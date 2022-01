NFL: Tampa Bay Buccaneers holen Leonard Fournette vor Playoff-Spiel gegen die Los Angeles Rams zurück in den Kader

Die Tampa Bay Buccaneers können gegen die Los Angeles Rams aller Voraussicht nach wieder auf Leonard Fournette bauen. Der Running Back kehrte am Samstag von der Injured-Reserve-Liste in den aktiven Kader zurück.

"Er sieht gut aus", hatte Head Coach Bruce Arians bereits am Freitag erklärt. "Er hatte keine Rückschläge seit der letzten Woche, jetzt warten wir einfach ab."

Fournette hatte sich in Woche 15 eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn seither zum Zuschauen verdammt hatte. Der 27-Jährige war in der vergangenen Woche ins Training zurückgekehrt, war gegen die Philadelphia Eagles aber noch nicht wieder zum Einsatz gekommen.

Um Platz für Fournette im Kader zu schaffen, entließ das Team von Tom Brady Le'Veon Bell. Der Running Back war in Fournettes Abwesenheit in drei Spielen für die Bucs zum Einsatz gekommen, gegen die Eagles hatte Bell allerdings bereits keine Touches erhalten.

Mit mehreren starken Spielen hatte Fournette in der vergangenen Postseason einen großen Anteil am Super-Bowl-Sieg der Buccaneers und verdiente sich damals den Spitznamen "Playoff Lenny". In den Playoffs verbuchte Fournette 448 Scrimmage Yards sowie vier Touchdowns, nachdem sich der Running Back in der Regular Season noch mit einer kleineren Rolle hatte zufrieden geben müssen.

In der laufenden Spielzeit steuerte Fournette in 14 Spielen 812 Rushing Yards und acht Touchdowns bei, zudem verbuchte Fournete 69 Catches für 454 Yards und zwei weitere Touchdowns. Die Bucs treffen am Sonntagabend in der Divisional Round der Playoffs auf die Rams.