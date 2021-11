SPOX-Voting: Midseason Awards in der NFL

Die erste Saisonhälfte der NFL ist hinter uns. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und zu schauen, wer denn die bislang besten Akteure sind. Und daher bitten wir Euch, Eure Midseason Awards zu vergeben!

Nach neun von 18 Wochen in dieser NFL-Saison ragen bereits einige Spieler klar heraus. Doch was heißt das für einzelnen Auszeichnungen? Wenn Ihr eine Stimme hättet, wen würdet Ihr zum Beispiel zum Coach des Jahres oder zum Rookie des Jahres wählen? Und wer ist der wertvollste Spieler der Liga zur Saisonmitte?

Matthew Stafford etwa führt die Liga in Passing Yards an, Tom Brady in Touchdowns. In Sachen Defense liefern sich derweil Myles Garrett und T.J. Watt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die meisten Sacks. Die Vergabe der Midseason Awards dürfte daher eine enge Kiste werden. Stimmt ab und verratet uns, wer bei Euch die Nase vorn hat!

