Seattle Seahawks:-DK Metcalf tritt im 100-m-Sprint an - Olympia-Quali möglich

Tartanbahn statt Footballfeld: Wide Receiver D.K. Metcalf von den Seattle Seahawks will seine Schnelligkeit im direkten Duell mit den besten Sprintern der USA unter Beweis stellen. Wie NBC Sports berichtete, wird der 23 Jahre alte Footballprofi am Sonntag im 100-m-Sprint bei den USATF (USA Track and Field) Golden Games und Distance Open im kalifornischen Walnut an den Start gehen.

Metcalf kündigte seinen Ausflug in die Leichtathletik in einem kurzen Twitter-Video an. Um sich automatisch für die Olympic Trials der USA - die Qualifikationswettkämpfe zu den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) - zu qualifizieren, müsste der frühere Hürdenläufer 10,05 Sekunden laufen.

Unter Umständen reicht auch eine Zeit um 10,20 Sekunden (mit nicht mehr als zwei Metern Rückenwind) für einen Platz in der Olympia-Quali. Metcalf gehört zu den schnellsten Passempfängern der NFL, in der vergangenen Saison wurde er mit einem Topspeed von 36,44 km/h gemessen - mit Ausrüstung und Helm.

Der Jamaikaner Usain Bolt kam bei seinem Weltrekordlauf (9,58 Sekunden) im Jahr 2009 auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,58 km/h mit einem Topspeed von 44,72 km/h.

In der abgelaufenen NFL-Saison gehörte Metcalf mit zehn gefangenen Touchdowns zu den besten Passempfängern der Liga.