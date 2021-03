Free Agency Ticker: Die wichtigsten Infos im Überblick

Die erste große Welle der Free Agency ist abgeklungen, doch nach wie vor ist jede Menge Qualität zu haben - von Richard Sherman über Jadeveon Clowney bis hin zu Antonio Brown. Im News-Ticker gibt's die aktuellsten News und Gerüchte zusammengefasst.

NFL Free Agency: News im Überblick

25. März: Klausel für Mariota - Browns an Clowney dran

Die Las Vegas Raiders hatten länger über einen Trade oder eine Entlassung von Quarterback Marcus Mariota nachgedacht, letztlich konnten sich beide Seiten einigen. Mariota stimmt einer deutlichen Gehaltskürzung zu und wird 2021 lediglich noch 3,5 Millionen Dollar verdienen. Über Boni-Zahlungen könnte er aber bis zu acht Millionen Dollar verdienen.

Interessant außerdem: Mariota hat sich eine No-Trade-Klausel in seinen Vertrag einbauen lassen, womit er jetzt ein gehöriges Mitspracherecht hat, sollten die Raiders doch noch einen Trade rund um den Draft in Erwägung ziehen.

Derweil basteln die Cleveland Browns an ihrem Pass-Rush und könnten diese Baustelle womöglich vor dem Draft adressieren, um sich im Draft maximale Flexibilität zu sichern. Die Browns haben sich mit Jadeveon Clowney getroffen, Cleveland hatte bereits in früheren Jahren Interesse an Clowney gezeigt. Der Besuch ging ohne direkten Deal über die Bühne, Clowney sondiert also noch den Markt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die beiden Seiten letztlich zusammenfinden und Clowney gegenüber von Myles Garrett auf Quarterback-Jagd gehen kann.

NFL Free Agency 2021: Das ist bisher passiert

Die ersten beiden Tage der Free Agency 2021 standen ganz klar im Zeichen der New England Patriots. Die Pats sorgten zunächst mit der Verpflichtung von Tight End Jonnu Smith und wenig später mit der Einigung mit Ex-Ravens-Pass-Rusher Matt Judon für zwei der großen Verpflichtungen an Tag 1 - und eröffneten dann auch Tag 2 mit einem Knall, als die Einigung mit Tight End Hunter Henry verkündet wurde.

Alle drei Spieler adressieren fraglos Baustellen und passen exzellent in die Patriots-Schemes, genau wie Defensive Tackle Davon Godchaux (aus Miami), Wide Receiver Nelson Agholor (von den Raiders) und Defensive Back Jalen Mills (von den Eagles). Doch in jedem Fall zahlten die Patriots jeweils überraschend viel Geld.

Insgesamt genossen die Lines auf beiden Seiten des Balls die höchste Aufmerksamkeit. Die Chiefs bezahlten einen Top-Vertrag, um Guard Joe Thuney aus New England zu holen, die Chargers machten Ex-Packers-Center Corey Linsley zum bestbezahlten Center der NFL, die Titans öffneten die Geldkoffer für Bud Dupree, die Jets für Carl Lawson. Für den Kracher sorgten dann heute Morgen die 49ers mit dem Rekord-Vertrag für Left Tackle Trent Williams.

An Tag 3 sorgten die Arizona Cardinals für die weiteren großen Deals. Der Trade für Ex-Raiders-Center Rodney Hudson schließt eine der größten Baustellen in der Cardinals-Offense, während die Verpflichtung von A.J. Green den Nummer-2-Receiver-Spot adressiert. Könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass Larry Fitzgerald seine Karriere beendet?

Es dauerte fast eine Woche, ehe einer der Top-Free-Agents schließlich vom Markt ging: Kenny Golladay wechselt zu den New York Giants, genau wie der in Tennessee entlassene Adoree' Jackson. Und das nachdem die G-Men zudem Leonard Williams mit einem fürstlichen Vertrag ausgestattet hatten. In New York will man es offensichtlich 2021 wissen. Will Fuller, der andere Top-Receiver auf dem Markt, wechselt indes zu den Dolphins und soll künftig dabei helfen, das vertikale Passspiel für Tua zu eröffnen.

Unser erstes Fazit mit Gewinnern und Verlierern der Free Agency gibt es hier!

Free Agency 2021: Das sind die teuersten Verträge