NFL Starter-Serie: Colts, Jaguars, Texans, Titans - die AFC South

Die AFC South befindet sich im Umbruch: Die Jacksonville Jaguars wagen einen umfassenden Neuanfang, die Colts gehen einmal mehr mit neuem Quarterback an den Start und in Tennessee könnte die Offense verändert daherkommen. Die Texans derweil knabbern nach wie vor an der Deshaun-Watson-Frage - und könnten auf Kurs Nummer-1-Pick sein.

Nach dem Rücktritt von Philip Rivers hält die Suche nach dem Andrew-Luck-Nachfolger in Indianapolis an. Jacoby Brissett, Philip Rivers, jetzt Carson Wentz - klar ist anhand dieser Liste auch, dass es sich um sehr ungewisse oder gezielt kurzfristige Optionen handelte, und die zögerliche Vorgehensweise in der generellen Kaderplanung spiegelt das ebenfalls wider.

In der diesjährigen Offseason muss man allerdings die Frage stellen: Wurden die Colts besser? Oder hat man "nur" die mit eigenen Abgängen entstandenen Löcher wieder gestopft, während man auf der Quarterback-Position auf eine Wildcard setzt?

Der Kader der Colts ist immer noch rundum solide, doch zumindest auf dem Papier bleibt die bereits im Vorjahr sichtbare Lücke zu den Topteams der Liga.

Indianapolis Colts: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Carson Wentz Left Tackle: Eric Fisher* Running Back: Jonathan Taylor Left Guard: Quenton Nelson Wide Receiver: T.Y. Hilton Center: Ryan Kelly Wide Receiver: Michael Pittman Right Guard: Mark Glowinski Slot-Receiver: Parris Campbell Right Tackle: Braden Smith Tight End: Jack Doyle

*Fisher wird den Start der Saison nach seinem Achillessehnenriss verpassen, soll aber zeitnah fit werden. Auf seiner Position dürfte Sam Tevi vorerst starten.

Indianapolis Colts: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Edge: Tyquan Lewis Cornerback: Rock Ya-Sin Defensive Tackle: DeForest Buckner Cornerback: Xavier Rhodes Defensive Tackle: Grover Stewart Slot-Cornerback: Kenny Moore II Edge: Kwity Paye Safety: Julian Blackmon Linebacker: Darius Leonard Safety: Khari Willis Linebacker: Bobby Okereke

Colts-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Wie genau soll sie aussehen, die Offense, die Carson Wentz wieder stabilisiert und zumindest zu einem Quarterback im Liga-Mittelfeld macht? Ein starkes Argument ist fraglos die Offensive Line, die ganz klar in die ligaweite Top 10, eher noch Top 5 gehört. Hier wird nach dem Abgang von Anthony Castonzo die Left-Tackle-Position im Fokus stehen: Zunächst wenn - mutmaßlich - Sam Tevi startet, dann wäre das die glasklare Schwachstelle der Line. Wenn Eric Fisher dann zurückkommt, bleibt abzuwarten, wie schnell er nach seinem Achillessehnenriss sein gewohntes Level erreicht.

Schematisch dürfte die Hilfestellung für Wentz einmal mehr in 2- und 3-Tight-End-Sets liegen, knapp 30 Prozent der Offense-Plays der Colts fanden letztes Jahr aus Formationen mit zwei oder drei Tight Ends statt. Hier fehlt im Vergleich zum Vorjahr Trey Burton, Mo Alie-Cox könnte die erste Option neben Jack Doyle darstellen. Vielleicht aber kann Rookie Kylen Granson in einer Receiving-Tight-End-Rolle auch als Nummer 2 überraschen.

Gleichzeitig aber lagen die Colts schon letztes Jahr neun Prozentpunkte über dem Liga-Durchschnitt was die Nutzung von 11-Personnel (ein Back, ein Tight End, drei Wide Receiver) angeht - und das obwohl Parris Cambpell erneut den Großteil der Saison verletzt verpasste. Die Colts bauen ganz offensichtlich darauf, dass der einstige Zweitrunden-Pick fit bleibt - denn Investitionen in die Receiver-Gruppe sucht man vergeblich.

Hilton, der letztes Jahr eine sehr inkonstante Saison hatte, wurde als Free Agent gehalten, ansonsten hielten sich die Colts hier auffallend zurück. Ist Michael Pittman bereit für den Schritt zum Nummer-1-Receiver? Zach Pascal steht als erste Alternative hinter den drei genannten Optionen bereit.

Eine Matchup-Waffe, um Wentz klare Reads und Optionen im Passspiel zu geben, ist Nyheim Hines im Backfield. Seine 78 Targets (inklusive Playoffs) waren Team-intern der zweithöchste Wert, getoppt nur von Hilton. Indianapolis könnte Hines dabei noch flexibler einsetzen, "nur" 78 seiner 424 Offense-Snaps fanden letztes Jahr im Slot oder Outside statt. Hines' Rolle mit der von Jonathan Taylor als Runner zu kombinieren ist dabei ein wichtiger Balanceakt: Taylor spielte ab dem letzten Saison-Drittel groß auf und hatte einige dominante Spiele am Boden. Im Passspiel aber ist er quasi kein Faktor.