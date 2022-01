NFL-Voting zur Wild Card Round: Welchem Außenseiter gelingt die Überraschung?

Die NFL-Saison 2021/2022 geht endlich in die heiße Phase. Bereits am 15. Januar starten die Playoffs mit der Wild Card Round. SPOX will von euch wissen: Welchem Außenseiter gelingt die Überraschung?

Wie gewohnt treffen die jeweils drei am höchsten gesetzten Teams auf die Plätze fünf, sechs und sieben aus ihrer jeweiligen Conference. Die beiden besten Teams der Conference haben spielfrei.

Die Wild Card Round hat es für gewöhnlich schon mächtig in sich, Überraschungen sind vorprogrammiert. Im Vorjahr setzten sich gleich vier niedriger gesetzte Teams durch.

In der AFC schlugen die Ravens die Titans und die Cleveland Browns gewannen gegen die Pittsburgh Steelers. In der NFC setzten sich die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks und der spätere Super-Bowl-Sieger Tampa Bay Buccaneers gegen das Washington Football Team durch.

Nun seid ihr gefragt: Welches auf dem Papier schwächere Team landet in diesem Jahr den großen Coup? Für App-User geht es hier entlang!