NFL Free Agency 2022: Der Donnerstag im LIVETICKER

15.55 Uhr: Ein Deal, der etwas unter dem Radar fliegt, ist der von Running Back Raheem Mostert mit den Dolphins. Mike McDaniel bekommt seinen Top-Running-Back aus gemeinsamen 49ers-Tagen zurück. Der war nun zwar mehrfach lange verletzt, doch in Höchstform kann er durchaus Schaden anrichten. Und vom Scheme her sollte er sehr gut reinpassen in das, was die Dolphins künftig versuchen werden. Allerdings muss dafür auch die Offensive Line besser werden, nachdem sie zuletzt in allen Belangen zu löchrig war. Hier sind die Dolphins in den kommenden Tagen und Wochen noch gefordert.

15.45 Uhr: Noch ein Punkt zum Watson-Cap-Hit: Dieser könnte natürlich nach einem Trade reduziert werden. Sei es durch eine Umstrukturierung des Vertrags, eine Verlängerung oder - und das ist durchaus wahrscheinlich - eine Sperre für den bisherigen Texans-Quarterback. Commissioner Goodell braucht bekanntlich keine strafrechtliche Verurteilung, um im Rahmen der Personal Conduct Policy durchzugreifen und einen Spieler für sein Verhalten außerhalb des Platzes zu bestrafen. Wie das Strafmaß genau ausfallen würde, ist Spekulation, doch eine Sperre von mindestens sechs Spielen ist durchaus vorstellbar. Und je mehr Spiele er gesperrt verpasst, desto geringer wird der Cap-Hit und damit einhergehend sein Gehalt.

15.40 Uhr: Wenn wir schon von den Commanders reden, ihr neuer Quarterback Carson Wentz hat sich ein ... spezielles ... Outfit für seine Vorstellungspressekonferenz ausgesucht. Muss man tragen können!

15.35 Uhr: Die Washington Commanders arbeiten arbeiten an ihrer Offensive Line und haben sich offenbar mit Guard Andrew Norwell geändert. Das berichten Ian Rapoport und andere. Norwell war zuletzt in Jacksonville aktiv und kommt somit quasi im Tausch für Brandon Scherff, der sich zu Wochenbeginn den Jaguars angeschlossen hat. Zudem haben die Commanders kürzlich den anderen Starting Guard Ereck Flowers entlassen.

Norwell hat bereits Connections nach Washington, denn Head Coach Ron Rivera trainierte ihn bereits zu gemeinsamen Zeiten bei den Carolina Panthers.Details zum Deal sind noch nicht bekannt.

15.30 Uhr: Hätten die Patriots das auch stemmen können? Sicher. Doch offenbar waren sie nicht gewillt, das zu tun. Auf der anderen Seite spielt hier sicherlich die gegenseitige Wertschätzung zwischen Josh McDaniels und Johnson rein, die der Deutsche in der vergangenen Woche in einer Medienrunde zum Ausdruck brachte. Insofern dürfte Vegas ein ziemlich guter Gig für Johnson sein.

15.25 Uhr: Während wir weiter warten, sei der Vertrag von Jakob Johnson erwähnt, den er bei den Las Vegas Raiders unterschrieben hat. Insgesamt erhält er für die kommende Saison 1,5 Millionen Dollar. Enthalten darin sind das Basisgehalt von 965.000 Dollar - das Minimum für einen Spieler im vierten Jahr - sowie ein Signing Bonus in Höhe von 200.000 Dollar. Zudem kann er per "Per Game Roster Bonus" maximal 170.000 Dollar zusätzlich verdienen, ebenso 165.000 Dollar per Workout Bonus in der Offseason.

15.20 Uhr: Dazu passt, dass die Saints mittlerweile nah dran sind am Cap Space, den sie bräuchten, um Watson zu verpflichten. Nach Restructures mit Taysom Hill, Bradley Roby, DeMario Davis und Malcolm Jenkins steht ihnen nun Cap Space in Höhe von 29,9 Millionen Dollar zur Verfügung. Watsons Cap Hit für ein neues Team würde in diesem Jahr zunächst mal 35 Millionen Dollar betragen.

Die Saints sind also noch nicht ganz da. Allerdings wäre in einen Trade wohl auch der eine oder andere Spieler involviert. Gerüchten zufolge könnte Center Cesar Ruiz ein Teil des Pakets sein. Also wenn Watson ins Bayou will.

15.10 Uhr: Wohin geht Watson? Vermutlich werden wir heute darauf eine Antwort bekommen. Wie Reporter Nick Underhill berichtet, soll es am Mittwoch sogar noch ein zweites Meeting mit den New Orleans Saints gegeben haben. Heißt das, dass da da hingeht? Nicht unbedingt, aber offenbar kommt nun Schwung in die Sache.

15.05 Uhr: Und insgesamt ist ja noch jede Menge Qualität auf dem Markt: Armstead, aber auch Tyrann Mathieu, Allen Robinson, Marquez Valdes-Scantling, Jadeveon Clowney, Stephon Gilmore, JuJu Smith-Schuster, Julio Jones oder etwa der gestern in Cleveland entlassene Center J.C. Tretter.

15 Uhr: Herzlich willkommen zum vierten Tag der Free Agency! Nachdem die Pass-Rusher gestern spät noch vom Markt gepflückt wurden, scheint die Liga jetzt auf die Entscheidung im Trade-Wettbieten um Deshaun Watson zu warten. Danach dürften Spieler wie Terron Armstead, Jimmy Garoppolo und vielleicht ja auch Baker Mayfield ein neues Zuhause finden. Hier im Ticker verpasst ihr für den Rest des Tages wie gewohnt nichts!

