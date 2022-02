NFL - Tyrann Mathieu: Wohin zieht es den Honey Badger in der Free Agency?

Tyrann Mathieu gehört zu den besten Safeties der Liga - und möchte in der Free Agency dementsprechend bezahlt werden. Die Kansas City Chiefs würden den vielseitigen Verteidiger gerne behalten, doch andere Teams mit mehr Cap Space könnten ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Den Spitznamen "Honey Badger" verdankt Tyrann Mathieu seinem unerschrockenen Spielstiel. Mit 1,75 Meter war er auch schon im College bei LSU meist einer der kleinsten Spieler auf dem Rasen. Doch was ihm an Größe fehlte, machte er seit jeher durch seinen physischen Spielstil wett und produzierte durch seine harten Hits immer wieder Turnover.

In ersten beiden Jahren bei den Tigers verursachte er 11 Fumbles und bekam seinen Spitznamen, in Anlehnung an den Honigdachs, der sich trotz seines kleinen Körperbaus immer wieder mit deutlich größeren Tieren anlegt.

Mathieu, der 2012 aufgrund eines Verstoßes gegen Teamregeln bei LSU suspendiert und zwei Monate später wegen Drogenbesitzes verhaftet wurde und kurzzeitig sogar in Untersuchungshaft landete, sah in diesem Absturz auch immer einen persönlichen Wendepunkt.

"Als ich im Gefängnis saß, hat es plötzlich Klick gemacht", erklärte er rückblickend seinen Fehltritt in einem Interview mit ESPN. "Als ich die Leute im Gefängnis gesehen habe, dachte ich mir 'du gehörst nicht hier her'. Ich hatte große Angst und so möchte ich mich nie wieder fühlen."

Mathieu trainierte danach selbstständig und meldete sich für den Draft 2013 an, wo er aufgrund der Geschehnisse abseits des Platzes bis in die dritte Runde fiel, ehe die Arizona Cardinals ihn schließlich auswählten.

© getty Tyrann Mathieu im Einsatz für die LSU Tigers.

Mathieu: Das Gehirn der Chiefs-Defense

2016 unterschrieb er bei den Cardinals einen neuen Fünfjahresvertrag über 62,5 Millionen Dollar, wurde zwei Jahre später aber schon wieder entlassen, als er sich weigerte, eine Gehaltskürzung zu akzeptieren. Es folgte eine Spielzeit bei den Houston Texans, bevor er 2019 über drei Jahre und 42 Millionen Dollar bei den Kansas City Chiefs unterschrieb.

Eine - wenn auch dieses Mal ganz andere - erneute Kehrtwende in seiner Karriere.

In seiner ersten Saison in Kansas City hatte Mathieu großen Anteil an einer deutlich verbesserten Chiefs-Defense und gewann Super Bowl LIV gegen die San Francisco 49ers. In den nächsten beiden Spielzeiten reichte es zwar nicht mehr für den ganz großen Erfolg, doch trotzdem ist der Honey Badger weiterhin einer der besten Safeties der Liga.

Dementsprechend kostspielig würde ein neuer Vertrag mit Mathieu für die Chiefs in der Offseason wohl werden. Mit 29 ist er auf dem Höhepunkt seiner Karriere und seitdem er für Kansas City spielt, hat er bisher nur zwei Spiele verpasst und stellte mit 13 Interceptions seine Ballhawk-Qualitäten einmal mehr unter Beweis.

Er ist zudem das Herzstück dieser Defense - oder besser noch: Das Gehirn. Der Spieler, bei dem viele Fäden zusammenlaufen, dessen Vielseitigkeit eine elementare Komponente dieser Defense über die letzten Jahre war. Dass die Chiefs gerne verlängern würden, ist kein Geheimnis.

Tyrann Mathieu: Können die Chiefs ihn halten?

"Ich hoffe, dass ich hier bleiben kann", erklärte Mathieu zuletzt im Gespräch mit dem Kansas City Star. "Seitdem ich nach Kansas City gekommen bin, habe ich versucht, ein guter Teamkamerad zu sein und meine Rolle zu spielen. Ich glaube, dass ich noch viele Plays für dieses Team machen kann, aber ob es so kommt, darüber habe ich keine Kontrolle. Ich liebe diese Mannschaft und habe eine großartige Beziehung zu den Coaches - also hoffe ich, dass ich bleiben kann."

Der 29-Jährige möchte für seine starken Leistungen entsprechend bezahlt werden - und das völlig zu Recht. Letztes Jahr spielte Mathieu mehr als 200 Snaps als Free Safety, Strong Safety und Slot-Corner und seine 13 Interceptions in den letzten drei Spielzeiten waren die zweitmeisten aller Safeties und die fünftmeisten aller Spieler.

Teams, die auf der Suche nach einem vielseitigen und immer einsatzbereiten Safety sind, der noch dazu ein herausragender Leader ist, dürften den Honey Badger ganz oben auf ihrer Liste stehen haben. Mit Marcus Williams und Jessie Bates III werden zwei weitere Safeties in der Free Agency verfügbar sein, die deutlich jünger sind, keiner der beiden bietet aber die gleiche Positions-Flexibilität wie Mathieu.

Die Chiefs haben derzeit rund elf Millionen Dollar an Cap Space zur Verfügung, neben Mathieu läuft aber auch der Vertrag von Left Tackle Orlando Brown aus. Und der könnte für General Manager Brett Veach Vorrang haben, denn im Vorjahr tradeten die Chiefs ihren Erstrundenpick von 2021 zu den Baltimore Ravens, um Browns Dienste zu sichern.

Der 25-Jährige machte als Blind-Side-Protector von Patrick Mahomes einen guten Job und wird voraussichtlich einen Vertrag fordern, der ihm jenseits der 20 Millionen Dollar jährlich bezahlt und zu einem der bestbezahlten Left Tackles der Liga macht.

Dass die Chiefs, die sonst kaum Free Agents von hoher Priorität im Team haben, am Ende mit beiden verlängern, ist nicht ausgeschlossen. Veach müsste allerdings wohl kreativ werden, um am Ende beide Verträge unter einen Hut zu kriegen.

© getty Tyrann Mathieu (l.) feiert den Sieg von Super Bowl LIV.

Mathieu: Wie könnte eine Vertragsverlängerung aussehen?

Der Vertrag von Harrison Smith, der vor der Saison bei den Minnesota Vikings einen Vierjahresvertrag über 64 Millionen Dollar unterschrieben hatte, könnte ein realistischer Maßstab für den neuen Vertrag des Honey Badgers sein. Zum Zeitpunkt, als Smith seine Verlängerung unterzeichnete, war der sogar bereits drei Jahre älter als Mathieu heute.

Es ist anzunehmen, dass Mathieus Agenten diesen Vertrag bei Gesprächen mit den Chiefs, oder auch anderen Teams, ebenfalls als Maßstab für sein neues Arbeitspapier ins Spiel bringen werden.

Vermutlich gibt es auf dem Markt einige Teams, die dem Safety einen besseren Vertrag anbieten könnten als die Chiefs, und die Gerüchteküche brodelt bereits. Baltimore wird hier unter anderem genannt, ein Team, dessen flexible, aggressive Defense sehr gut zu Mathieu passen.

Schlussendlich wird es vermutlich darauf ankommen, ob Mathieu mit einem relativ teamfreundlichen Deal in Kansas City bleiben will - oder ob er seinen vielleicht letzten großen Vertrag doch bei einer anderen Franchise sieht.

Tyrann Mathieus Regular Season Stats bei den Chiefs