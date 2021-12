In der NFL gibt es eine Vielzahl von Regeln und Begriffen und die Terminologie im American Football ist nicht immer einfach zu verstehen. In diesem Artikel erklären wir Euch was ein Down ist.

DAZN-Abonnement sichern und die NFL live erleben!

Die Grundregeln im Football sind, wie bei vielen Sportarten, einfach. Und unter dem Strich gilt, dass das Team, welches am Ende der Spielzeit mehr Punkte erzielt hat, gewinnt. In der NFL werden dabei die meisten Spielabschnitte in Downs unterteilt, die essentiell dafür sind das Spiel zu strukturieren.

© getty In der NFL messen die Schiedsrichter mit einer Kette die 10 Yards ab, die die Offense in vier Versuchen überbrücken muss, um ein neues First Down zu erzielen.

NFL: Was ist ein Down?

In der NFL wird als Down ein Spielabschnitt bezeichnet, in dem die Offense einen Spielzug ausführt. Das ist in den meisten Fällen ein Pass- oder Laufversuch. Bei einem Down kann die Offense aber auch den Ball punten, oder versuchen, ein Field Goal zu kicken. Das geschieht meistens beim vierten Versuch (4th Down).

In der NFL hat die Offense nämlich vier Versuche, um mindestens zehn Yards Raumgewinn zu erzielen. Falls das der Offense nicht gelingt, wechselt das Angriffsrecht und die gegnerische Offense übernimmt den Ball. Im Football wird dieser Vorgang als Turnover on Downs bezeichnet.

Um einen Turnover on Downs zu verhindern, kann die Offense den Ball alternativ punten, oder einen Field Goal-Versuch wagen und damit drei Punkte erzielen.

NFL: Was ist ein Down? - Die NFL im TV und Livestream

Auf DAZN seht Ihr eine Vielzahl von NFL-Spielen live und in voller Länge. Zudem könnt Ihr an NFL-Spieltagen am Sonntag die Redzone-Konferenz bei DAZN sehen. Mit dieser Konferenz, genannt ENDZN, verpasst Ihr keinen Touchdown des Spieltags.

Um die ENDZN-Konferenz beim Streamingdienst sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Das kostet im Monat 14,99 Euro. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo erwerben, welches mit 149,99 Euro zu Buche schlägt.

Neben der NFL seht Ihr auf DAZN die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, die Serie A, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA, Wintersport und eine Vielzahl weiterer Sporthighlights.

Im Free-TV könnt Ihr ausgewählte Spiele der NFL bei ran sehen. Diese laufen im TV entweder auf ProSieben MAXX oder auf ProSieben. ran bietet zudem eines Livestream an, mit dem Ihr ebenfalls einige Spiele live und in voller Länge verfolgen könnt.

NFL: Die Super Bowl-Sieger der letzten Jahre