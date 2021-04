NFL: Die besten Pass-Rusher im Draft 2021

Der NFL Draft ist in Sichtweite (29. April bis 1. Mai live auf DAZN) und bietet den Teams auch in diesem Jahr wieder interessante Optionen, um den eigenen Pass Rush zu verbessern. Doch welche Spieler bieten hier das größte Potenzial? SPOX stellt die interessantesten Pass-Rusher der Klasse von 2021 kurz vor.

Kwity Paye (Michigan): Der vielseitige Sprinter

Der vielleicht beste Athlet in diesem Draft spielte auf der High School Fußball, lief in der 4x100m-Staffel und begann erst relativ spät mit Football. Als High-School-Freshman begann er als Safety und Running Back, ehe er zum Ende der Schulkarriere auf Defensive End gewechselt ist.

Diese Flexibilität setzte sich schließlich auch bei den Wolverines fort, wo er im Prinzip überall in der 4-Men-Front eingesetzt wurde - selbst als Nose Tackle war er mitunter anzutreffen. Was ihn auszeichnet, ist seine unbändige Energie, mit der er gerade gegen den Run äußerst effektiv ist.

In den vergangenen zwei Jahren führte er Michigan jeweils in Tackles for Loss an. Ebenso beeindruckte Paye die Scouts an seinem Pro Day beim 3-Cone-Drill, den er in unter sechseinhalb Sekunden beendete, was gerade bei seiner Masse - 123 Kilogramm verteilt auf 1,93 Meter - kaum zu schaffen ist.

Er verfügt über gute, aggressive Hände, mit denen er seine Blocker abschütteln kann, und eine bemerkenswerte Beinarbeit: Seine schnellen, fast nahtlosen Richtungswechsel dürften ihm noch sehr zugutekommen.

Draft Ranking: Top 10 - Wer ist der nächste Superstar-Edge-Rusher? © getty 1/21 Die Pass-Rusher-Klasse im diesjährigen Draft hat nicht das eine Elite-Prospect - aber dafür mehrere Kandidaten für Mitte Runde 1, die überraschen könnten. SPOX-Redakteur Adrian Franke hat die Edge-Gruppe analysiert und präsentiert seine Top 10. © getty 2/21 10. RASHAD WEAVER, PITTSBURGH: Weaver könnte bis Tag 3 durchrutschen, ich sehe ihn aber als High-Floor-Spieler. Ein exzellenter Run-Defender, weil er mit Geduld und Übersicht spielt und seine langen Arme gut einsetzt. © getty 3/21 Weaver ist technisch bereits gut ausgebildet, aber gleichzeitig ist er eben athletisch limitiert, was auch sein Potenzial als Pass-Rusher deckelt. Aber als All-Around-Spieler mit einer sehr stabilen Baseline ein Pick spätestens in Runde 4 wert. © getty 4/21 9. JOSEPH OSSAI, TEXAS: Enorme athletische Upside. 99. Perzentile im Hochsprung und im Weitsprung, Monster-Werte. Und man sieht die Explosivität auch auf dem Feld, vereinzelt bereits kombiniert mit Pass-Rush-Moves. © getty 5/21 Bei Ossai ist das Thema, dass er noch sehr roh ist. Hat zuvor Off-Ball-Linebacker gespielt und ist einfach noch "frisch", das merkt man häufiger. Wurde von Teven Jenkins auseinandergenommen. Aber gegen Ende Tag 2 kann man auf die Tools zocken. © getty 6/21 8. CARLOS BASHAM, WAKE FOREST: Massiver Frame, bewegt sich dafür aber ziemlich gut. Gewinnt auch mit Quickness und Explosivität, aber kann auch über die Power kommen. © getty 7/21 Basham ist ein Kandidat, den man im Sub-Package auch nach innen ziehen und von dort angreifen lassen kann, es gibt nicht viele Spieler, die sich mit diesem Frame so bewegen können. Sein Ceiling ist für mich eine gute Nummer 2 als 4-3-End. © getty 8/21 7. GREGORY ROUSSEAU, MIAMI: Enorme Total Stats 2019 (15,5 Sacks, 54 Tackles), ehe er 2020 aussetzte. Aber bei Rousseau passt das Tape nur bedingt zu den Zahlen: Hat wenig Explosivität in seinem Spiel, hat nicht die Power, um konstant innen zu gewinnen. © getty 9/21 Rousseau hat eine eindrucksvolle Länge, er kann als Looper gut nach innen ziehen und dort mit seinen langen Armen dann Guards zur Seite räumen. Er wird mehr Power brauchen, um Inside bestehen zu können und für außen sehe ich nicht die Athletik. © getty 10/21 6. PAYTON TURNER, HOUSTON: Kam 2020 bei begrenzten Pass-Rush-Snaps (103/nur 4 Spiele) auffallend häufig zum Quarterback, es war eine Art Breakout-Saison und ich sehe hier noch deutlich zusätzliche Upside. © getty 11/21 Die Länge, die Explosivität und Agilität bei seiner Größe sind eindrucksvoll. Spielt zudem mit einer gewissen Übersicht, setzt seine Athletik gut ein, hat einen Plan als Pass-Rusher. Braucht noch mehr Power, braucht mehr Moves. Aber das Ceiling ist da. © getty 12/21 5. RONNIE PERKINS, OKLAHOMA: Wurde eine Art Man-Crush im Laufe der Analyse. Extrem starker Get-Off, baut dann schnell Power auf, verfügt über Bender-Qualitäten. Kommt schnell außen um den Tackle herum. © getty 13/21 Perkins ist nicht nur technisch noch roh, er schießt sich zu häufig selbst aus dem Play, die Sample Size bei ihm ist sehr klein. Aber ich fand ihn auffälliger als beispielsweise Jayson Oweh, der athletisch natürlich nochmal andere Kapazitäten mitbringt. © getty 14/21 4. JAYSON OWEH, PENN STATE: Athletisches Monster. Hat absolute Freak-Zahlen aufgelegt bei seinem Pro Day, jenseits der 95. Perzentile im 3-Cone, Shuttle, Hochsprung, Weitsprung und über 40 Yards. © getty 15/21 Mein Hauptproblem mit Oweh ist, dass man diese Tools noch schlicht zu selten auf dem Feld sieht. Wirkt einfach noch roh, hat sehr von seiner Athletik gelebt. Gut möglich, dass er anfangs in der NFL häufiger abgekocht wird. Ein Upside-Pick. © getty 16/21 3. AZEEZ OJULARI, GEORGIA: Super explosiv. Toller erster Schritt, explodiert vom Snap weg, ist der beste Speed-Rusher dieser Draft-Klasse und sollte in dieser Rolle auch als Rookie definitiv einen Impact haben. Zeigt Pass-Rush-Moves. © getty 17/21 Er ist nicht das Komplettpaket, das beispielsweise Oweh werden kann. Aber innerhalb der klar definierten Rolle und mit dem was er über seinen Speed und seine Explosivität machen kann, sollte Ojulari früh seinen Platz finden. © getty 18/21 2. KWITY PAYE, MICHIGAN: Fantastische Tools. Hat Power, Agilität, Explosivität. Gewinnt auf verschiedenen Wegen mit diesen Tools, kann als Edge-Bender, aber auch mit Power zum Quarterback kommen. © getty 19/21 Auch Paye wird - wie so viele in dieser Liste - noch etwas Zeit und Entwicklung brauchen, er hat beispielsweise noch ein überschaubares Pass-Rush-Move-Arsenal. Aber was er schon kann und was noch möglich ist, könnte ihn zum besten Edge der Klasse machen. © getty 20/21 1. JAELAN PHILLIPS, MIAMI: Man muss bei Phillips leider mit den Verletzungen anfangen, er hatte bereits mindestens 3 Gehirnerschütterungen und beendete zwischenzeitlich bei UCLA seine Karriere, ehe er ein Jahr später bei Miami zurückkam. © imago images 21/21 Rein sportlich meine klare 1 dieser Gruppe. Herausragende Bender-Qualitäten, sehr weit was seine Pass-Rush-Moves angeht, sehr quick und agil trotz seiner Größe. Kommt blitzartig um die Edge, Guards haben keine Chance, wenn er nach innen rückt.

Kwity Paye: Es fehlt noch der klare Plan

Was ihm jedoch noch fehlt, ist ein klarer Plan in Sachen Pass Rush. In vier College-Jahren stehen nur 11,5 Sacks auf dem Zettel. Das mag auch der Tatsache geschuldet sein, dass Paye meist inside des Tackles aufgestellt war und sich teilweise sogar als Spion gegen den Quarterback zurückfallen ließ, doch insgesamt besteht hier noch viel Raum für Verbesserungen.

Zudem zeigte er Defizite in Sachen Übersicht. Zwar antizipiert er den Ball gut entlang der Line, doch mit Zone-Reads etwa hat er so seine Probleme. Für ihn spricht jedoch, dass ihm seine Coaches nachsagen, dass er gut trainierbar sei. Sprich: Was er bislang noch nicht auf dem Kasten hat, kann ihm durchaus in den kommenden Jahren noch beigebracht werden!

Unterm Strich ist Paye ein Top-Athlet, der noch nicht ausgereift ist, aber das Potenzial mitbringt, einer der Top-Pass-Rusher dieser Draftklasse zu werden. Wenn er im richtigen Umfeld und bei den richtigen Coaches landet.

Azeez Ojulari (Georgia): Adel verpflichtet

Ojulari ist der Sohn nigerianischer Einwanderer und der Enkel eines echten nigerianischen Prinzen - Prinz Twins Seven-Seven -, der bis zu seinem Tod 2011 als großer Künstler in Afrika bekannt war. Ojulari wuchs in der Nähe von Atlanta auf und schloss sich als 4-Star-Defensive-End den heimischen Bulldogs an.

Er führte Georgia nach einem Redshirt-Jahr in den vergangenen zwei Spielzeiten jeweils bei den Sacks an und erwies sich als talentierter Speed-Rusher auf der JACK-Position (Weakside Linebacker) in der 3-3-5-Grundformation Georgias. Er wird gern mit Yannick Ngakoue (Las Vegas Raiders) verglichen, weil er ähnlich schmal gebaut ist (1,90 m, 108 kg).

Das wiederum ist auch sein größtes Fragezeichen. Er kommt vom Start weg gut von der Line und verfügt über exzellente Technik mit seinen Händen, doch wird er sich kaum mit übermäßiger Power gegen die Top-Tackles durchsetzen, obgleich er sich gegen den Run durchaus fähig zeigte.

© getty Azeez Ojulari muss für die NFL noch etwas Muskelmasse draufpacken.

Ojulari muss zudem an seinem Inside-Move arbeiten, um nicht zu berechenbar zu werden. Auch stellt sich auf dem NFL-Level die Frage, ob er als 5-Technique der geeignete Mann sein kann, da er eben am College stehend dahinter positioniert war. 5-Technique spielte er regelmäßig zuletzt auf der High School.

Insgesamt jedoch dürfte ihm seine Explosivität und der gute Instinkt dabei helfen, in der NFL den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht hilft ihm auch mehr Zeit im Kraftraum, noch ein wenig an seiner Statur zu feilen.