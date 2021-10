NFL verrät Finalisten für Spiel in Deutschland - Berlin nicht mit dabei

Die NFL wird womöglich bereits 2022 nach Deutschland kommen - jetzt hat die Liga die Finalisten für den Austragungsort verkündet. Die NFL sucht einen langfristigen Partner, drei Städte kommen hierfür noch infrage.

Wie die Liga am Dienstag verkündete, sind Düsseldorf, Frankfurt und München in der Endauswahl, um vielleicht schon ab 2022 ein Regular-Season-Spiel in Deutschland auszutragen.

"Regular-Season-Spiele sind ein wichtiger Bestandteil, um die Fan-Base in Deutschland weiter zu entwickeln, indem wir für noch mehr Begeisterung für den Sport und eine engere Bindung zu den Fans und den Communities kreieren", teilte Brett Gosper, der NFL-Verantwortliche für Europa und UK, in einem Statement mit.

Die drei Städte wurden jetzt von der Liga eingeladen, in die sogenannte "Kandidaten-Phase" des Bewerbungsprozesses überzugehen. Alle drei Städte werden mit der NFL jetzt tiefergehende Gespräche über ein NFL-Spiel in Deutschland führen.

NFL-Spiel in Deutschland bereits 2022?

Seit 2007 hat die Liga 29 Spiele in London ausgetragen, am kommenden Sonntag steigt Nummer 30 zwischen den Jacksonville Jaguars und den Miami Dolphins. Die NFL möchte in Deutschland ebenfalls mit einer Partnerstadt eine langfristige Verbindung aufbauen, diese Partnerschaft könnte bereits 2022 konkrete Früchte tragen.

Aller Voraussicht nach wird es spätestens 2023 ein NFL-Spiel in Deutschland geben. Gosper hatte der FAZ im Sommer in einem Interview mitgeteilt, dass man aktuell "mit Oktober oder November 2022" plane.