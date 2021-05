NFL News: Punktbester Kicker Vinatieri macht Schluss

Adam Vinatieri (48), Footballstar mit der besten Punktausbeute in der Geschichte der US-Profiliga NFL, beendet seine Karriere. Nach 24 Spielzeiten ist für den viermaligen Super-Bowl-Champion Schluss, das gab Vinatieri am Mittwoch in der Pat McAfee Show bekannt.

Vinatieri kam für die New England Patriots und die Indianapolis Colts auf insgesamt 2673 Punkte. 29-mal schoss Vinatieri seine Teams zum Sieg, auch in den Super Bowls XXXVI (2002) und XXXVIII (2004).

Kein Kicker wurde häufiger NFL-Champion als Vinatieri, der dreimal mit den Patriots und einmal mit den Colts triumphierte.

In der vergangenen Saison setzte Vinatieri aus und entschied sich nun, keinen neuen Anlauf mehr zu unternehmen.