NFL, Conference Championship Games: Termine, Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

In der NFL stehen am kommenden Wochenende die Conference Championship Games an. Wir zeigen Euch, wie die Partien lauten, wann sie terminiert sind und wo Ihr sie live im TV und im Livestream sehen könnt.

NFL, Conference Championship Games: Termine, Spiele, Ansetzungen, Infos

Nach vier dramatischen Divisional Round Games am vergangenen Wochenende sind in der NFL nur noch vier Teams im Kampf um die Meisterschaft verblieben. Die Entscheidung um den Einzug in Super Bowl LVI fällt am kommenden Sonntag in den beiden Conference Championship Games.

Im Finale der AFC treffen zuerst am 30. Januar ab 21 Uhr im Arrowhead Stadium die Kansas City Chiefs und die Cincinnati Bengals aufeinander. In der Nacht auf Montag, 31. Januar, kommt es anschließend zum NFC Championship Game. Zu diesem empfangen die Los Angeles Rams nach ihrem Sieg in letzter Sekunde bei den Tampa Bay Buccaneers die San Francisco 49ers, die mit den Green Bay Packers das beste NFC-Team der Regular Season eliminierten. Spielbeginn im SoFi Stadium ist um 0.30 Uhr.

Die Rams würden mit einem Sieg den Super Bowl im heimischen Stadion bestreiten, dieser findet nämlich in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar im SoFi Stadium in Inglewood statt.

NFL Playoffs: Die Conference Championship Games im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Auswärtsmannschaft Heimmannschaft Sonntag, 30. Januar 21 Uhr Cincinnati Bengals Kansas City Chiefs Montag, 31. Januar 0.30 Uhr San Francisco 49ers Los Angeles Rams

NFL, Conference Championship Games: Übertragung im TV und Livestream

Die volle Ladung American Football gibt es auch am kommenden Sonntag im TV und im Livestream zu sehen. Die Übertragungsrechte an beiden Conference Championship Games liegen bei ProSieben und DAZN. Bei beiden Anbietern seht Ihr die Spiele live und in voller Länge.

NFL, Conference Championship Games: Übertragung im TV

Beide Conference Championship Games könnt Ihr nacheinander Live im Free-TV verfolgen. Der Privatsender ProSieben beginnt mit seiner umfangreichen Übertragung um 20.45 Uhr.

NFL, Conference Championship Games: Übertragung im Livestream

ProSieben bietet zu den Conference Championship Games einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr jeweils auf ran.de oder auf der Website des Senders abrufen.

Bezahlen müsst Ihr dagegen, wenn Ihr Euch die beiden Spiele um den Einzug in das große Finale bei DAZN ansehen wollt. Der Streamingdienst ist nur mit einem gültigen Abo zu empfangen.



NFL - Gewinner und Verlierer Divisional Round: Zwei Quarterbacks für die Geschichtsbücher - ein Wochenende für die Fans! © getty 1/28 Ein unglaubliches Football-Wochenende liegt hinter uns. Vier Krimis, zahlreiche herausragende Leistungen. Wer waren die Gewinner und Verlierer der Divisional Round? Wir geben den Überblick. © getty 2/28 GEWINNER - EVAN MCPHERSON, Kicker, Bengals: Vier von vier Field Goals getroffen, davon zwei aus mehr als 50 Yards Entfernung sowie der lange Game-Winner in letzter Sekunde. Der Rookie spielte gegen die Titans ein perfektes Spiel! © getty 3/28 SECONDARY DER BENGALS: Die Defensive Backs der Bengals machten gegen Tennessee ebenfalls ein starkes Spiel. Cincy verbuchte drei Picks, zudem zwangen die Gäste Tannehill mehrfach dazu, den Ball lange halten zu müssen. © getty 4/28 JA'MARR CHASE, Wide Receiver, Bengals: Zweites Playoff-Spiel, zweites Match mit mehr als 100 Yards. Chase hat gegen die Titans Geschichte geschrieben und sorgte als einer der wenigen Spieler offensiv für Highlights. © getty 5/28 D.J. READER, Defensive Tackle, Bengals: Cincinnati kontrollierte defensiv die Line of Scrimmage und ließ Henry kaum ins Spiel kommen. Hauptgrund dafür: Nose Tackle Reader, der herausragend aufspielte. © getty 6/28 JEFFERY SIMMONS, Defensive Tackle, Titans: Simmons verlor, spielte aber dennoch absolut dominant. Der Tackle verbuchte drei (!) Sacks, nun könnte ein riesiger Zahltag auf ihn warten. © getty 7/28 PASS-RUSH DER 49ERS: Was für ein Auftritt von Nick Bosa und Co.! Die 49ers dominierten die Packers an der Line of Scrimmage und machten ihr nächstes richtig starkes Spiel. In dieser Form ist San Franciscos Defense brandgefährlich. © getty 8/28 SPECIAL TEAMS DER 49ERS: Die miesen Special Teams der Packers waren für die Gäste ein gefundenes Fressen. Die Niners blockten eine Punt und einen Kick, Robbie Gould erzielte am Ende das entscheidende Field Goal. Unglaublich wichtig! © getty 9/28 MATTHEW STAFFORD, Quarterback, Rams: Notorischer Verlierer? Nicht in Los Angeles! Stafford führte die Rams zum zweiten Playoff-Sieg dieser Saison und spielte dabei weitestgehend stark. Nächster Halt Super Bowl? © getty 10/28 COOPER KUPP, Wide Receiver, Rams: Kupp spielte eine absolute Monster-Saison und macht in den Playoffs gleich da weiter. Gegen die Bucs verzeichnete er zwei Big Plays, darunter den Catch, der das Field Goal zum Sieg erst ermöglichte. © getty 11/28 AARON DONALD, Defensive Tackle, Rams: Donald ist der beste Defender in der NFL und zeigte gegen die Bucs einmal mehr, wieso er diesen Ruf hat. Er sorgte für Dauerdruck auf Tom Brady. Dominant! © getty 12/28 VON MILLER, Edge Defender, Rams: Auch Miller richtete in Tampas Offensive Line großen Schaden an. Miller verzeichnete neun Pressures, einen Sack und einen Forced Fumble. Dafür wurde er geholt! © getty 13/28 LES SNEAD, General Manager, Rams: Er holte Stafford und Miller mit aggressiven und riskanten Trades. Sneads Ansatz ist unkonventionell, in den Playoffs zahlt sich dieser nun aber aus! Seine Stars spielten groß auf. © getty 14/28 PATRICK MAHOMES, Quarterback, Chiefs: Mahomes ist und bleibt ein absolut unglaublicher Spieler. Seine Leistung gegen die Bills war ein Auftritt für die Geschichtsbücher. Einfach Wahnsinn. © getty 15/28 JOSH ALLEN, Quarterback, Bills: Doch das Gleiche kann auch über Mahomes' Gegenüber gesagt werden. Allen spielte eine nahezu perfekte Postseason - und scheidet doch vorzeitig aus. Unglaublich bitter. © getty 16/28 GABRIEL DAVIS, Wide Receiver, Bills: Davis fing vier Touchdowns in einem Playoff-Spiel, das war zuvor noch nie einem Spieler gelungen! Dazu legte der Receiver mehr als 200 Yards auf. Ein zukünftiger Star. © getty 17/28 TYREEK HILL, Wide Receiver, Chiefs: Davis hatte die noch beeindruckenderen Zahlen, doch auch Hill spielte ein herausragendes Spiel. Sein Speed bleibt eine brandgefährliche Waffe, die den Chiefs den Sieg in dieser Form erst ermöglichte. © getty 18/28 FOOTBALL-FANS: Vier Spiele, vier Entscheidungen in den letzten Sekunden. Die Spiele in der Divisional Round hielten absolut, was sie versprachen. Höhepunkt natürlich: Das wahnsinnige Overtime-Drama in Kansas City zum Abschluss. © getty 19/28 VERLIERER - RYAN TANNEHILL, Quarterback, Titans: Tannehill sorgte für zwei, drei Big Plays durch die Luft, leistete sich im Passspiel aber zu viele Fehler. Drei Picks brachen seinen Titans am Ende das Genick. © getty 20/28 OFFENSIVE LINE DER BENGALS: Burrow und das Play-Calling halfen nicht, dennoch wurde die O-Line der Gäste vom Pass-Rush der Titans schlicht dominiert. Neun erlaubte Sacks sind ein neuer Playoff-Rekord, das muss in der nächsten Runde besser werden. © getty 21/28 AARON RODGERS, Quarterback, Packers: Erneut fliegt Rodgers vorzeitig aus den Playoffs, gegen die Niners machte er zudem eines seiner schwächsten Saisonspiele. War das womöglich sein letztes Spiel für Green Bay? © getty 22/28 SPECIAL TEAMS DER PACKERS: Ein geblocktes Field Goal UND ein geblockter Punt, dazu ein langer Kickoff-Return und nur zehn Mann beim entscheidenden gegnerischen Field Goal auf dem Feld. Eine unterirdische Leistung der Unit. © getty 23/28 DONOVAN SMITH, Left Tackle, Bucs: Die Offensive Line der Bucs wackelte ohne Wirfs, besonders enttäuschte aber Left Tackle Smith. Er wurde von Von Miller dominiert, ein Rückfall in alte, schwächere Zeiten. © getty 24/28 COACHES DER BUCCANEERS: Offensiv fiel den Bucs lange zu wenig ein, um ihren überforderten O-Linern zu helfen, defensiv sorgte der Call vor Staffords Big Play auf Kupp kurz vor dem Ende für Verwirrung. Kein guter Auftritt von Arians und Co. © getty 25/28 CAM AKERS, Running Back, Rams: Am Ende zog L.A. ins NFC Championship Game ein, Akers konnte sich bei seinen Mitspielern bedanken. Mit zwei Fumbles hätte er sein Team um ein Haar auf die Verliererstraße gebracht. Ist Akers zu früh zurückgekommen? © getty 26/28 SECONDARY DER BILLS: Buffalo hatte in der Regular Season eine der besten Pass-Defenses der NFL. Gegen die Chiefs fanden die Bills aber keine Antwort. Vor allem die letzten 13 Sekunden vor dem Ende waren zu einfach für Mahomes und Co. © getty 27/28 SECONDARY DER CHIEFS: Auch Kansas City fand defensiv kaum Antworten auf die gegnerische Passing Offense. Besonders bitter aber vor allem: Tyrann Mathieu droht Kansas City mit einer Gehirnerschütterung länger zu fehlen. © getty 28/28 OVERTIME-REGELN: Die Regeln bleiben ein Problem, das in den kommenden Tagen wieder mal kontrovers diskutiert werden wird. Beim Spiel zwischen den Chiefs und den Bills brachten sie uns um ein (noch) dramatischeres Ende.

NFL Playoffs 2021/2022: Termine und Spielplan