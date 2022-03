NFL Free Agency 2022: Der Dienstag im LIVETICKER

Tag 2 der Free Agency steht an und wir erwarten Bewegung im Werben um Deshaun Watson. Zudem hat Aaron Rodgers nun tatsächlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Im SPOX Liveticker verpasst ihr keinen der anstehenden spektakulären Wechsel.

NFL Free Agency 2022 im LIVETICKER

14.56 Uhr: Generell spitzen sich die Watson-Gespräche zu. Panthers-Running-Back Christian McCaffrey etwa bleibt ein Thema in Trade-Spekulationen; mittlerweile aber soll es in Carolina auch die Meinung geben, dass man McCaffrey lieber behalten würde, um die Offense um Deshaun Watson herum stark zu halten. Würde mich nicht wundern, wenn wir in wenigen Tagen eine Entscheidung bei Watson hätten, und wenn diese Entscheidung genau zwischen diesen drei Teams - Browns, Panthers, Saints - fallen würde.

14.52 Uhr: Der bevorstehende Trade von Deshaun Watson wird konkreter: Watson hat sich bereits mit den Saints und den Panthers getroffen, am heutigen Dienstag folgen die Cleveland Browns - offensichtlich ein Team, für das Watson offen wäre, nachdem gestern Meldungen kursieren, wonach er unter anderem die Seahawks als Trade-Partner abgelehnt habe. Und die Browns scheinen sehr ernsthaftes Interesse an einer neuen Quarterback-Lösung zu haben...

14.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und Herzlich Willkommen zu Tag 2 der Free Agency! Noch ist jede Menge Qualität zu haben, gestern war erst der Anfang - angeschnallt und ab geht die wilde Fahrt!

Free Agency Tag 2: Welche Spieler sind noch auf dem Markt?

Der Montag brachte bereits zahlreich Deals und die Jacksonville Jaguars erwiesen sich als Big Spender der bisherigen Free Agency. Was ansonsten am ersten Tag 1 geschah findet Ihr in unserem Recap!

Doch auch heute gibt es noch zahlreiche große Namen, die zu haben sind:

Terron Armstead, OT, New Orleans Saints

Von Miller, Edge, Los Angeles Rams

Chandler Jones, Edge, Arizona Cardinals

Marcus Williams, S, New Orleans Saints

Allen Robinson, WR, Chicago Bears

Tyrann Mathieu, S, Kansas City Chiefs

Jadeveon Clowney, Edge, Cleveland Browns

Za'Darius Smith, Edge, Green Bay Packers

Stephon Gilmore, CB, Carolina Panthers

Randy Gregory, Edge, Dallas Cowboys

Akiem Hicks, DT, Chicago Bears

Jarvis Landry, WR, Cleveland Browns

Cordarrelle Patterson, RB, Atlanta Falcons

NFL: Free Agency 2022 - die wichtigsten Termine

Das neue Liga-Jahr beginnt am Mittwoch, 16. März um 21 Uhr deutscher Zeit. Dann erst werden alle Trades und auch alle potenziell vorher durchgesickerten Deals offiziell unterschrieben.

Doch bereits seit Montag können die Berater von angehenden Free Agents offiziell mit Teams verhandeln und sind auch schon rege dabei.

NFL Free Agency: Diese Spieler erhalten den Franchise Tag

Ein Weg, einen Spieler zu halten, der Free Agent wird, ist der Franchise Tag.

Hierdurch erhält der Spieler automatisch einen Einjahresgehalt zu einem lukrativen Gehalt für die kommende Saison und kann nur noch gegen eine beträchtliche Kompensation von einem anderen Team abgeworben werden.

