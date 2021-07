Die neue Saison der NFL wirft ihre Schatten voraus und wir wollen von Euch wissen: Wer gewinnt Super Bowl LVI?

Keine Frage beschäftigt den gemeinen NFL-Fan so sehr wie diese: Wer gewinnt am Ende die Lombardi Trophy? Wer gewinnt den Super Bowl? SPOX fragt Euch, die User, nach Eurer Meinung.

NFL - SPOX User Umfrage: Wer gewinnt Super Bowl LVI?

Die neue Saison hat zwar noch nicht begonnen, doch schon vor dem anstehenden Auftakt in die Training Camps gibt es Favoriten auf den kommenden Super Bowl. Die Tampa Bay Buccaneers gehören sicher dazu, zumal der amtierende Champion alle seine Starter zurück geholt hat und bereit ist für einen weiteren Angriff. Ebenso müssen die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes genannt werden.

Der kommende Super Bowl LVI steigt am 13. Februar 2022 im SoFi Stadium in Inglewood/Kalifornien, der Heimat der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers. Wird es wie in der abgelaufenen Saison erneut ein Heimspiel geben? Oder kommen zwei ganz andere Mannschaften ins ganz große Spiel?

Sagt uns Eure Meinung, indem Ihr einfach an unserer Abstimmung hier im Artikel teilnehmt. Klickt einfach auf Euren Favoriten und schon seit Ihr fertig!

Das Ergebnis der Abstimmung und die Favoriten der SPOX-NFL-Community präsentieren wir Euch dann in der kommenden Woche hier auf SPOX.

NFL: Die letzten zehn Super Bowl Sieger