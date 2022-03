NFL Free Agency: Der Samstag im LIVETICKER

Wir haben Tag 6 der Free Agency in der NFL erreicht und selbst die Personalie Deshaun Watson ist nun geklärt. Doch welche Dominosteine fallen als nächstes mit mindestens zwei Quarterbacks, die auf dem Trade-Markt zu haben sind. Im Liveticker verpasst ihr nichts!

NFL Free Agency 2022 im LIVETICKER

15.50 Uhr: Wisst Ihr, was heute für ein Tag ist? Für Edge Rusher Danielle Hunter von den Minnesota Vikings jedenfalls ist heute Zahltag. Heute wird sein Roster Bonus in Höhe von 18 Millionen Dollar fällig. Und offenbar tendieren die Vikings dazu, die Summe auch zu zahlen. Damit würde er essenziell für seine finalen zwei Jahres des Vertrags in Minneapolis bleiben. Auf dem Papier stehen dann noch die Jahre 2024 und 2025 drin, doch das sind Void-Jahre, um den ursprünglichen Signing Bonus zu strecken ...

15.45 Uhr: Und zu endlich zu aktuellerem Stuff! Die Panthers haben sich mit Cornerback Donte Jackson auf einen Verbleibt geeinigt. Laut Ian Rapoport vom NFL Network erhält Jackson einen Dreijahresvertrag im Wert von 35,1 Millionen Dollar.

15.40 Uhr: Falls Ihr das noch nicht auf unserer Homepage oder der NFL-Seite entdeckt haben solltet, sei Euch noch unsere 5 Fragen zum Watson-Trade ans Herz gelegt. Das dürfte so ziemlich alle Unklarheiten für den Moment beseitigen. Schaut's Euch mal an!

15.35 Uhr: Und sollte es nicht zum Frieden mit Thomas kommen, wird die neue Vertragsstruktur zu einem Schneeball, denn dann müssten die Saints, sollten sie ihren Star traden, mehr als 38 Millionen Dollar an Dead Money schlucken - das hieße letztlich eine Verminderung des Cap Spaces von mehr als 25 Millionen Dollar. Keine allzu attraktive Aussicht. Ein Trade nach dem ersten Juni würde das Problem natürlich auch die nächsten zwei Jahren aufteilen und eine Millionen Dollar an Cap Space 2022 einsparen, was aber auch nicht sonderlich attraktiv erscheint.

Die teuersten NFL-Stars, die nicht mehr für ihr Team spielen © getty 1/22 Die NFL Free Agency startet am Mittwoch: Zurzeit arbeiten die Teams noch daran, bis dahin unter der Salary Cap zu landen. Ein Hindernis dabei ist das sogenannte "Dead Money". Wir zeigen Euch, welche Spieler mit dem höchsten Dead Cap ins Jahr gehen. © getty 2/22 Aber was ist Dead Money? Dieses belastet den Salary Cap, wenn Spieler vor Ende ihres laufenden Vertrags ein Team verlassen. Es berechnet sich aus dem Signing Bonus, der bei Unterschrift ausgezahlt, aber auf maximal 5 Jahre Cap-technisch verteilt wird. © getty 3/22 10. DEREK BARNETT - Edge Rusher, Philadelphia Eagles. Dead Money 2022: 7.248.800 Dollar © getty 4/22 Barnett spielte 5 Jahre für die Eagles und restrukturierte seinen Deal vor der Saison 2021. Die Eagles zahlten sein Jahresgehalt als Signing Bonus aus und packten 4 Void-Jahre hinten dran, um den Bonus aufzuteilen. So kam das jetzige Dead Money zustande. © getty 5/22 9. MATT PARADIS - Center, Carolina Panthers. Dead Money 2022: 8.283.332 Dollar © getty 6/22 Bis zu seinem Kreuzbandriss verpasste Paradis seit 2019 kein Spiel für die Panthers. Vor der Saison 2021 restrukturierte er ebenfalls seinen Deal, um kurzfristig Cap Space zu generieren. Die Zeche dafür zahlen die Panthers nun nach Auslaufen seines Deals © getty 7/22 8. MALIK JACKSON - Defensive Tackle, Philadelphia Eagles. Dead Money 2022: 9.033.000 Dollar © getty 8/22 Die Eagles entließen Jackson bereits im März 2021, doch designierten sie die Entlassung als Post-June-1-Cut, wodurch sein Dead-Cap-Hit auf zwei Jahre gesplittet wurde. Und das Ergebnis ist seine diesjährige Cap-Summe für Philly. © getty 9/22 7. JOE SCHOBERT - Linebacker, Jacksonville Jaguars. Dead Money 2022: 9.937.500 Dollar © getty 10/22 Erst 2020 verpflichteten die Jaguars Schobert für 5 Jahre und fast 54 Millionen Dollar. Im August 2021 tradeten sie ihn nach Pittsburgh. Damit splitteten sie die Cap-Belastung durch seinen Signing Bonus auf zwei Jahre auf. 2022 ist das zweite Jahr. © getty 11/22 6. BEN ROETHLISBERGER - Quarterback, Pittsburgh Steelers. Dead Money 2022: 10.340.000 Dollar © getty 12/22 Big Ben beendete seine Karriere, nachdem er seinen Vertrag im Vorjahr noch zugunsten der Cap-Situation des Teams umstrukturiert hatte. Der genannte Betrag ist der Rest seines ursprünglichen Signing Bonus bei Vertragsbeginn. © getty 13/22 5. DREW BREES - Quarterback, New Orleans Saints. Dead Money 2022: 11.000.000 Dollar © getty 14/22 Die Saints registrierten Brees’ Karriereende 2021 erst nach dem 1. Juni, sodass auch sie den übriggebliebenen Signing Bonus auf die Saison 2021 und 2022 aufteilen konnten. © getty 15/22 4. ZACH CUNNINGHAM - Edge Rusher, Tennessee Titans. Dead Money 2022: 12.832.500 Dollar © getty 16/22 Die Texans entließen Cunningham wegen Disziplinlosigkeit während der Saison 2021, was zu Dead Money 2021 und eben 2022 führte. Er spielte danach noch kurzfristig für die Titans, was aber keinen Einfluss auf seinen Cap-Hit für die Texans hatte. © getty 17/22 3. JULIO JONES - Wide Receiver, Atlanta Falcons. Dead Money 2022: 15.500.000 Dollar © getty 18/22 Die Falcons tradeten Julio und seinen mächtigen Vertrag vor der Saison 2021 zu den Titans. Der Deal kam nach dem 1. Juni zustande, sodass sie auch in diesem Jahr noch Dead Money abzubezahlen haben. © getty 19/22 2. KHALIL MACK - Edge Rusher, Chicago Bears. Dead Money 2022: 24.000.000 Dollar © getty 20/22 Die Bears haben Mack und seinen hochdotierten Vertrag vor wenigen Tagen zu den Los Angeles Chargers getradet. Das Dead Money ist der übrig gebliebene Teil des Signing Bonus, den er bei seiner Verlängerung in Chicago erhalten hat. © getty 21/22 1. RUSSELL WILSON - Quarterback, Seattle Seahawks. Dead Money 2022: 26.000.000 Dollar © getty 22/22 Gleiches Spiel bei Wilson: Sein Trade aus Seattle nach Denver hat zur Folge, dass der restliche Anteil des Signing Bonus seines Vertrags sofort fällig wird.

15.25 Uhr: Die Saints allerdings sind wohl an einer weiteren Saison mit Jameis Winston interessiert. Kurios hier ist aber vor allem die Personalie Michael Thomas, denn der hatte erst kürzlich seinen Vertrag restrukturiert, um für Cap Space zu sorgen. Und dennoch muss Head Coach Dennis Allen jetzt nach Los Angeles fliegen, um unter vier Augen mit Thomas womöglich Friedensgespräche zu führen, nachdem das Verhältnis zwischen Team und Receiver im vergangenen Jahr ziemlich verkorkst war. Unterm Strich heißt das: die Saints haben Thomas für 2022 bereits per Signing Bonus bezahlt, ohne zu wissen, ob er überhaupt gewillt ist, nochmal für sie zu spielen ...

15.20 Uhr: Und dann wäre da natürlich noch Jimmy Garoppolo bei den 49ers. Auch er dürfte demnächst irgendwo unterkommen als Übergangslösung. Die Colts machen auch hier weiterhin Sinn, womöglich auch die Saints oder Panthers, die ebenfalls im Werben um Watson den Kürzeren gezogen haben.

15.15 Uhr: Das Werben um Watson scheint jedoch auch anderswo Spuren hinterlassen zu haben. Auch wenn wenn Matt Ryan wohl stets über die Entwicklungen von den Falcons informiert war, soll er dennoch "verstimmt" sein ob des öffentlichen Werbens um einen anderen QB. Die Falcons wiederum müssen das Verhältnis zu Ryan nun irgendwie kitten. Wie das funktionieren soll? Unklar.

15.10 Uhr: Mayfield soll, das ist bereits seit Donnerstag im Umlauf, selbst die Indianapolis Colts als nächstes Team präferieren, während auch die Seattle Seahawks interessiert sein könnten. Noch scheint aber keine Bewegung in diese Sache gekommen zu sein. Klar ist aber: Er wird natürlich nicht in Cleveland bleiben, schließlich ist sein Gehalt von mehr als 18 Millionen Dollar garantiert und Watson wird spielen, wenn er nicht gesperrt ist.

15 Uhr: Willkommen zu einem weiteren Tag der Free Agency bei uns im Ticker! Die Personalie Watson ist geklärt. was wird jetzt aus Baker Mayfield? Das und mehr klären wir vielleicht schon heute.

Stand heute haben die Indianapolis Colts den meisten Cap Space, mit knapp über 41 Millionen Dollar. Es folgen die Seahawks (33 Mio.), Jets (32 Mio.) und Panthers (31 Mio.) auf den weiteren Plätzen.