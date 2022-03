NFL Free Agency: Der Sonntag im LIVETICKER

Tag 7 der Free Agency könnte den Start der zweiten Welle Vertragsunterschriften einläuten. Der Trade von Robert Woods zu den Titans dürfte der erste Dominostein gewesen sein, der eine Kettenreaktion auslöst. Im Liveticker verpasst ihr nichts!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Zum Refresh der Seite hier klicken!

NFL Free Agency 2022 im LIVETICKER

14.55 Uhr: Ebenso Verlierer sind aus meiner Sicht die New England Patriots. Während alle Topteams teils kräftig aufgerüstet haben, taten die Patriots nur das absolut Nötigste, um zumindest mal über Wasser zu bleiben. Sie hielten ein paar eigene Free Agents wie Devin McCourty. Doch verloren sie mit J.C. Jackson ihren besten Cornerback scheinbar ohne Gegenwehr und Gegenwert. Darüber hinaus gleicht die Offensive Line einer Ruine mit nur noch zwei Vorjahres-Startern im Kader - Isaiah Wynn und David Andrews.

Idealerweise sollte genau jetzt um Mac Jones etwas aufgebaut werden, stattdessen droht dessen Entwicklung mehrere Schritte in die andere Richtung zu gehen mit verschlechterter Protection, immer noch wenig inspirierenden Receving Targets und dem Abgang des halben Offensiv-Staffs angeführt von Josh McDaniels. Die Patriots müssen schon jetzt aufpassen, Jones' Potenzial nicht schon in Jahr 2 zu verschwenden.

Und da reden wir noch gar nicht über die Defense, die gegen Saisonende 2021 absolut hilflos aussah.

14.45 Uhr: Während wir auf Neuigkeiten warten, blicken wir nun schon mal ein wenig auf Gewinner und Verlierer dieser ersten Free-Agency-Woche. Ein Verlierer - und da mache ich mir vermutlich wenig Freunde - sind für mich schon jetzt die Green Bay Packers.

Warum? Nun, sie haben zwar mit Aaron Rodgers ihren wichtigsten Spieler gehalten. Doch innerhalb weniger Tage haben sie dann dessen wichtigsten Receiver, Davante Adams, verloren. Und damit liegt das Receiving Corps ziemlich brach. Die Top-Targets stand jetzt sind Allen Lazard und Randall Cobb. Das sind zwar gute Ergänzungsspieler, aber zu wem wirft Rodgers nun, wenn er dringend ein Big Play - oder auch nur ein kritisches First Down braucht? Seit Jahren schon debattieren und kritisieren wir, dass Rodgers zu wenige hochwertige Receiving-Waffen hat und nun verliert er auch noch den vielleicht besten Receiver der NFL. Ersatz nicht in Sicht.

Versteht mich nicht falsch, die Packers werden auch ohne Adams weiter Erfolg haben in der NFC North, die immer noch ziemlich schlagbar aussieht. Aber die Packers und Rodgers wollen ja Erfolg im Januar und bestenfalls Februar. Und das klappte schon mit Adams nicht. Ohne ihn scheint das nochmal eine Ecke schwerer geworden zu sein.

14.35 Uhr: Mit der Vertragsverlängerung von Matthew Stafford in trockenen Tüchern richten die Rams nun ihren Fokus auf den noch größeren Superstar ihres Teams - Defensive Lineman Aaron Donald. Zwar steht er noch bis 2024 unter Vertrag, doch Stand jetzt wäre er mit weniger als 15 Millionen Dollar an realem Geld schon ein wenig unterbezahlt dafür, dass er ein unaufhaltsames Monster in der Front der Rams ist. Entsprechend verhandeln beide Seiten gerade einen neuen Vertrag, wie ESPN berichtet. Noch ist kein Ende in Sicht, die Rede ist aber von "Fortschritt" in den Gesprächen. Alles andere als der nächste Mega-Vertrag erscheint aber ohnehin undenkbar.

14.25 Uhr: Die Browns generalüberholen gerade ihre Offense und nach den Trades für Deshaun Watson und Amari Cooper könnte nun noch ein alter Bekannter von Watson aus Houston dazu stoßen. Die Rede ist von Wide Receiver Will Fuller, der schon bei den Texans ein sehr gutes Verständnis mit Watson hatte. Das berichtet der Journalist Jordan Schultz. Und dem Bericht zufolge soll das Interesse am Deep Threat auf Gegenseitigkeit beruhen. Fuller spielte im Vorjahr für die Dolphins, machte verletzungsbedingt aber nur zwei Spiele. Verletzungen sind seit jeher sein größtes Problem. In nun sechs NFL-Saisons machte er ganze 55 von 95 möglichen Spielen.

14.15 Uhr: Der Markt für Offensive Tackles verlief bislang eher zäh. Das könnte daran liegen, dass der "Top Dog" dieser Gruppe noch nirgends unterschrieben hat. In der Regel orientiert man sich an ihm, ehe die anderen ernsthaft verhandeln. Die Rede ist von Terron Armstead, der nach neun Jahren bei den Saints nun Free Agent ist. Der Miami Herald berichtet nun, dass die Dolphins stark an Armstead interessiert sein sollen. Darüber hinaus baggern sie aber offenbar weiter auch an La'el Collins. Beide zu verpflichten wäre ein echtes Statement der Dolphins - und ein guter Weg, die lange anhaltenden Probleme in der Offensive Line endlich hinter sich zu lassen.

NFL: Die fettesten Deals der Free Agency © imago images 1/29 Die Free Agency ist nun offiziell zwei Tage alt und Teams haben bereits einige große Namen verpflichtet und dabei viel Geld ausgegeben. SPOX gibt einen Überblick über die bisherigen Top-Verträge. © getty 2/29 28. Tyler Conklin, Tight End, von den Minnesota Vikings zu den New York Jets: 3 Jahre, 21 Millionen Dollar, Garantie unbekannt. © getty 3/29 27. Cedrick Wilson, Wide Receiver, von den Dallas Cowboys zu den Miami Dolphins: 3 Jahre, 22,05 Millionen Dollar, 12,75 Millionen Dollar garantiert. © getty 4/29 27. Marcus Maye, Safety, von den New York Jets zu den New Orleans Saints: 3 Jahre, 22,5 Millionen Dollar, 14,5 Millionen Dollar garantiert. © getty 5/29 25. Zay Jones, Wide Receiver, von den Las Vegas Raiders zu den Jacksonville Jaguars: 3 Jahre, 24 Millionen Dollar, 14 Millionen Dollar garantiert. © getty 6/29 25. C.J. Uzomah, Tight End, von den Cincinnati Bengals zu den New York Jets: 3 Jahre, 24 Millionen Dollar, 15 Millionen Dollar garanitert. © getty 7/29 25. Sebastian Joseph-Day, Defensive Tackle, von den Los Angeles Rams zu den Los Angeles Chargers: 3 Jahre, 24 Millionen Dollar, 15 Millionen Dollar garantiert. © getty 8/29 22. Austin Corbett, Guard, von den Los Angeles Rams zu den Carolina Panthers: 3 Jahre, 26,25 Millionen Dollar, 19,6 Millionen Dollar garantiert © getty 9/29 21. James Daniels, Guard, von den Chicago Bears zu den Pittsburgh Stealers: 3 Jahre, 26,5 Millionen Dollar, 8,75 Millionen Dollar garantiert. © getty 10/29 20. D.J. Jones, Defensive Tackle, von den San Francisco 49ers zu den Denver Broncos: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar, 20 Millionen Dollar garantiert. © getty 11/29 20. Russell Gage, Wide Receiver, von den Atlanta Falcons zu den Tampa Bay Buccaneers: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar, 20 Millionen Dollar garantiert. © getty 12/29 20. Darious Williams, Cornerback, von den Los Angeles Rams zu den Jacksonville Jaguars: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar, 18 Millionen Dollar garantiert. © getty 13/29 20. Foley Fatukasi, Defensive Tackle, von den New York Jets zu den Jacksonville Jaguars: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar, 20 Millionen Dollar garantiert. © getty 14/29 16. Justin Reid, Safety, von den Houston Texans zu den Kansas City Chiefs: 3 Jahre, 31,5 Millionen Dollar, 20,485 Millionen Dollar garantiert. © getty 15/29 15. D.J. Reed, Cornerback, von den Seattle Seahawks zu den New York Jets: 3 Jahre, 33 Millionen Dollar, Garantie nicht bekannt. © getty 16/29 14. Alex Cappa, Guard, von den Tampa Bay Buccaneers zu den Cincinnati Bengals: 4 Jahre, 35 Millionen Dollar, 11 Millionen Dollar garantiert. © getty 17/29 13. Laken Tomlinson, Guard, von den San Francisco 49ers zu den New York Jets: 3 Jahre, 40 Millionen Dollar, 27 Millionen Dollar garantiert. © getty 18/29 12. Larry Ogunjobi, Defensive Tackle, von den Cincinnati Bengals zu den Chicago Bears: 3 Jahre, 40,5 Millionen Dollar, 26,35 Millionen Dollar garantiert. © getty 19/29 12. Charvarius Ward, Cornerback, von den Kansas City Chiefs zu den San Francisco 49ers: 3 Jahre, 40,5 Millionen Dollar, 26,7 Millionen Dollar garantiert. © getty 20/29 10. Foyesade Oluokun, Linebacker, von den Atlanta Falcons zu den Jacksonville Jaguars: 3 Jahre, 45 Millionen Dollar, 28 Millionen Dollar garantiert. © getty 21/29 10. Haason Reddick, Edge, von den Carolina Panthers zu den Philadelphia Eagles: 3 Jahre, 45 Millionen Dollar, 30 Millionen Dollar garantiert. © getty 22/29 8. Allen Robinson, Wide Receiver, von den Chicago Bears zu den Los Angeles Rams, 3 Jahre, 46,5 Millionen Dollar, 30,7 Millionen Dollar garantiert. © getty 23/29 7. Brandon Scherff, Guard, von den Washington Commanders zu den Jacksonville Jaguars, 3 Jahre, 49,5 Millionen Dollar, 30 Millionen Dollar garantiert. © getty 24/29 6. Chandler Jones, Edge Rusher, von den Arizona Cardinals zu den Las Vegas Raiders: 3 Jahre, 52,5 Millionen Dollar, 34 Millionen Dollar garantiert. © getty 25/29 5. Marcus Williams, Safety, von den New Orleans Saints zu den Baltimore Ravens: 5 Jahre, 70 Millionen Dollar, 37 Millionen Dollar garantiert. © getty 26/29 5. Randy Gregory, Edge, von den Dallas Cowboys zu den Denver Broncos: 5 Jahre, 70 Millionen Dollar, 28 Millionen Dollar garantiert. © getty 27/29 3. Christian Kirk, Wide Receiver, von den Arizona Cardinals zu den Jacksonville Jaguars: 4 Jahre, 72 Millionen Dollar, 37 Millionen Dollar garantiert. © getty 28/29 2. J.C. Jackson, Cornerback, von den New England Patriots zu den Los Angeles Chargers: 5 Jahre, 82,5 Millionen Dollar, 40 Millionen Dollar garantiert. © getty 29/29 1. Von Miller, Edge Rusher, von den Los Angeles Rams zu den Buffalo Bills: 6 Jahre, 120 Millionen Dollar, 51,435 Millionen Dollar garantiert.

NFL Free Agency: So viel Cap Space haben die Teams aktuell

14.10 Uhr: Genug Woods-Talk. Gehen wir den Sonntag an. Zum Start lohnt sicherlich ein Blick auf die Cap-Space-Situationen der Teams. Wer hat gerade noch Geld übrig, um shoppen zu gehen? Und wie viel? Hier ein kleiner Überblick:

Colts: 39,8 Millionen Dollar

39,8 Millionen Dollar Browns: 36,7 Millionen Dollar

36,7 Millionen Dollar Panthers: 33,5 Millionen Dollar

33,5 Millionen Dollar Seahawks: 31,5 Millionen Dollar

31,5 Millionen Dollar Bears: 30,3 Millionen Dollar

30,3 Millionen Dollar Jets: 29,1 Millionen Dollar

29,1 Millionen Dollar Eagles: 27,5 Millionen Dollar

27,5 Millionen Dollar Cowboys: 26,9 Millionen Dollar

26,9 Millionen Dollar Saints: 26,2 Millionen Dollar

26,2 Millionen Dollar Chargers: 26,1 Millionen Dollar

26,1 Millionen Dollar Lions: 22,1 Millionen Dollar

14.05 Uhr: Aus Sicht der Titans wiederum verspricht man sich sicherlich eine bessere Produktion als Julio Jones im letzten Jahr liefern konnte. Er wurde wieder entlassen und so war eine Planstelle gegenüber von A.J. Brown frei. Woods füllt diese und dürfte mit seinem präzisen Route Running und seinem Speed nach dem Catch sehr gut reinpassen in das, was die Titans offensiv machen.

14 Uhr: Darüber hinaus hält sich das Gerücht, dass die Rams gerne mit Odell Beckham Jr. weitermachen würden. Der wird zum einen auch einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Und wie Woods kommt auch er von einem Kreuzbandriss zurück - und zwar Receiver nach solchen Verletzungen zurückzubringen ist ziemlich riskant ...

13.55 Uhr: Robert Woods für einen Sechstrundenpick im nächsten Jahr? Ja, kein Scherz. Hierzu muss man einiges wissen ... Zum einen ist da Woods' Gehalt. Für ihn ist ein Roster Bonus in Höhe von 3,5 Milliionen Dollar fällig, zudem verdient er in dieser Saison 10 Millionen Dollar. Darüber hinaus ist er bereits 30 Jahre alt und kommt von einem Kreuzbandriss zurück. Und die Rams haben bekanntlich Allen Robinson als neue Nummer 2 hinter Cooper Kupp verpflichtet. Insofern war es wohl ratsam, sich von Woods zu trennen, zumal Van Jefferson auch noch da ist.

13.50 Uhr: Ein Deal, den wir gestern nicht mehr im Ticker hatten, ist der Trade von Wide Receiver Robert Woods von den Los Angeles Rams zu den Tennessee Titans. Im Gegenzug erhalten die Rams einen Sechstrundenpick im Jahr 2023.

13.45 Uhr: Herzlich willkommen zum letzten Liveticker zur Free Agency 2022! Auch heute wollen wir Euch nochmal auf dem Laufenden halten und erhoffen uns, noch ein paar größere Deals mitzunehmen. Zudem blicken wir zurück auf die vergangenen Tage und schauen, wer bislang als Gewinner oder Verlierer gehandelt werden kann. Auf geht's!

Free Agency Ausblick: Wer ist noch zu haben?

OT Terron Armstead

S Tyrann Mathieu

WR Odell Beckham Jr.

EDGE Jadeveon Clowney

OT Trent Brown

OT Duane Brown

CB Stephon Gilmore

LB Bobby Wagner

OT La'el Collins

C J.C. Tretter

EDGE Za'Darius Smith

WR Jarvis Landry

NFL Free Agency 2022: Die größten Themen bislang