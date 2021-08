Rekord-Vertrag für Darius Leonard bei den Indianapolis Colts

Die Indianapolis Colts machen Darius Leonard zum bestbezahlten Inside Linebacker in der NFL-Geschichte. Der Colts-Star hat sich mit dem Team auf eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre und 98,5 Millionen Dollar geeinigt. Das berichtet ESPN.

Damit überholt Leonard Fred Warner von den San Francisco 49ers, der sich erst vor kurzem mit seinem Klub auf eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre und insgesamt 95 Millionen Dollar verständigt hatte.

Leonard ist nach Offensive Tackle Braden Smith (4 Jahre, 70 Mio. Dollar) der zweite Colts-Star, der während der laufenden Vorbereitung langfristig in Indianapolis verlängert hat.

Der 26-jährige Leonard wurde 2018 zum Defensive Rookie of the Year gewählt und stand bereits zweimal im First All-Pro-Team.