Die Los Angeles Rams besiegten im Super Bowl 2022 die Cincinnati Bengals mit 23:20. SPOX blickt aufs nächste Jahr und zeigt Euch, wo der kommende Super Bowl 2023 stattfindet.

Am 13. Februar 2022 fand mit der 56. Auflage des prestigereichen Super Bowls eines der größten Spektakel, das der Sport zu bieten hat, statt. Die Los Angeles Rams bezwangen in der eigenen Heimstätte, dem SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, die Cincinnati Bengals mit 23:20 und krönten sich zum zweiten Mal in der Geschichte ihrer Franchise zum Super-Bowl-Champion.

Wide Receiver Cooper Kupp wurde für seine zwei Touchdowns und 92 Receiving Yards zum MVP des Spiels gewählt. Neben dem Spektakel auf dem Platz sorgten in der Halbzeit die Hip-Hop-Legenden Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent und Kendrick Lamar gemeinsam mit der R&B-Sängerin Mary J. Blige für Stimmung.

© getty Super Bowl 57 findet im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, statt.

Der Sieger der Super Bowls LVI ist noch sehr frisch, schon blicken wir bereits auf den nächsten Super Bowl, auf Super Bowl 2023. Im Folgenden erklären wir, wann genau und wo die 57. Auflage stattfindet.

NFL: Wann und wo findet der Super Bowl 2023 statt?

Wie üblich geht auch Super Bowl LVII im Februar über die Bühne, am 12. Februar 2023. Als Austragungsstätte wird das State Farm Stadium in Glendale, Arizona, dienen.

Nach Super Bowl XLII im Jahr 2008 und Super Bowl XLIX im Jahr 2015 wird zum insgesamt dritten Mal in der Heimstätte der Arizona Cardinals ein Super Bowl veranstaltet.

Super-Bowl-Bilder: The Rock, Hip-Hop-Legenden und ein weinender OBJ © getty 1/31 Die Los Angeles Rams haben den Super Bowl gewonnen! In einem Herzschlagfinale setzten sie sich gegen die Cincinnati Bengals durch. Mit dabei: Eine fette Halftime-Show, LeBron und Kanye - und Odell Beckham Junior als tragische Figur. Die besten Bilder! © getty 2/31 Was für eine Ansicht: Das SoFi Stadium, der fünf Milliarden Dollar teure Football-Tempel in Los Angeles, war zum ersten Mal Austragungsort eines Super Bowls. Ein richtiges Schmuckstück! © getty 3/31 Natürlich war auch NFL-Commissioner Roger Goodell vor Ort. Genau wie jede Menge Stars und Sternchen wie zum Beispiel ... © getty 4/31 ... Justin Bieber ... © getty 5/31 ... oder auch LeBron James. © getty 6/31 Kanye West hatte Tochter North mitgebracht - und Wide Receiver Antonio Brown (r.), der sich vor den Playoffs so spektakulär von den Tampa Bay Buccaneers "getrennt" hatte. © getty 7/31 Die Nationalhymne performte Country-Sängerin Mickey Guyton. Einen standesgemäßen Flyover von ein paar Kampfjets gab es natürlich auch. Das Stadion ist zwar überdacht, aber zum Glück handelt es sich größtenteils um Glas. © getty 8/31 Die Spieler waren schon auf dem Feld, da gab sich Dwayne "The Rock" Johnson noch kurz die Ehre und schwor alle Beteiligten auf eine spektakuläre Show ein: "FINALLY .... IT IS TIME FOR THE SUPER BOWL!" © getty 9/31 Endlich konnte gespielt werden: Das erste Ausrufezeichen setzte ausgerechnet Odell Beckham Junior für die Rams mit einem tollen Touchdown-Catch. © getty 10/31 Aber auch Bengals-Rookie-Receiver Ja'Marr Chase legte gut los und ließ Jalen Ramsey bei einem einhändigen Catch ganz alt aussehen. Für Ramsey, den vielleicht besten Corner der Liga, sollte es später noch schlimmer kommen. © getty 11/31 Fleißig wurde auf dem Super-Bowl-Logo herumgetrampelt. © getty 12/31 Touchdown Cooper Kupp! Die Rams führten 13:3 und hatten alles im Griff, aber das sollte nicht so bleiben ... © getty 13/31 Dieser Bengals-Fan wusste da noch nicht, dass eine spektakuläre Aufholjagd folgen sollte. © getty 14/31 Trick Play! Ein Touchdown-Pass von Running Back Joe Mixon brachte die Bengals zurück ins Spiel. So stand es zur Pause nur 13:10 für die Rams. © getty 15/31 Ganz bitter für die Rams: Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte verletzte sich OBJ ohne Fremdeinwirkung am linken Knie - das Spiel war für ihn beendet. © getty 16/31 Dann war es endlich Zeit für Halftime-Show: In Windeseile wurde eine riesige Kulisse für die Rap-Giganten Snoop Doog, Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar aufgefahren. Auch Mary J. Blige war als weibliche Unterstützung dabei. © getty 17/31 Dr. Dre und Snoop Dogg haben mittlerweile die 50 geknackt, trotzdem brachten sie das Stadion zum Kochen. "Still DRE" und "California Love" waren natürlich dabei. © getty 18/31 Eminem gab seinen Monster-Hit "Lose Yourself" zum Besten. © getty 19/31 Überraschung: Auch Rapper 50 Cent hing plötzlich von der Decke - auch wenn das Tank Top deutlich mehr spannte als früher ... © getty 20/31 Und hier noch einmal die alternde Star-Riege gemeinsam auf der Bühne. Auf jeden Fall eine der besten Halftime-Shows der letzten Jahre! © getty 21/31 Es ging weiter - und direkt rund! Tee Higgins von den Bengals fing beim ersten Play der zweiten Hälfte einen 75-Yard-Touchdown - hatte Ramsey aber zuvor ins Gesichtsgitter gegriffen. Der ging zu Boden, die Flagge blieb aber aus. Plötzlich führte Cincy! © getty 22/31 Nach einer Interception von Stafford und einem Field Goal lagen die Bengals sogar mit sieben vorn, aber Burrow lag jetzt immer öfter am Boden - der Pass Rush um Aaron Donald und von Miller kam immer wieder durch. © getty 23/31 Zwischenzeitlich konnte lange kein Team punkten, die Defenses dominierten vor allem mit ihrem Pass Rush. Kurz vor dem Ende war Cooper Kupp dann aber nicht mehr zu stoppen: Er fing seinen zweiten TD des Tages zum 23:20. © getty 24/31 Bengals-QB Joe Burrow blieben noch ein paar Sekunden, um selbst zum Helden zu werden, aber gegen Aaron Donald war kein Kraut gewachsen: Der Superstar der Rams beendete das Spiel im Alleingang. © getty 25/31 Danach kannte die Freude bei Donald kein Halten mehr. "Hier, zieht mir den Championship Ring über", deutete er an, als er vom Feld ging. Der Ball ging gleichzeitig über zu den Rams - das Spiel war entschieden. © getty 26/31 Champions! Die Los Angeles Rams sind Super-Bowl-Sieger - und das im heimischen Stadion in L.A. Schöner geht es einfach nicht! © getty 27/31 Rams-Besitzer Stan Kroenke bekam von Roger Goodell die Vince Lombardi Trophy überreicht. © getty 28/31 Und dann wirbelte das Konfetti! © getty 29/31 Cooper Kupp wurde zum Super Bowl MVP gewählt. © getty 30/31 Rams-Quarterback Matthew Stafford feierte mit seiner Frau Kelly. Die Rams hatten ihn vor der Saison von den Detroit Lions geholt, als letztes fehlendes Puzzle-Teil auf dem Weg zum Titel. Alles richtig gemacht! © getty 31/31 Und selbst beim verletzten Odell Beckham Junior flossen nach dem Spiel Tränen der Rührung.

Die vergangenen beiden Jahre haben stets die Heimteams nicht nur im Super Bowl um die Vince Lombardi Trophy gespielt, sondern ihn auch gewonnen. 2021 setzten sich die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady zuhause im Raymond James Stadium in Tampa durch.

2022 gewannen die Rams im SoFi Stadium in Inglewood. Schaffen es in der nächsten Saison also die Cardinals ins große Finale?

