Die Regular Season in der NFL läuft unlängst. Wann stehen die Playoffs an? SPOX gibt Euch hier eine Übersicht.

NFL: Wann sind die Playoffs?

Seit zweieinhalb Monaten ist sie nun schon im Gange, die Regular Season in der NFL. Was am 10. September startete, findet in Woche 18 am 9. Januar 2022 ein Ende. Weiter geht es danach wiederum mit den Playoffs und der dort ersten Runde, ehe am 13. Februar im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien der Super Bowl LVI steigt.

Mit den Playoffs geht es am 15. Januar los und enden mit ebenjenem Super Bowl. 14 Teams nehmen an den Playoffs teil, dabei handelt es sich um jeweils sieben aus der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC).

Dabei gibt es vier Runden: die Wild Card Round, die Divisional Playoffs, die Championship Games und den Super Bowl.

© getty In der NFL wird gerade die Regular Season 2021 gespielt.

Die NFL-Saison 2021 im Überblick

9. September 2021 - 9. Januar 2022: Regular Season

Regular Season 15./16. Januar 2022: Wild Card Playoffs

Wild Card Playoffs 22./23. Januar 2022: Divisional Playoffs

Divisional Playoffs 30. Januar 2022: Championship Games

Championship Games 6. Februar 2022: Pro Bowl

Pro Bowl 13. Februar 2022: Super Bowl

NFL, Playoffs: Übertragung im TV und Livestream

Live zu sehen bekommt Ihr die NFL bei DAZN - sowohl die aktuelle Regular Season als auch danach die Playoffs sowie den Super Bowl. Beim Streamingdienst kommt Ihr jede Woche in den Genuss der Prime-Time-Spiele in der Nacht von Freitag (02:20 Uhr), Montag (02:20 Uhr) und Dienstag (02:15 Uhr).

Wiederum 17 andere Partien sind zudem sonntags ab 17 Uhr deutscher Zeit zu verfolgen. Mit der "RedZone" steht Euch bei DAZN auch eine Konferenz zur Verfügung, die Ihr sieben Stunden lang erleben könnt - mittels der NFL-ENDZN-Konferenz inzwischen auch auf Deutsch.

NFL: Regular Season 2021