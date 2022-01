NFL Divisional Playoffs: Tampa Bay Buccaneers vs. Los Angeles Rams und Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills im LIVETICKER

Nachdem die ersten beiden Spiele in der Divisional Round gestern bereits jeweils in der letzten Sekunde entschieden worden, stehen heute die zwei weiteren Partien der Playoff-Runde an: In Tampa Bay empfangen Tom Bradys Bucs die Los Angeles Rams. Im Anschluss könnte uns beim Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs und der Buffalo Bills ein Shootout erwarten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hier klicken für den Refresh der Seite!

NFL Wildcard Playoffs: Tampa Bay Buccaneers vs. Los Angeles Rams im LIVETICKER

Tampa Bay Buccaneers vs. Los Angeles Rams Ergebnis 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Tampa Bay Buccaneers 0 0 Los Angeles Rams 0 0

1. Viertel: Die Bucs starten am Boden. Leonard Fournette holt bei seinem Comeback bei seinen ersten zwei Runs hinter seinen Tight Ends als Lead Blockern gleich zwei First Downs. Bradys erste zwei Pässe finden aber nicht den Mitspieler. Bei Fourth-and-Eight punten die Bucs - und die Rams übernehmen den Ball.

1. Viertel: Auf geht's! Die Bucs beginnen mit dem Ball, die Rams starten in der Defense.

NFL Wildcard Playoffs: Tampa Bay Buccaneers vs. Los Angeles Rams - Kick-Off

Vor Beginn: Doch auch die Rams gehen nicht in Bestbesetzung in das heutige Spiel. Auch Los Angeles muss auf seinen wohl besten O-Liner verzichten, Andrew Whitworth fällt mit einer Knieverletzung aus. Für ihn soll Joseph Noteboom starten.Auch Safety Taylor Rapp fällt mit seiner Gehirnerschütterung erneut aus.

Vor Beginn: Anstelle von Wirfs wird wie schon gegen die Eagles Josh Wells auflaufen. Der Tackle ist allerdings ein klares Downgrade gegenüber dem Starter und er dürfte es heute im Eins-gegen-eins mit Von Miller zu tun bekommen. Ein potenzielles Key Matchup.

Vor Beginn: Die Gastgeber müssen einen schweren Rückschlag verkraften. Nach Chris Godwin, Antonio Brown und Co., deren Fehlen schon länger feststand, wird auch Tristan Wirfs nicht spielen können. Der Right Tackle war in dieser Saison der vielleicht beste Spieler auf seiner Position. Gegen den starken Pass-Rush der Rams ist das eine echte Schwächung.

Vor Beginn: In Tampa Bay treffen die Buccaneers zunächst auf die Rams. Unsere ausführliche Preview zu dem Spiel könnt Ihr hier lesen.

Vor Beginn: Willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Playoff-Tickers. Gestern haben wir zwei Krimis gesehen, auch heute soll's rund gehen!

NFL Playoff: Die Divisional Round im Überblick

In der Divisional Round werden vier Begegnungen ausgetragen. Alle Spiele könnt Ihr in Deutschland live auf DAZN verfolgen. Hier seht Ihr die vier Matches an diesem Wochenende im Überblick.