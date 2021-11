NFL, Playoff Picture: Diese Teams stehen aktuell in den Playoffs

Wenn sich das Jahr dem Ende entgegen neigt bedeutet das für die Teams in der NFL, dass die Playoffs immer näher rücken und dass das Playoff Picture immer klarer wird. Hier zeigen wir Euch, welche Teams sich schon für die Postseason qualifiziert haben.

DAZN-Abo sichern und mit der NFL ENDZN keinen Touchdown in der NFL verpassen!

In der NFL läuft aktuell die Regular Season der Saison 2021. 32 Teams messen sich seit September an insgesamt 18. Spieltagen. Jedes Team hat dabei das gleiche Ziel: Die Playoffs erreichen und am Ende im Endspiel des Super Bowls stehen.

Der Super Bowl LVI wird in diesem Jahr im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien stattfinden. Der Termin ist der 13. Februar 2022.

Wer den Super Bowl in dieser Saison erreichen will, muss jedoch erst die Playoffs überstehen. Die ersten Playoff-Spiele in dieser NFL-Saison werden am 15. Januar starten.

NFL: Wie funktioniert das Playoff-Prozedere?

In dieser Saison hat die NFL die Regeln für den Spielplan - und damit auch für die Playoffs - geändert. In dieser Saison werden 18. statt bisher 17. Spieltage in der Regular Season ausgetragen. Außerdem werden sich in diesem Jahr insgesamt 14 Teams für die Playoffs qualifizieren.

Jeweils sieben Mannschaften aus der AFC und NFC können sich also für die Postseason qualifizieren. Dabei kann es in dieser Saison zu einem Novum kommen: Durch die erhöhte Anzahl der Playoff-Plätze können sich alle Teams aus einer Division für die Postseason qualifizieren.

Aus der AFC und NFC werden sich jeweils die vier Divisions-Sieger und drei Wild-Card-Teams um den Platz im Super-Bowl streiten. In den Playoffs wird der Sieger der jeweiligen Conference nach K.O.-Prinzip ermittelt. Das beste Team der Regular Season spielt dabei gegen das Schlechtes, das Zweitbeste gegen das Zweitschlechteste usw. Die First-Seeds der AFC und NFC, also die Teams mit der besten Bilanz, bekommen dabei in der ersten Runde ein Freilos.

© getty Patrick Mahomes erreichte mit den Kansas City Chiefs in den letzten beiden Jahren den Super Bowl. Schafft der Star-Quarterback das in dieser Sasion auch?

Die NFL-Saison 2021 im Überblick

9. September 2021 - 9. Januar 2022: Regular Season

Regular Season 15./16. Januar 2022: Wild Card Playoffs

Wild Card Playoffs 22./23. Januar 2022: Divisional Playoffs

Divisional Playoffs 30. Januar 2022: Championship Games

Championship Games 6. Februar 2022: Pro Bowl

Pro Bowl 13. Februar 2022: Super Bowl

NFL, Playoff Picture: Diese Teams stehen aktuell in den Playoffs

Aktuell befindet sich die NFL in der zwölften Woche der Regular Season. Bislang konnte sich noch kein Team für die Playoffs qualifizieren. Sechs Spieltage müssen nämlich noch gespielt werden.

Sehr gut sehen die Playoff-Ambitionen aber für die Tennessee Titans und die Arizona Cardinals aus. Die beiden Teams führen ihre Conferences mit einer Bilanz von 8-3 und 9-2 an und haben damit gute Chancen die Playoffszu erreichen. Wenn die aktuelle Saison am heutigen Tag vorbei wäre, sähe das Playoff-Picture wie folgt aus:

NFL, Playoff Picture: Diese Teams stehen aktuell in den Playoffs - Die Teams der AFC in der Übersicht

Platz Team Division Siege Niederlagen Unentschieden Divisions-Sieger 1 Tennessee Titans South 8 3 0 2 Baltimore Ravens North 7 3 0 3 Buffalo Bills East 7 4 0 4 Kansas City Chiefs West 7 4 0 Wild Card-Teams 5 New England Patriots East 7 4 0 6d Cincinnati Bengals North 6 4 0 7d Los Angeles Chargers West 6 4 0 Im Rennen 8 Pittsburgh Steelers North 5 4 1 9c Indianapolis Colts South 6 5 0 10 Las Vegas Raiders West 6 5 0 11 Cleveland Browns North 6 5 0 12 Denver Broncos West 5 5 0 13 Miami Dolphins East 4 7 0 14 Houston Texans South 2 8 0 15 Jacksonville Jaguars South 2 8 0 16 New York Jets East 2 8 0

NFL, Playoff Picture: Diese Teams stehen aktuell in den Playoffs - Die Teams der NFC in der Übersicht

Platz Team Division Siege Niederlagen Unentschieden Divisions-Sieger 1 Arizona Cardinals West 9 2 0 2 Green Bay Packers North 8 3 0 3 Tampa Bay Buccaneers South 7 3 0 4 Dallas Cowboys East 7 4 0 Wild Cards-Teams 5 Los Angeles Rams West 7 3 0 6 Minnesota Vikings North 5 5 0 7 San Francisco 49ers West 5 5 0 Im Rennen 8 Philadelphia Eagles East 5 6 0 9 Carolina Panthers South 5 6 0 10 New Orleans Saints South 5 6 0 11 Washington Football Team East 4 6 0 12 Atlanta Falcons South 4 6 0 13 Chicago Bears North 4 7 0 14 New York Giants East 3 7 0 15 Seattle Seahawks West 3 7 0 16 Detroit Lions North 0 10 1

NFL, Playoff Picture: Diese Teams stehen aktuell in den Playoffs - Die NFL-Konferenz bei DAZN live erleben

DAZN hält umfangreiche Übertragungsrechte der NFL-Spiele in dieser Saison. So seht Ihr bei DAZN beispielsweise die Primetime-Spiele der NFL live und in voller Länge.

Doch seit dieser Saison gibt es für NFL-Fans in Deutschland ein besonderes Angebot: NFL ENDZN. Dort verpasst Ihr keinen Touchdown des Spieltags. Mit deutschem Kommentar begleitet die Show alle Spiele des Spieltags und schaltet immer dort hin, wo die meiste Action läuft.

NFL ENDZN ist damit das deutsche Pendant zur NFL RedZone, welches im amerikanischen TV schon seit Jahren erfolgreich von Scott Hansen moderiert wird. Die NFL RedZone könnt Ihr ebenfalls bei DAZN live und in voller Länge sehen.

Dafür benötigt Ihr bei DAZN ein kostenpflichtiges Abo. Das schlägt mit 14,99 Euro im Monat zu Buche. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo an, welches 149.99 Euro kostet und Euch auf das Jahr gesehen 29,98 Euro spart.

Neben der NFL seht Ihr bei DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die NBA, die NHL, Tennis, Boxen, Wintersport und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

NFL, Playoff Picture: Diese Teams stehen aktuell in den Playoffs - Die Super Bowl-Sieger der letzten zehn Jahre