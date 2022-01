NFL - Green Bay Packers: Wide Receiver Equanimeous St. Brown: "Müssen in diesem Jahr alles gewinnen"

Der deutsche Wide Receiver Equanimeous St. Brown verfolgt mit den Green Bay Packers in den Playoffs der NFL große Ziele. "Die Mannschaft wird in dieser Form nur diese Saison zusammen sein, daher müssen wir in diesem Jahr alles gewinnen und das wissen wir", sagte der 25-Jährige bei DAZN.

Die Packers, angeführt von Quarterback Aaron Rodgers und dem herausragenden Wide Receiver Davante Adams, greifen am Sonntag (2.15 Uhr live auf DAZN) beim Duell gegen die San Francisco 49ers in die Playoffs ein. Dabei ist Green Bay durchaus gewarnt: Die 49ers hatten in der ersten Runde bei den favorisierten Dallas Cowboys gewonnen.

St. Brown, der seine Stärken derzeit bei den Special Teams sieht, bezeichnete die Packers als eine "gute Mannschaft mit sehr guten Trainern".

Vor Saisonbeginn hatte es in Green Bay jedoch mächtig rumort. Quarterback Rodgers, der erneut gute Chancen auf die Auszeichnung des wertvollsten Spielers der Saison (MVP) hat, hatte die Führung der Franchise öffentlich kritisiert und war erst verspätet ins Training eingestiegen. Auch ein Abschied des 38-Jährigen stand im Raum, womöglich nehmen diese Gerüchte nach der laufenden Saison erneut Fahrt auf.