gehofft hatte, dass das Quarterback-Karussell Anfang März so richtig Fahrt aufnimmt, sieht sich nach der Combine eher unterwegs in die entgegengesetzte Richtung.

Das Karussell ist fast zum Stillstand gekommen, die ersten Kinder steigen schon aus und die Eltern an der Seite werfen sich fragende Blicke zu, ob hier noch etwas passiert, oder ob man den Heimweg antreten kann.

In Teilen ist das auch das Warten auf den ersten Dominostein, und dieser erste Dominostein heißt Aaron Rodgers. Packers-Coach Matt LaFleur sprach während der Combine darüber, dass er Rodgers nicht "nerven" wolle, GM Brian Gutekunst verkündete, dass er bisher keine Trade-Anfragen für den 38-Jährigen bekommen habe.

Rodgers selbst hatte ursprünglich angekündigt, dass er seine Entscheidung frühzeitig treffen wolle - allzu viel Zeit bleibt nicht mehr, ehe die Packers kritische Free-Agency-Entscheidungen treffen müssen, für die es vorteilhaft wäre, zu wissen, ob man sich All-In mit Rodgers oder im Rebuild mit Jordan Love befindet.

Alles, was von Rodgers seit Saisonende zu hören war, geht in die Richtung, dass es hinter den Kulissen deutlich besser läuft als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, als das Tischtuch beinahe schon zerschnitten schien.

Green Bay holte sogar QB-Coach Tom Clements zurück, auch etwas, das Rodgers positiv bewertete - während LaFleur kein Geheimnis daraus machte, dass Rodgers eine "signifikante Rolle" in dieser Entscheidung gespielt hat.

Quarterback-Karussell: Wie sie sieht die Liga diesen Draft?

Die Kernfrage, die sich hier somit stellt, lautet: Worauf wartet Rodgers? Alle Karten in Green Bay liegen auf dem Tisch - geht es um einen neuen Vertrag in Green Bay? Oder wartet er doch noch darauf, dass sein Ex-Coach Nathaniel Hackett aus Denver das Angebot schickt, das die Packers - und Rodgers selbst - nicht ablehnen können?

Von der Combine sickerte durch, dass die Packers sehr viel Aufwand - auch finanzieller Natur - betreiben, um Rodgers zu halten, doch dass andere Teams sich gleichzeitig noch Chancen auf Rodgers ausrechnen.

So oder so: Während die Gerüchte rund um Russell Wilson mehr und mehr abgeklungen sind, und sich die Raiders klar zu Derek Carr bekannt haben und bereits an einem neuen Deal für Carr arbeiten sollen, während die Liga bei Deshaun Watson weiterhin darauf wartet, was gerichtlich passiert und wie das seine Verfügbarkeit beeinflussen wird, ist Rodgers der klare erste Dominostein in jeglicher Kalkulation.

Zwar scheinen sich die Gerüchte rund um den MVP auf Denver und Green Bay - oder das überraschende Karriereende? - zu beschränken; doch falls Rodgers tatsächlich via Trade zu haben ist, wird es ein spektakuläres Wettbieten geben.

Denn, und diese Berichte kamen von der Combine: Mehrere Teams, die einen neuen Quarterback brauchen, wollen einen Veteran - und wollen eher nichts mit dieser Quarterback-Klasse zu tun haben.

Das passt zur bisher vermittelten ligaweiten Einschätzung der Quarterbacks im diesjährigen Draft. Es ist eine sehr überschaubare Klasse, und selbst die Teams, die auf das Potenzial von Malik Willis setzen könnten, scheinen - so die Gerüchtelage - in Willis nach Möglichkeit keine Option direkt für 2022 zu sehen, sondern stufen ihn eher als Projekt für 2023 ein.

QB-Markt: Mitch Trubisky plötzlich im Mittelpunkt

Was also als potenziell wilder Quarterback-Sturm gehandelt wurde, kristallisiert sich mehr und mehr als laues Lüftchen heraus; und so rücken andere Namen in den Fokus.

Chris Burke, Lions-Insider für The Athletic, berichtete etwa von der Combine, dass er in Indianapolis mehrfach mit einer Frage konfrontiert wurde, die er im Vorfeld so gar nicht auf dem Zettel hatte: Die Frage danach, ob die Lions überlegen könnten, Jared Goff via Trade abzugeben.

Aus Browns-Reporter-Kreisen war rund um die Combine zu vernehmen, dass die Verantwortlichen keine - realistisch verfügbare - bessere Option für die kommende Saison sehen als Baker Mayfield. Und der Quarterback, dessen Name am häufigsten aus der Combine-Gerüchteküche zu vernehmen war, ist Mitch Trubisky.

Trubisky hat nach dem Aus in Chicago die vergangene Saison als Backup von Josh Allen in Buffalo verbracht, hier häufen sich die Berichte, dass er einen sehr soliden Markt in der Free Agency haben wird - und zwar als Starter für ein Team. Stimmen die Meldungen von der Combine, dann sprechen wir von einem Deal im zweistelligen Millionenbereich.

Ein Sinnbild dafür, wie dringend manche Teams suchen, und der eine oder andere GM wird noch überaus positive Pre-Draft-Evaluierungen für Trubisky in der Schublade haben.

Ein neuer Top-Corner im Draft? Die Gewinner und Verlierer der Combine © getty 1/27 Der Draft-Prozess geht in die heiße Phase, mit der Scouting Combine sind die offiziellen Tests eröffnet! SPOX bringt euch nach Tag 3 auf den Stand: Wer überzeugte, wessen Aktien gehen eher runter? © imago images 2/27 GEWINNER: Breece Hall, RB, Iowa State. Was ein Auftritt! Hall lief eine beeindruckende 4,39 40 und egalisierte damit Jonathan Taylors Zeit von 2018. Dazu sprang er höher als der Colts-Star und brillierte auch auf dem Feld. Sein Draftstock dürfte steigen. © getty 3/27 GEWINNER: Sauce Gardner, CB, Cincinnati: Könnte sich mit der Combine auf den Top-Corner-Spot geschoben haben. Hat sich wahnsinnig gut in den Drills bewegt - und lief dann eine 4.41 über 40 Yards. Spektakulär für seine Größe! © imago images 4/27 GEWINNER: Pierre Strong Jr., RB, South Dakota. Insgesamt liefen 6 RBs unter 4,40 - Strong kam auf 4,37 Sekunden und führte damit alle Running Backs an. Als möglicher Draftpick aus einem kleinen College überzeugt man am besten so! © getty 5/27 GEWINNER: Tariq Woolen, CB, UTSA. Hatte bereits beim Senior Bowl überzeugt - und knüpfte nahtlos daran an: 4,26 Sekunden über 40 Yards sind für seine Größe herausragend, der ultimative Größe/Speed-Upside-Corner im Draft. © getty 6/27 GEWINNER: Zion Johnson, IOL, Boston College. Johnson beeindruckte mit der besten 3-Zone-Zeit aller O-Liner (7,38 Sekunden) und legte sogar eine schnellere 20-Yard-Shuttle-Zeit hin als David Bell - ein Wide Receiver! © getty 7/27 GEWINNER: Kalon Barnes, CB, Baylor. Ein neuer Rekord! Barnes lief die 40 Yards in 4,23 Sekunden, so schnell ist noch nie ein Defensive Back bei der Combine gelaufen. Verpasste den All-Time-Rekord von John Ross (4,22) nur knapp! © getty 8/27 GEWINNER: Abraham Lucas, OT, Washington State. Überzeugte in den Drills und präsentierte sich deutlich beweglicher als bislang angenommen. Zeigte gute Bewegungen auf dem Feld. Und: er lief eine 4,92 40 - mit fast 143 Kilogramm Körpergewicht! © getty 9/27 GEWINNER: Dylan Parham, OG, Memphis: AUch er beeindruckte mit seiner 4,93 40 (141 kg) und zeigte sich sehr beweglich. Ein Plus bei ihm war zudem, dass er zeigte, dass er auch fähig ist, den Ball zu snappen - könnte somit wohl auch Center spielen. © getty 10/27 GEWINNER: Jordan Davis, DT, Georgia: Davis öffnete Augen mit einer 4,78 40-Zeit bei fast 155 Kilogramm Gewicht. Auch überzeugte er beim Springen und mit seiner Beweglichkeit auf dem Feld. Deutete damit an, mehr zu sein als ein reiner 2-Down-Run-Stopper. © getty 11/27 GEWINNER: Travon Walker, DE, Georgia: Auf dem College spielte er DT, doch nun zeigte er, dass er auch an der Edge brauchbar ist. Überzeugte mit Speed und guter Athletik. Zudem war er beweglich und zeigte Power auf dem Feld. Könnte als EDGE überraschen. © getty 12/27 GEWINNER: Christian Watson, WR, NDSU. Legte eine Monster-Combine hin: Watson ist ein großer Receiver, der Elite-Werte im Hoch- und Weitsprung auflegte - und die 40 Yards in 4,36 Sekunden lief. Athletisch die beste Combine am ersten Test-Tag. © getty 13/27 GEWINNER: Kevin Austin, WR, Notre Dame. Watson bekam das Spotlight, aber Austin ist nur knapp dahinter. Ebenfalls groß und spektakulär bei den Explosivitäts-Drills, mit 4,43 Sekunden über 40 Yards und dazu herausragenden Werten in den Agilitäts-Drills. © getty 14/27 GEWINNER: Alec Pierce, WR, Cincinnati. Statt "rundum solide" konnte Pierce eine Schippe draufpacken. Gute Größe, aber überraschend schnell (4,3) und explosiv, mit Elite-Werten im Hoch- und Weitsprung. Nur die Agilität war unterdurchschnittlich. © getty 15/27 GEWINNER: Jelani Woods, TE, Virginia. Ein zwei Meter großer Tight End, der die 40 Yards in 4,61 Sekunden läuft? Kein Tight End dieser Größe hatte das seit 2003 geschafft. Hatte zudem die meisten Wiederholungen beim Bankdrücken unter TEs (24). © getty 16/27 GEWINNER: Chigozie Okonkwo, TE, Maryland. Jelanie Woods war der größte Gewinner unter den Tight Ends - danach aber kommt Okonkwo. Mit Abstand der schnellste Tight End (4,52 Sekunden über 40 YDS), beendete die vergangene Saison mit 52 Catches. © getty 17/27 GEWINNER: Calvin Austin, WR, Memphis. Sehr klein - ähnliche Größe wie Rondale Moore letztes Jahr - und dementsprechend musste er anderweitig punkten. Das tat er: War der drittschnellste Receiver (4,32) und legte herausragende Explosivitäts-Drills auf. © getty 18/27 GEWINNER: Tyquan Thornton, WR, Baylor. Der schnellste Receiver bei der diesjährigen Combine, mit 4,28 Sekunden verpasste er den 40-Yard-Rekord nur knapp. Hatte 2021 948 Yards und 10 TDs für Baylor. © getty 19/27 VERLIERER: Kyren Williams, RB, Notre Dame. Er zeigte ordentliche Leistungen auf dem Feld, aber seine 40 könnte ein großes Problem werden. Er lief letztlich offiziell 4,65, was unter allen Ballträgern der Combine-Geschichte zum unteren Drittel gehört. © getty 20/27 VERLIERER: Kenyon Green, OG, Texas A&M: Die Frage war, ob er auch Tackle in der NFL spielen könnte. Jedoch deutete er auf dem Feld eher das Gegenteil an. Kam nicht gut vom Fleck in manchen Drills und könnte damit zu langsam sein gegen Top-Edge-Rusher. © getty 21/27 VERLIERER: Derek Stingley, CB, LSU. Konnte verletzungsbedingt an den Tests nicht teilnehmen - und im Kampf um den Top-Corner-Spot hat ihn das Punkte gekostet, denn Gardner bot parallel eine Show, aber auch Kaiir Elam beispielsweise klettert. © getty 22/27 VERLIERER: Isaiah Spiller, RB, Texas A&M: Noch ein Aggie, der enttäuschte. Verzichtete auf den 40-Yard Dash und glänzte auch nicht bei den Sprung-Disziplinen. AUf dem Feld war er okay, aber nicht überragend. Konnte sich nicht von der Konkurrenz abheben. © getty 23/27 VERLIERER: Kingsley Enagbare, DE, South Carolina: Sein Speed war unterdurchschnittlich (4,87 40) und er zeigte Schwächen beim Richtungswechsel und dabei, um Blocker herum zu kommen. Das dürfte ihn wohl die 2. Draft-Runde gekostet haben. © getty 24/27 VERLIERER: Devin Lloyd, LB, Utah: Galt eigentlich als sicherer hoher 1st-Rounder. Doch das könnte sich ändern durch seine schwache 40 (4,66 Sekunden) und seine Drills. Bewegte sich schlecht seitlich, zeigte keine guten Hände und langsam beim Start-Stop. © getty 25/27 VERLIERER: Treylon Burks, WR, Arkansas. "Verlierer" ist hier fast zu harsch - aber Burks konnte die erhofften Elite-Werte nicht auflegen. War etwas langsamer als gedacht, die Explosivitätswerte etwas enttäuschend und die Drills inkonstant. © getty 26/27 VERLIERER: Kenny Pickett, QB, Pitt. Quarterbacks können bei der Combine auf dem Platz wenig gewinnen oder verlieren. Bei Pickett war die Handgröße das große Thema: 8,5 Inches maß seine Hand, kein QB unter 9 Inches wurde seit 2003 in Runde 1 gedraftet. © getty 27/27 VERLIERER: David Bell, WR, Purdue. Bells Tape zeigt, dass er ein gutes Gefühl für die Receiver-Position hat - athletisch rutschte er bei der Combine ab. Unterdurchschnittliche Werte in Explosivität, Agilität und Speed. Könnte etwas abrutschen.

Washington, Carolina - Colts? Wer ist aggressiv?

Washington ist eindeutig auf der Suche, und soll vor allem auf den Veteran-Markt blicken. Die Carolina Panthers sind verzweifelt und es ist schwer vorstellbar, dass Matt Rhule in einer Make-or-Break-Saison auf einen Rookie aus dieser Klasse plus Sam Darnold setzt.

Die Panthers könnten allein durch diesen Faktor am Ende das Team sein, das bereit ist, auf das Risiko Deshaun Watson zu setzen. Auch Tampa Bay fällt womöglich in diese Kategorie, nicht so sehr aus Verzweiflung, sondern weil es schwer vorstellbar ist, dass Bruce Arians mit seinen knapp 70 Jahren nochmal einen Neustart mit einem Rookie hinlegt.

Die Verantwortlichen der Colts nutzten die Combine indes trotz des mutmaßlichen Mangels an Top-Qualität auf dem Markt nicht dafür, um sich doch für Carson Wentz auszusprechen. Im Gegenteil, die Colts zählten Wentz, der im Vorjahr per Trade aus Philadelphia gekommen war und Indianapolis unter anderem den Erstrunden-Pick im kommenden Draft kostet, weiter an.

So sprach GM Chris Ballard etwa ganz offen darüber, dass noch keine Entscheidung für Wentz gefallen sei, und dass die internen Diskussionen noch laufen. Ultimativ werde man "das machen, was der beste Weg für die Colts ist. Kurz- wie auch langfristig."

Auch auf die Nachfrage, ob die Verantwortlichen noch an Wentz glauben, wich Ballard aus. Selbst Coach Frank Reich, der Wentz aus Philadelphia kannte und der nach eigener Aussage sich stark für den Trade eingesetzt hatte, gab zu, dass er nicht wisse, ob Wentz' Zukunft bei den Colts liegt.

QB-Karussell: Was passiert mit Jimmy Garoppolo?

Es gehört nicht allzu viel Interpretation dazu, um die Aussagen der Colts-Verantwortlichen so zu interpretieren: Falls Carson Wentz 2022 noch der Quarterback in Indy ist, dann nur, weil man keine bessere Option gefunden hat. Und das scheint in der ligaweiten Betrachtung des Quarterback-Markts eine relativ realistische Sichtweise auf eben jenen zu sein.

Denn auf einem Markt, auf dem mehrere Teams händeringend nach einem Starter suchen, könnte am Ende Jimmy Garoppolo die attraktivste Lösung sein. Garoppolo ist sicher kein High-End-Starter, aber man kann sehr genau sagen, in welcher Art Offense er funktioniert und was er kann.

Eine OP an der rechten Schulter wird es ihm bis in den Juni nicht erlauben, den Ball zu werfen, doch die Art und Weise, wie sich der Markt entwickelt, könnte dazu führen, dass die 49ers doch noch einen Zweitrunden-Pick für Garoppolo einstreichen können.

Vielleicht von den Broncos, sollte Rodgers nicht kommen, vielleicht auch von den Colts oder den Bucs.

Kirk Cousins als die Wildcard auf dem Markt?

Und dann gibt es noch eine große Wildcard, die bisher nur bedingt medial ein Thema zu sein scheint, aber die beste verfügbare Option am Ende sein könnte: Vikings-Quarterback Kirk Cousins.

Cousins würde 2022 in sein letztes Vertragsjahr in Minnesota gehen, mit einem astronomischen Cap Hit über 45 Millionen Dollar. Die Vikings starten mit neuem GM und neuem Head Coach - wenngleich Kevin O'Connell bereits in Washington kurzzeitig mit Cousins zusammengearbeitet hat - den Umbruch; ist der 33-jährige Cousins der Quarterback dafür?

In dem Fall ist durchaus denkbar, dass Cousins eine Vertragsverlängerung erhält, um den Cap Hit für 2022 zu verringern. Sollten O'Connell und GM Kwesi Adofo-Mensah aber in Cousins nicht ihre Antwort sehen, könnten sie jetzt auf dem Markt noch wertvolles Draft-Kapital in einem Trade erhalten - vielleicht mehr als man auf den ersten Blick denken würde.

Denn so viel scheint klar: Das Quarterback-Karussell 2022 benötigt dringend jemanden, der es anschubst.