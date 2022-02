NFL: Aaron Rodgers zum zweiten Jahr in Folge als MVP ausgezeichnet

Aaron Rodgers wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei der NFL Honors-Zeremonie im YouTube Theatre des SoFi Stadium in Los Angeles zum vierten Mal in seiner Karriere mit dem MVP-Award ausgezeichnet.

Auch im Vorjahr konnte sich der 39-Jährige den Titel bereits sichern. Damit ist der Quarterback der Green Bay Packers erst der zweite Spieler in der Geschichte der Liga, der viermal MVP geworden ist. Nur Peyton Manning konnte den Award mit fünf Auszeichnungen öfter holen als Rodgers.

Am Ende bekam Rodgers 39 Stimmen, Tom Brady landete mit zehn Stimmen auf Platz zwei und Cooper Kupp mit einer Stimme auf Rang drei. Rodgers kam in der Regular Season auf 37 Touchdowns und 4115 Passing Yards bei nur vier Interceptions.

Angesprochen auf seine Zukunft erklärte Rodgers, bald eine Entscheidung treffen zu wollen. "Natürlich habe ich ein paar Entscheidungen zu treffen. Ich hatte gute Gespräche mit Green Bay und werde jetzt über die Dinge nachdenken und dann zeitnah eine Entscheidung treffen."

Die weiter Auszeichnungen im Überblick: