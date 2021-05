NFL: Jacksonville Jaguars verpflichten Tim Tebow

Die Jacksonville Jaguars haben Tim Tebow unter Vertrag genommen. Das teilte das Team offiziell mit.

Tebow wird von den Jaguars als Tight End gelistet. Der ehemalige Quarterback wird in den kommenden Monaten um einen Platz im finalen 53-Mann-Kader des Teams kämpfen.

"Ich möchte den Jaguars für die Gelegenheit, mich zu beweisen und die Chance, Teil dieses Teams zu werden, danken. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird, doch diese werde ich annehmen", erklärte Tebow. "Ich freue mich darauf, Anweisungen von unserem Trainerstab zu bekommen und von meinen Mitspielern zu lernen."

Tebow hatte Anfang des Monats bereits ein Probetraining als Tight End für die Jaguars absolviert. Schon damals war davon ausgegangen worden, dass Jacksonville den 33-Jährigen verpflichten würde.

In Jacksonville triffte der einstige College-Superstar auf seinen ehemaligen Coach und Förderer Urban Meyer. In der NFL spielte Tebow letztmalig 2012 für die New York Jets. 2013 und 2015 trainierte er bei den New England Patriots und Philadelphia Eagles mit, schaffte es aber nicht in den finalen Kader.