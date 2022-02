Das lange Warten hat endlich ein Ende. In der Nacht auf Montag steigt in Inglewood, Kalifornien, der Super Bowl 2022, in dem sich die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams gegenüberstehen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die 56. Auflage des Spektakels live im TV und Livestream sehen könnt.

32 Teams arbeiten jährlich darauf hin, nur zwei bekommen im Endeffekt die Chance, daran teilzunehmen - die Rede ist vom Super Bowl. In der Nacht von heute Sonntag auf Montag steigt der 56. Super Bowl. Die beiden Teilnehmer, die um 0.30 Uhr im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, um die heiß begehrte Vince Lombardi Trophy aufeinandertreffen, sind die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams.

Vor allem die Bengals sind ein Team, das vor der Saison wohl keiner so auf dem Schirm hatte. Für die Bengals um Quarterback Joe Burrow ist es die erste Super-Bowl-Teilnahme seit der 16:20-Pleite gegen die San Francisco 49ers 1989. Die Rams hingegen waren noch vor drei Jahren im Endspiel, mussten sich jedoch den New England Patriots und Superstar Tom Brady geschlagen geben.

Die Bengals sind noch ohne Super-Bowl-Trophäe, die Rams konnten einen gewinnen, als sie sich im Super Bowl 2000 die Tennessee Titans mit 23:16 durchsetzen. Was ebenfalls für die Rams spricht: Super Bowl 56 findet in der Heimstätte der Rams statt. Erst im vergangenen Jahr war dies bereits der Fall, als sich die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs gegenüberstanden.

Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals, Übertragung: Super Bowl 2022 heute live im TV und Livestream

Zwei Anbieter ermöglichen Euch heute, das Finale der NFL-Saison 2021/22 live und in voller Länge zu verfolgen.

Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals, Übertragung: Super Bowl 2022 heute live im TV

ProSieben kümmert sich um die Übertragung im Free-TV. Bevor das Spektakel überhaupt losgeht, werdet Ihr beim Privatsender bereits um 22.55 Uhr mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt.

Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals, Übertragung: Super Bowl 2022 heute live im Livestream

Parallel dazu läuft die Partie auch im Livestream - nämlich bei ran.de. Der Livestream ist zudem kostenlos abrufbar.

Zwar nicht kostenlos abrufbar, aber ebenfalls live und in voller Länge ist der Livestream auf DAZN. Auch der Streamingdienst beginnt früh mit der Vorberichterstattung. Um 23.30 Uhr meldet sich das Trio bestehend aus Moderator Flo Hauser, Kommentator Martin Pfanner und Experte Adrian Franke.

DAZN bietet darüber hinaus die Möglichkeit an, Super Bowl LVI auch mit englischen Kommentatoren zu schauen. Interessierte müssen dafür nur die Option mit den Originalkommentatoren aufrufen.

Noch dazu werden auf der Plattform von DAZN Livestreams zu folgenden Sportarten angeboten: Fußball (u.a. Champions League, Bundesliga), die NBA, Motorsport, Radsport, Tennis, Handball, Darts, MMA, Boxen, Wrestling und Rugby.

Um all diese Sportarten freischalten zu können, braucht Ihr ein Abo, das 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr kostet.

Super Bowl von A bis Z: Fakten, Kurioses und alles Wissenswerte © getty 1/27 Super Bowl LV steht vor der Tür und bietet kuriose Details, imposante Zahlen und ein hochklassiges Duell. SPOX verrät Euch alles Wissenswerte vor dem Spiel des Jahres. © getty 2/27 A - ALTER: Sean McVay (36) und Zac Taylor (38) bilden zusammen mit einem Gesamtalter von nur 74 Jahren das jüngste Matchup unter Head Coaches überhaupt in der Geschichte des Super Bowls. © getty 3/27 B - BILANZ: Insgesamt sind beide Franchises 1-5 in 6 Super Bowls insgesamt. Die Bengals sind sogar eine von 12 Franchises, die noch nie einen Super Bowl gewonnen hat. Der einzige Erfolg der Rams war in der Saison 1999 gegen die Titans. © getty 4/27 C - COVID: Auch dieses Jahr spielt Covid eine Rolle. Während Spieler nur noch bei Symptomen getestet werden, kommen Zuschauer mit Impfnachweis oder negativem Test ins Stadion. Und dort gilt dann überall eine Maskenpflicht. © getty 5/27 D - DEFENSE: Rein statistisch gehören beide Defensiv-Reihen nach Total Defense nicht zur Top 10 der NFL (Bengals - 17./Rams - 15.). Damit wird dies erst der dritte Super Bowl ohne eine Top-10-Defense überhaupt. © getty 6/27 E - EWIGKEIT: Eine solche hat es gedauert vor dieser Saison seit die Bengals zuletzt ein Playoff-Spiel gewannen. In den Playoffs der Saison 1990 schlugen sie die Houston Oilers 41:14 im Wildcard Game. Im Super Bowl standen sie zuletzt in der Saison 1988. © getty 7/27 F - FIELD GOALS: Rookie-Kicker Evan McPherson hat bislang 12/12 Field Goals in der Postseason versenkt, darunter 2 Game Winner gegen die Titans und Chiefs. Mit 3 Field Goals im Super Bowl würde er sogar Vinatieris Rekord von 14 Field Goals (2006) brechen © getty 8/27 G - GAMEWRECKER: Kein Spieler dürfte am Sonntag mehr gefürchtet sein als Defensive Lineman Aaron Donald. Der viermalige Defensive Player of the Year und siebenmalige All-Pro ist wohl der dominanteste Defensivspieler der NFL. © getty 9/27 H - HALFTIME SHOW: Sie verspricht dieses Jahr gigantisch zu werden. Hollywood präsentiert gleich fünf Superstars der Musikszene mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Zusammen haben sie 43 Grammys gewonnen … © getty 10/27 I - INTERNATIONALES GROSSEREIGNIS: Im Vorjahr sahen fast 92 Millionen Zuschauer den Super Bowl im amerikanischen TV. Geschätzt sollen es weltweit sogar 800 Millionen gewesen sein. Der Super Bowl ist eben eine der größten Bühnen der Welt. © getty 11/27 J - JOE: Burrow wird den zehnten QB-Start eines Joes im Super Bowl absolvieren. Er zieht damit mit "Tom" gleich. Bei einem Sieg wäre es der achte Sieg eine Joes, was ein neuer Rekord wäre. Aktuell liegen Tom (nur einer …) und Joe gleichauf mit 7. © getty 12/27 K - KUPP, COOPER: Der Superstar-Receiver ist der erste Spieler im Super Bowl, der die Liga in Receptions, Receiving Yards und Receiving Touchdowns in derselben Saison anführt. Wird er auch zum Star des Spiels? © getty 13/27 L - LOS ANGELES: Offiziell zum dritten Mal Gastgeber des Super Bowls nach Super Bowl I und VII im Memorial Coliseum, auch wenn SoFi in Inglewood steht. Zudem fanden fünf Super Bowls im Rose Bowl von Pasadena gleich um die Ecke statt. © getty 14/27 M - MILLER, VON: Der Pass-Rusher hat bereits Super Bowl 50 mit den Broncos gewonnen. Und er ist einer von nur vier Linebackern überhaupt, die Super Bowl MVP wurden. Die anderen waren Chuck Howley (V), Ray Lewis (XXXV) und Malcolm Smith (XLVIII). © getty 15/27 N - NUMBER 1 PICKS: Dieser Super Bowl wird erst der zweite überhaupt, in dem sich zwei Nummer-1-Draftpicks als Quarterbacks gegenüber stehen. Stafford wurde 2009 als Erster gezogen, Burrow 2020. Erstmals geschah das in Super Bowl 50 (Manning vs. Newton). © getty 16/27 O - OFFICIALS: Der 62 Jahre alte Ron Torbert ist der Referee des Super Bowls. Für ihn ist es der erste Super Bowl als Hauptschiedsrichter. Er ist seit 2010 in der NFL aktiv und seit 2014 Referee. Zudem war er Ersatz-Ref in Super Bowl LIII. © getty 17/27 P - PUNTERS ARE PEOPLE, TOO! In diesem Spiel sind es Kevin Huber und Johnny Hekker. Während Huber in Cincy geboren und aufgewachsen ist und nun einen Lebenstraum erfüllen kann, ist Hekker eine Waffe. Vorsicht vor Fake Punts und Pässen von ihm! © getty 18/27 Q - QUARTERBACKS: Sowohl Matthew Stafford als auch Joe Burrow gingen ohne vorherige Playoff-Siege in diese Saison und erreichten den Super Bowl. Das passiert dieses Jahr zum siebten Mal. Zuletzt war dies in SB XXXIV der Fall (Warner vs. McNair). © getty 19/27 R - RENAISSANCE: Die Bengals gesellen sich zu den Rams von 1999 als einzige Teams, die es nach zuvor mindestens 5 Losing Seasons in den Super Bowl geschafft haben. Besagte Rams gewannen den Titel damals mit der Greatest Show on Turf. © getty 20/27 S - SOFI STADIUM: Nicht nur seit 2020 die Heimat der Rams, sondern auch Austragungsort von Super Bowl LVI. Es kostete rund 6 Milliarden Dollar und wird zum Super Bowl knapp 100.000 Zuschauer fassen. Zudem finden dort die Sommerspiele 2028 statt. © getty 21/27 T - TROPHÄE: Der Sieger erhält die nach dem legendären Coach benannte Vince Lombardi Trophy. Sie ist 56 cm hoch, wiegt 3,2 kg und besteht aus Sterling Silber. Die Rams haben jene einmal in der Vitrine, die Bengals warten noch auf ihre erste. © getty 22/27 U - US-KOMMENTATOREN: Das Ende einer Ära! Zum elften und letzten Mal wird Kommentatoren-Legende Al Michaels (77) den Super Bowl kommentieren. An seiner Seite steht Experte Cris Collinsworth mit Michele Tafoya an der Seitenlinie. © getty 23/27 V - VERLÄNGERUNG: Eine Overtime gab es im Super Bowl in 55 Spielen nur einmal - in Super Bowl LI rangen die Patriots die Falcons durch einen Touchdown von James White nieder. Zuvor holte New England 25 Punkte Rückstand auf - ebenfalls Rekord! © getty 24/27 W - WETTEN: Die American Gaming Association geht davon aus, dass 31 Millionen Leute rund 7,6 Milliarden Dollar auf diesen Super Bowl wetten werden. Ein Anstieg von 31 Prozent zum Vorjahr. 55 Prozent setzen übrigens auf die Rams. © getty 25/27 X - X-FAKTOR: Auf wen kommt es besonders an im Super Bowl? Bei den Bengals könnte Safety Jessie Bates das Zünglein an der Waage sein. Bei den Rams wiederum kommt es wohl vor allem auf Wide Receiver Odell Beckham Jr. im Schatten von Kupp an. © getty 26/27 Y - YARDS: Es dürfte Pass-lastig werden in diesem Super Bowl. Doch wird einer der Quarterbacks auch nur in die Nähe des All-Time-Passing-Yard-Rekords in einem Super Bowl herankommen? Den hält - natürlich - Tom Brady mit 505 (SB LII). © getty 27/27 Z - ZUSCHAUER: Nachdem im Vorjahr nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern im Super Bowl zulässig waren, gibt es dieses Jahr keine Beschränkungen mehr. Ins SoFi Stadium passen 70.000 Zuschauer, zum Super Bowl wird aber auf knapp 100.000 aufgestockt.

Super Bowl 2022 im Livestream und TV: So seht Ihr das NFL-Finale live - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Super Bowl LVI (NFL)

Super Bowl LVI (NFL) Datum: 14. Februar

14. Februar Uhrzeit: 0.30 Uhr (MEZ)

0.30 Uhr (MEZ) Ort: SoFi Stadium (Inglewood, Kalifornien, USA)

SoFi Stadium (Inglewood, Kalifornien, USA) Übertragung: ProSieben

ProSieben Livestream: DAZN, ran.de

