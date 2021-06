NFL: Darum ist der Stichtag 1. Juni so wichtig in der Liga

Im Zusammenhang mit Entlassungen und Trades in der Offseason ist in der NFL immer wieder vom Stichtag 1. Juni die Rede. Doch was macht dieses Datum so besonders? SPOX erklärt die Bedeutung des Tages für den Salary Cap.

Wir schreiben den 1. Juni, der alljährlich ein signifikanter Punkt in der NFL-Offseason darstellt. Denn nach dem ersten Juni wird es für Teams erheblich leichter, sich von einem Spieler - maximal zwei Spielern - mit einem hochdotierten Vertrag zu trennen. Warum das so ist, sollen die folgenden Zeilen illustrieren.

Verträge in der NFL sind relativ komplex strukturiert und an den Salary Cap gebunden. Dabei ist bekanntermaßen nur der garantierte Teil des Vertrags sowie der anteilige Signing Bonus in der Offseason relevant, wenn es darum geht, Spieler abzugeben.

Der Spieler, der aktuell am häufigsten mit einem Trade in Verbindung gebracht wird, ist Wide Receiver Julio Jones von den Atlanta Falcons. Dessen Vertrag ist etwas komplizierter geartet als andere, da sein Gehalt für 2021 voll garantiert ist, doch das spielt nur eine Rolle bei einer Entlassung. Ein Fall, der nicht eintreten wird.

Insofern konzentrieren wir uns beispielhaft auf den Fall eines Trades. Generell gilt, dass Jones' Basisgehalt in Höhe von 15,3 Millionen Dollar garantiert ist. Käme es zu einem Trade, würde das aufnehmende Team auch das Gehalt übernehmen. Die Falcons jedoch behalten in jedem Fall die Last des anteiligen Signing Bonus, der für die verbleibenden drei Jahre des Vertrags jeweils 7,75 Millionen Dollar beträgt.

Nun ist es aber so, dass bei einem vorzeitigen Abgang eines Spielers - durch Entlassung oder Trade - gewissermaßen eine Vertragsstrafe für das Team ansteht. Bis zum 1. Juni sähe diese vor, dass das Team dann die komplette Summe des anteiligen Signing Bonus in Form von Dead Money (oder Dead Cap) auf die Berechnung für die Gehaltsobergrenze der anstehenden Saison angerechnet bekommen würde.

© getty Julio Jones könnte nach dem 1. Juni leichter getradet werden als davor.

NFL - Atlanta Falcons: Salary-Cap-Implikation eines Julio-Jones-Trades 2021

Trade vor 1. Juni Grundgehalt (Dollar) Anteiliger Signing Bonus (Dollar) Cap Number Dead Money Cap-Einsparung 2021 15.300.000 7.750.000 23.050.000 23.250.000 -200.000 2022 11.513.000 7.750.000 19.263.000 - 19.263.000 2023 11.513.000 7.750.000 19.263.000 Trade nach 1. Juni Grundgehalt (Dollar) Anteiliger Signing Bonus Cap Number Dead Money Cap-Einsparung 2021 15.300.000 7.750.000 23.050.000 7.750.000 15.300.000 2022 11.513.000 7.750.000 19.263.000 15.500.000 3.763.000 2023 11.513.000 7.750.000 19.263.000

Im Fall der Falcons und Jones wären dies 23,25 Millionen Dollar an Dead Money (3 x 7,75 Millionen = 23,25 Millionen). Wichtig ist hier zu erwähnen, dass dies kein reales Geld ist - Jones hat seinen kompletten Signing Bonus bereits bei der letzten Unterschrift 2019 erhalten -, sondern lediglich eine Summe, die für die Berechnung der Cap Number des Spielers relevant ist.

Und jenes Dead Money ist auch der Hauptgrund, warum Jones bislang nicht getradet wurde, denn die Falcons haben aktuell nur rund 337.000 Dollar an Cap Space und Teams können zum jetzigen Zeitpunkt des Jahres den Salary Cap nicht mehr überschreiten.

Anders sieht die Lage jedoch nach dem 1. Juni aus. Denn ab diesem Stichtag ändern sich die Regeln, was Dead Money betrifft. Ab dann wird beim Trade eines Spielers in der laufenden Spielzeit nur noch der in dieser Saison ohnehin anfallende anteilige Signing Bonus als Dead Money berechnet. Im Fall von Jones sind das dann "nur" noch 7,75 Millionen Dollar. Und dieser Betrag steht ohnehin schon in den Büchern der Falcons, sodass sie unterm Strich 2021 das Gehalt in Höhe von 15,3 Millionen Dollar einsparen und ihren Cap Space entsprechend erhöhen würden.

Das restliche Dead Money aus Jones' Vertrag löst sich freilich nicht auf magische Weise in Luft auf, wird jedoch erst für die Saison 2022 angerechnet - in Höhe von dann 15,5 Millionen Dollar (7.75 Mio. x 2). Und da der Salary Cap von 182,5 Millionen Dollar in diesem Jahr auf bis zu 208,2 Millionen Dollar 2022 ansteigen könnte, wäre dies im kommenden Jahr durchaus leichter zu verschmerzen für Atlanta.

NFL: Kandidaten für Trades oder Cuts nach dem 1. Juni 2021

Die Falcons sind mit Jones natürlich nicht das einzige Team, das von dieser "Post-June-1-Regel" profitieren könnte. Hier sind ein paar andere Spieler und Teams, die dafür in diesem Jahr infrage kommen:

Aaron Rodgers, Quarterback, Green Bay Packers

Mittlerweile dürfte allen bekannt sein, dass Aaron Rodgers die Packers verlassen will. Und auch wenn General Manager Brian Gutekunst das erst kürzlich erneut ausschloss, wird dieses Szenario weiter gegeben sein. Käme es dann tatsächlich zu einem mutmaßlichen Blockbuster-Trade, würden die Packers zwar Dead Money in Höhe von 14,352 Millionen Dollar schlucken, aber eben auch unterm Strich 22,85 Millionen Dollar an frischem Cap Space schaffen.

Packers-Draftpicks im Check: Rodgers' Unmut berechtigt? © getty 1/63 Aaron Rodgers ist mit der Entwicklung bei den Green Bay Packers unzufrieden, ein Abgang des Superstars ist denkbar. Rodgers' Verhältnis zum Management ist belastet, auch die Draftpicks des Teams wurden - zumindest medial - immer wieder thematisiert. © getty 2/63 Wir werfen daher einen genauen Blick auf die letzten Draftklassen der Packers und bewerten alle Spieler, die die Organisation seit 2014 im Draft ausgewählt hat. Wir gehen nach dem Schulnotensystem 1 bis 6 vor. © getty 3/63 Die Draft-Picks bis 2017 verantwortete noch der damalige General Manager der Packers, Ted Thompson. Seit 2018 ist Brian Gutekunst (im Bild) hauptverantwortlich für die Personal-Entscheidungen der Franchise. © getty 4/63 HAHA CLINTON-DIX – S, 21. Pick (1. Runde) 2014: Startete von seinem ersten Jahr an und war stets ein wichtiger Bestandteil der Defense. 2016 wurde er in den Pro Bowl und ins All-Pro-Team gewählt, 2018 dann nach Washington getradet. Note: 3. © getty 5/63 DAVANTE ADAMS – WR, 53. Pick (2. Runde) 2014: Brauchte zwei Jahre, um voll anzukommen. Stieg dann jedoch schnell zum Nummer-Eins-Receiver auf und zählt mittlerweile zu den besten Wideouts der NFL. In der zweiten Runde ein herausragender Pick. Note: 1. © getty 6/63 KHYRI THORNTON – DT, 85. Pick (3. Runde) 2014: Schaffte den Sprung vom College in ein neues System nicht. Er verpasste sein erstes Jahr verletzungsbedingt, wurde dann ohne Einsatz entlassen. Spielte noch für die Lions, seit 2017 ohne Team. Note: 6. © getty 7/63 RICHARD RODGERS – TE, 98. Pick (3. Runde) 2014: Erhielt früh Spielanteile, 2015 stieg er zum Starter auf und fing acht Touchdowns, darunter auch das Miracle in Motown. Wurde anschließend jedoch zum primären Special Teamer degradiert. Note: 3,5. © getty 8/63 CARL BRADFORD – LB, 121. Pick (4. Runde) 2014: Spielte in seiner Rookie-Saison kein Spiel und landete in seinem zweiten Jahr sogar im Practice Squad. 2016 machte er vier Spiele, ehe er entlassen wurde. Es folgten noch 2 Spiele für die 49ers. Note: 5,5. © getty 9/63 COREY LINSLEY – C, 161. Pick (5. Runde) 2014: Startete als Rookie sofort jedes Spiel für Green Bay und gab diesen Status nie wieder ab. Linsley zählt seit sieben Jahren zu den besseren Centern der NFL. Unterschrieb im Frühjahr bei den Chargers. Note: 1. © getty 10/63 JARED ABBREDERIS – WR, 176. Pick (5. Runde) 2014: Verpasste sein Rookie-Jahr verletzungsbedingt komplett, wurde anschließend nie ein Faktor in der Packers-Offense. Wurde 2016 entlassen, anschließend spielte er noch eine Saison bei den Lions. Note: 5. © getty 11/63 DEMETRI GOODSON – CB, 197. Pick (6. Runde) 2014: Schaffte es als Rookie in den Kader, kam allerdings nie über die Backup-Rolle hinaus. 2016 machte er sein letztes Spiel, bevor ihm Verletzungen zusetzten. Heute als Scout für Green Bay tätig. Note: 4,5. © getty 12/63 JEFF JANIS – WR, 236. Pick (7. Runde) 2014: Kam nie über die Backup-Rolle hinaus, war aber drei Jahre Kick-Returner. Mit 145 Yards und zwei TDs sorgte er in den Playoffs 2015 gegen die Cardinals aus dem Nichts für Aufsehen. Seit 2018 ohne Team. Note: 3. © getty 13/63 DAMARIOUS RANDALL – S, 30. Pick (1. Runde) 2015: In seinen ersten drei Saisons startete er in 30 Spielen und verzeichnete 10 Interceptions, vollends überzeugen konnte er jedoch nie. 2018 tradeten die Packers ihn für DeShone Kizer nach Cleveland. Note: 4. © getty 14/63 QUINTEN ROLLINS - CB, 62. Pick (2. Runde) 2015: Spielte in seinem Rookie-Jahr als CB4, ein Jahr später als Nummer drei. 2017 fiel er jedoch in der Rangordnung zurück. Rollins wurde entlassen und spielte nie wieder in der NFL. Note: 5. © getty 15/63 TY MONTGOMERY - WR, 94. Pick (3. Runde) 2015: Als Rookie noch sehr sporadisch eingesetzt, bekam Montgomery 2016 verletzungsbedingt deutlich mehr Snaps und kam auf über 800 Scrimmage Yards. Eine zentrale Rolle fand er jedoch nie. Note: 4. © getty 16/63 JAKE RYAN - LB, 129. Pick (4. Runde) 2015: Durfte in seinem zweiten und dritten Jahr starten und kam dabei kombiniert auf mehr als 160 Tackles. 2018 riss sich Ryan jedoch das Kreuzband und machte nur noch zwei Spiele in der NFL. Note: 3. © getty 17/63 BRETT HUNDLEY - QB, 147. Pick (5. Runde) 2015: Wurde als Backup gedraftet. Nach zwei Jahren musste er 2017 ein halbes Jahr als Starter ran, überzeugte jedoch kaum. Hundley wurde nach Seattle getradet, später war er Backup bei den Cardinals. Note: 4. © getty 18/63 AARON RIPKOWSKI - FB, 206. Pick (6. Runde) 2015: Nach einem Jahr als Backup-Fullback übernahm Ripkowski 2016 für John Kuhn, zudem war er drei Jahre lang Teil der Special-Teams-Unit. Vor dem Saisonstart 2018 wurde Ripkowski entlassen. Note: 3. © getty 19/63 CHRISTIAN RINGO - ED, 210. Pick (6. Runde) 2015: Verbrachte sein erstes Jahr im Practice Squad der Packers, im zweiten Jahr schaffte er es in den Kader, kam jedoch kaum zum Einsatz. Wurde 2017 entlassen. Note: 4,5. © getty 20/63 KENNARD BACKMAN - TE, 2013. Pick (6. Runde) 2015: Schaffte es in seinem ersten Jahr in den Kader, kam jedoch kaum zum Einsatz und verzeichnete keinen Catch. Anschließend kurz Teil des Practice Squads in New England und Detroit. Note: 4,5. © getty 21/63 KENNY CLARK – DT, 27. Pick (1. Runde) 2016: Brachte es in seinem zweiten Jahr zum Starter und ist seitdem nicht mehr aus der D-Line wegzudenken. Clark ist der vielleicht beste Nose Tackle und einer der besten Defensive Tackles in der NFL. Note: 1. © getty 22/63 KYLER FACKRELL - ED, 88. Pick (3. Runde) 2016: Nach zwei Jahren als Rotationsspieler und Special Teamer brachte es Fackrell 2018 zum Starter und verzeichnete 10,5 Sacks. 2019 jedoch wieder mit kleinerer Rolle. Ging anschließend zu den Giants. Note: 3. © getty 23/63 BLAKE MARTINEZ - LB, 131. Pick (4. Runde) 2016: Bereits in seinem Rookie-Jahr mit größerer Rolle, anschließend klarer Starter, der nahezu jeden Snap spielte. Wandelte dabei zwischen Genie und Wahnsinn. Ging dann für viel Geld zu den Giants. Note: 2. © getty 24/63 DEAN LOWRY - DT, 137. Pick (4. Runde) 2016: Seit seinem zweiten Jahr fester Bestandteil der Packers-Defense. Spielte in den vergangenen drei Saisons immer rund 60 Prozent der defensiven Snaps. 2019 unterschrieb er eine Vertragsverlängerung. Note: 2,5. © getty 25/63 TREVOR DAVIS - WR, 163. Pick (5. Runde) 2016: Offensiv fand er nie eine wirkliche Rolle, übernahm jedoch die Aufgaben als Kick- und Punt-Returner. 2018 mit Verletzungsproblemen, 2019 zu den Raiders getradet. Note: 3,5. © getty 26/63 KYLE MURPHY - OT, 200. Pick (6. Runde) 2016: Nahm als Rookie eine Backup-Rolle ein, 2017 startete er drei Spiele. Murphy kämpfte anschließend mit Verletzungsproblemen, 2018 wurde er entlassen. Heute bei den Saints unter Vertrag. Note: 4. © getty 27/63 KEVIN KING – CB, 33. Pick (2. Runde) 2017: Seit seinem zweiten Jahr Starter, allerdings mehrfach mit Verletzungssorgen, überzeugte zudem nur selten. Wurde in der diesjährigen Offseason überraschend erneut für ein Jahr unter Vertrag genommen. Note: 4,5. © getty 28/63 JOSH JONES – S, 61. Pick (2. Runde) 2017: War in seiner Rookie-Saison noch fester Bestandteil der Safety-Rotation, konnte aber kaum überzeugen. Wurde nach zwei Jahren überraschend entlassen. Anschließend bei den Cowboys, heute bei den Jaguars. Note: 5. © getty 29/63 MONTRAVIUS ADAMS – DT, 93. Pick (3. Runde) 2017: Spielte vier Jahre für die Packers, kam in dieser Zeit jedoch nie wirklich über die Rolle eines Backups hinaus. Im Frühjahr unterschrieb er als Free Agent einen Einjahresvertrag bei den Patriots. Note: 4. © getty 30/63 VINCE BIEGEL – LB, 108. Pick (4. Runde) 2017: Verpasste den Start seiner Rookie-Saison aufgrund einer Fußverletzung und machte nur neun Spiele. Wurde nach nur einem Jahr entlassen. Heute steht er bei den Dolphins unter Vertrag. Note: 5,5. © getty 31/63 JAMAAL WILLIAMS – RB, 134. Pick (4. Runde) 2017: Spielte bereits als Rookie mehr als 40 Prozent der Offensiv-Snaps und war vier Jahre lang die 1B-Lösung im Backfield der Packers. Sein Impact als Runner blieb allerdings eher überschaubar. Note: 3,5. © getty 32/63 DEANGELO YANCEY – WR, 175. Pick (5. Runde) 2017: Schaffte es bereits in seinem Rookie-Jahr nicht in den Kader und landete im Practice Squad. Ein Jahr später wurde er komplett entlassen. Yancey kam in keinem einzigen NFL-Spiel zum Einsatz. Note: 5,5. © getty 33/63 AARON JONES – RB, 182. Pick (5. Runde) 2017: Trotz toller Leistungen blieb Jones' Rolle in seinen ersten zwei Jahren eher klein. Dann startete er mit zwei Saisons mit mehr als 1000 Yards durch. Unterschrieb im Frühjahr einen fetten Vertrag. Note: 1. © imago images 34/63 KOFI AMICHIA – OT, 212. Pick (6. Runde) 2017: Auch Amichia schaffte es nie in den regulären Kader der Packers. Nach einem Jahr im Practice Squad tingelte er noch bei den Ravens, Panthers und 49ers umher, kam jedoch auch dort nie zum Einsatz. Note: 5,5. © getty 35/63 DEVANTE MAYS – RB, 238. Pick (7. Runde) 2017: War zumindest in seinem ersten Jahr Teil des Kaders. Mays kam in acht Spielen zum Einsatz. Wurde 2018 entlassen und machte kein NFL-Spiel mehr. Note: 4,5. © getty 36/63 MALACHI DUPRE – WR, 247. Pick (7. Runde) 2017: Auch Dupre wurde noch vor dem Saisonstart entlassen. Anschließend bei den Bills, Texans, Seahawks, Cardinals und Chargers. In Arizona war er einmal Teil des aktiven Kaders. Note: 5,5. © getty 37/63 JAIRE ALEXANDER - CB, 18. Pick (1. Runde) 2018: Ein Volltreffer! Alexander startete als Backup in sein Rookie-Jahr, steigerte sich jedoch kontinuierlich. 2019 bereits unumstrittener Starter, 2020 dann der vielleicht beste Cornerback der NFL. Note: 1. © getty 38/63 JOSH JACKSON - CB, 45. Pick (2. Runde) 2018: Startete als Rookie noch in zehn Spielen, musste sich dann jedoch mit einer kleineren Rolle begnügen. Seine Leistungen waren bislang durchwachsen, muss 2021 um seinen Kaderplatz bangen. Note: 5. © getty 39/63 OREN BURKS - LB, 88. Pick (3. Runde) 2018: Kam in drei Jahren bislang nie über die Rolle des Backup-Linebackers hinaus. Burks spielte bislang vor allem als Special Teamer, daran wird sich vermutlich auch in der kommenden Saison nur wenig ändern. Note: 4. © getty 40/63 J'MON MOORE - WR, 133. Pick (4. Runde) 2018: Kam in seiner Rookie-Saison in der Offense kaum zum Einsatz und sah vor allem Snaps in den Special Teams. Nach einem Jahr wurde Moore entlassen. Er machte bis heute kein NFL-Spiel mehr. Note: 5,5. © imago images 41/63 COLE MADISON - G, 138. Pick (5. Runde) 2018: Verpasste seine Rookie-Saison aufgrund persönlicher Probleme, 2019 riss er sich relativ früh in der Saison das Kreuzband. Ein Jahr später wurde er entlassen. Machte kein NFL-Spiel. Note: 5,5. © getty 42/63 JK SCOTT - P, 172. Pick (5. Runde) 2018: Wurde als zweiter Punter im Draft ausgewählt und ist seitdem unumstrittener Punter der Packers. 2020 übernahm er auch die Kickoffs in Green Bay. Note: 3. © getty 43/63 MARQUEZ VALDES-SCANTLING - WR, 174. Pick (5. Runde) 2018: Seit seiner Rookie-Saison fester Bestandteil der Packers-Offense. Als Deep Threat jederzeit für Big Plays gut, allerdings auch immer wieder mit Drops. Note: 2,5. © getty 44/63 EQUANIMEOUS ST. BROWN - WR, 207. Pick (6. Runde) 2018: Spielte in seiner Rookie-Saison ein Drittel der Offensiv-Snaps und kam auf über 300 Yards. Das Folgejahr verpasste er verletzungsbedingt komplett, 2020 dann mit deutlich kleinerer Rolle. Note: 3. © getty 45/63 JAMES LOONEY - DE, 232. Pick (7. Runde) 2018: Schaffte es als Rookie zunächst nicht in den Kader, wurde später aber aus dem Practice Squad befördert. 2019 schulten die Packers ihn zum Tight End um, 2020 wurde er entlassen. Note: 5. © imago images 46/63 HUNTER BRADLEY - LS, 239. Pick (7. Runde) 2018: Ein Long Snapper im Draft! Bradley machte in den vergangenen drei Jahren jedes Spiel für die Packers und ist in den Special Teams gesetzt. Note: 3. © getty 47/63 RASHAN GARY - ED, 12. Pick (1. Runde) 2019: Nahm als Rookie nur eine kleine Rolle in der Defensive-Line-Rotation ein, 2020 erhielt er dann mehr Spielanteile. Bislang jedoch nur ein situativer Pass-Rusher. Kam auf sieben Sacks in zwei Jahren. Note: 4,5. © getty 48/63 DARNELL SAVAGE - S, 21. Pick (1. Runde) 2019: Unumstrittener Starter in der Secondary der Packers. Savage kam in zwei Jahren auf sechs Interceptions und ist einer der besten jungen Coverage-Safetys der NFL. Note: 2,5. © getty 49/63 ELGTON JENKINS - G, 44. Pick (2. Runde) 2019: In seinen ersten beiden Saisons Starter und dabei mit ansprechenden Leistungen. 2020 war Jenkins Pro Bowler. Zudem variabel einsetzbar: Könnte 2020 Center, Guard oder Tackle spielen. Note: 1,5. © getty 50/63 JACE STERNBERGER - TE, 75. Pick (3. Runde) 2019: Verpasste große Teile seiner Rookie-Saison verletzungsbedingt, auch anschließend nur mit einer kleinen Rolle. Nach zwei Jahren erst 114 Receiving Yards auf dem Konto. Note: 5. © getty 51/63 KINGSLEY KEKE - DT, 150. Pick (5. Runde) 2019: Als Rookie noch ein Backup, steigerte Keke seine Rolle in der vergangenen Saison deutlich. Spielte 40 Prozent der Defensiv-Snaps und kam auf vier Sacks. Klarer Bestandteil der D-Line-Rotation. Note: 2. © getty 52/63 KA'DAR HOLLMAN - CB, 185. Pick (6. Runde) 2019: Schaffte es als Rookie in den Kader, 2020 kam er in 14 Spielen zum Einsatz. Backup in der Secondary sowie Teil der Special Teams, wird jedoch um seinen Kaderplatz 2021 bangen müssen. Note: 3,5. © getty 53/63 DEXTER WILLIAMS - RB, 194. Pick (6. Runde) 2019: Sprang in seinen ersten zwei Jahren zwischen Practice Squad und aktivem Kader hin und her. Kam bislang in sieben Spielen zum Einsatz, hinterließ jedoch keinen bleibenden Eindruck. Note: 4. © getty 54/63 TY SUMMERS - LB, 226. Pick (7. Runde) 2019: Stand in allen 32 Spielen seiner Karriere im aktiven Kader. Summers ist elementarer Bestandteil der Special Teams und kam 2020 auch vermehrt in der Defense zum Einsatz. Note: 2,5. © getty 55/63 JORDAN LOVE - QB, 26. Pick (1. Runde) 2020: In seinem ersten Jahr nur Backup Nummer drei, stand kein einziges Mal im aktiven Kader. Loves Pick sorgte jedoch für Krach zwischen Star-QB Rodgers und den Packers. Ein sehr fragwürdiger Pick. Note: 5. © getty 56/63 A.J. DILLON - RB, 62. Pick (2. Runde) 2020: Als Rookie hinter Jones und Williams im Depth Chart, kam 2020 auf weniger als 300 Yards. In Zukunft wohl Backup von Jones. Ein Zweitrundenpick sind teure Ressourcen für so eine Rolle. Note: 5. © imago images 57/63 JOSIAH DEGUARA - FB, 94. Pick (3. Runde) 2020: Ein sehr hoher Pick für einen Fullback. Deguara kam als Rookie nur in zwei Spielen zum Einsatz, in Woche fünf riss er sich das Kreuzband. Note: 5. © getty 58/63 KAMAL MARTIN - LB, 175. Pick (5. Runde) 2020: Verpasste den Start seiner Rookie-Saison verletzungsbedingt, konnte seine Rolle aber kontinuierlich steigern. Startete sechs Spiele und dürfte auch in der nächsten Saison eine zentrale Rolle haben. Note 2. © getty 59/63 JON RUNYAN JR. - G, 192. Pick (6. Runde) 2020: Als Rookie ein Backup, der verletzungsbedingt aber immerhin 160 Snaps spielte. Wirkte bei seinen Einsätzen eher wacklig, könnte in der kommenden Saison aber dennoch starten. Note: 3. © getty 60/63 JAKE HANSON - C, 208. Pick (6. Runde) 2020: Schaffte es als Rookie nicht in den Packers-Kader und verbrachte das Jahr im Practice Squad. Bekommt diese Saison seine zweite Chance, wird es jedoch schwer haben. Note: 5. © getty 61/63 SIMON STEPANIAK - G, 209. Pick (6. Runde) 2020: Schaffte es in den Kader der Packers, hatte in seinem Rookie-Jahr jedoch mit Verletzungen zu kämpfen und bestritt bislang noch kein NFL-Spiel. Sein Kaderplatz 2021 ist nicht gesichert. Note: 4,5. © getty 62/63 VERNON SCOTT - FS, 236. Pick (7. Runde) 2020: Stand in 15 von 16 Spielen im aktiven Kader. Scott nahm in der Secondary eine Backup-Rolle ein und war fester Bestandteil der Special Teams. Hat gute Chancen auf einen Kaderplatz 2020. Note: 3. © imago images 63/63 JONATHAN GARVIN - ED, 242. Pick (7. Runde) 2020: Schaffte es in den Packers-Kader und war bei der Hälfte der Spiele Teil des aktiven Kaders. Sah sowohl in der Defense als auch in den Special Teams eine Handvoll Snaps. Note: 3,5.

Russell Wilson, Quarterback, Seattle Seahawks

Ein weiterer unzufriedener Quarterback ist Russell Wilson in Seattle. Auch hier gilt, dass ein Trade in dieser Offseason sehr unwahrscheinlich ist. Sollte es aber doch noch dazu kommen, betrüge das Dead Money 13 Millionen Dollar, die Einsparungen 19 Millionen Dollar.

Landon Collins, Safety, Washington Football Team

Collins spielt seit 2019 in Washington und hätte in diesem Jahr einen Cap Hit von 16,9 Millionen Dollar. Ziemlich viel für einen Safety. Entsprechend gibt es Gerüchte, nach denen Washington die Reißleine ziehen und ihn entlassen könnte. Vor dem 1. Juni hätte dies Dead Money in Höhe von 26,3 Millionen Dollar bedeutet. Unterm Strich hätte sich durch einen Cut der Cap Space des Teams um fast zehn Millionen Dollar verringert. Wird er nun jedoch entlassen, würde das Team immerhin noch etwas mehr als 200.000 Dollar einsparen.

Trey Flowers, Edge Rusher, Detroit Lions

Passt Trey Flowers ins neue System von Defensive Coordinator Aaron Glenn? Wenn nicht, war es bislang sehr schwierig, den früheren Patriot loszuwerden. Ein Trade hätte Dead Money in Höhe von fast 17 Millionen Dollar bedeutet. Nach dem 1. Juni jedoch wären es nur noch 5,6 Millionen mit Einsparungen in Höhe von über 14 Millionen Dollar.

C.J. Mosley, Linebacker, New York Jets

Nach zwei enttäuschenden Jahren bei Gang Green stellt sich die Frage, ob der neue Head Coach Robert Saleh noch mit Mosley plant. Wenn dem nicht so ist, könnte ein Trade nach dem 1. Juni die Lösung sein - ein Cut lohnte sich aufgrund des üppigen Vertrags zu keinem Zeitpunkt dieser Offseason. Ein Trade vor dem 1. Juni hätte Dead Money in Höhe von sechs Millionen Dollar bedeutet, zudem eine Einsparung in Höhe von 1,5 Millionen Dollar. Nach dem 1. Juni jedoch werden die beiden Beträge genau getauscht. Keine signifikanten Summen, aber immerhin erwähnenswert.