Super Bowl LV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Lange mussten die Fans warten, aber endlich ist es soweit: Der Super Bowl LV geht heute über die Bühne. In der 55. Auflage des wohl spektakulärsten Endspiels im Sport treffen die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs aufeinander. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den Super Bowl live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Super Bowl LV: Alles, was Ihr wissen müsst

Super Bowl 55 findet in der Nacht von heute auf morgen statt. Der Kick-Off erfolgt konkret am Montag, 8. Februar, um 0.30 Uhr. Als Spielstätte dient das Raymond James Stadium in Tampa, Florida. Mit den Tampa Bay Buccaneers spielt zum ersten Mal in der Geschichte des Super Bowls ein Teilnehmer im eigenen Stadion. Im Stadion sind bis zu 22.000 Zuschauer erlaubt.

Nicht nur die Spielzüge und Drives auf dem Feld sorgen heute für Unterhaltung, sondern auch die legendäre Halbzeit-Show. Der kanadische R&B-Star The Weeknd übernimmt in der Pause von Super Bowl LV.

Bucs Quarterback Tom Brady, der mit unglaublichen 43 Jahren zum zehnten Mal im Endspiel steht, kann seinen siebten Ring holen. Auf der anderen Seite haben Patrick Mahomes und seine Chiefs die Möglichkeit, ihren Titel, den sie sich mit einem 31:20-Sieg über die San Francisco 49ers im letzten Jahr holten, zu verteidigen.

Die beiden Kontrahenten mussten in der Regular Season bereits gegeneinander ran. Das Duell der Woche 12 entschieden die Chiefs knapp mit 27:24.

So schafften es die Bucs in den Super Bowl:

Runde Team 1 Team 2 Ergebnis Wild Card Round Washington Football Team Tampa Bay Buccaneers 23:31 Divisional Round New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 20:30 Conference Championship Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers 26:31

So schafften es die Chiefs in den Super Bowl:

Runde Team 1 Team 2 Ergebnis Divisional Round Kansas City Chiefs Cleveland Browns 22:17 Conference Championship Kansas City Chiefs Buffalo Bills 38:24

Super Bowl LV heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung von Super Bowl 55 sind gleich mehrere Anbieter verantwortlich. Football-Fans haben Glück, denn das Spektakel gibt es sogar im Free-TV. Bereits ab 22.40 Uhr werden Euch bei ProSieben Vorberichte zum Spiel geboten. Zusätzlich bietet der Sender bei ran.de auch einen Livestream an.

Außerdem zeigt der Streamingdienst DAZN, der auch während der Regular Season zahlreiche NFL-Spiele übertrug, den Kampf um die Vince-Lombardi-Trophäe ebenfalls live und in voller Länge. Wer sich für DAZN entscheidet, bekommt folgendes Team zu hören und sehen:

Moderator: Flo Hauser

Flo Hauser Experten: Ingo Seibert und Adrian Franke

Ingo Seibert und Adrian Franke Kommentator: Günter Zapf

NFL - Super Bowl XXXVII: Als Gruden und die Tampa Bay Buccaneers ihren ersten Titel holten © getty 1/26 Die Tampa Bay Buccaneers stehen 2021 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte im Super Bowl. 2003 feierten sie eine starke Premiere im großen Spiel. SPOX blickt zurück und stellt die Starter vom 48:21-Sieg über die Oakland Raiders vor. © getty 2/26 Quarterback: BRAD JOHNSON. Johnson war zwar nicht mehr als ein Game Manager, musste angesichts der starken Defense aber auch nicht wahnsinnig viel tun (2 TD, INT). Spielte noch bis 2004 in Tampa und dann für die Vikings und Cowboys bis 2008. © getty 3/26 Running Back: MICHAEL PITTMAN. Pittman machte ein gutes Spiel (124 Yards) und half damit, den Ball zu kontrollieren. 2002 war seine erste Saison in Tampa, wo er bis 2007 blieb. Karriereende 2008 in Denver. Sein Sohn spielt seit 2020 WR für die Colts. © getty 4/26 Fullback: MIKE ALSTOTT. Elf Jahre spielte der dreimalige All-Pro in Tampa und gilt als große Teamlegende. Im Super Bowl erzielte er den ersten Touchdown der Bucs im zweiten Viertel. Wartet noch auf einen Anruf aus Canton. © getty 5/26 Wide Receiver: KEYSHAWN JOHNSON. Führte sein Team in Receiving (6 REC, 69 YDS), glänzte aber nicht. Der Exzentriker spielte insgesamt elf Jahre in der Liga und war anschließend viele Jahre TV-Experte bei ESPN. Mittlerweile hat er seine eigene Radioshow. © getty 6/26 Wide Receiver: KEENAN McCARDELL. Nur 2 Catches für 13 Yards standen für ihn zu Buche - doch beide Catches waren Touchdowns! Spielte insgesamt 16 Jahre in der Liga, aber nur 2 in Tampa. 2002 war seine erste Saison für die Bucs. © getty 7/26 Tight End: KEN DILGER. Hatte 1 Catch für 12 Yards, war ansonsten eher als Blocker im Einsatz. Der einstige Zweitrundenpick der Colts spielte von 2002 bis 2004 für die Bucs und beendete dann seine Karriere nach 10 Jahren in der NFL. © getty 8/26 Left Tackle: ROMAN OBEN. 12 Jahre in der Liga, auch nur 2 in Tampa. Seit 2015 arbeitet er im Liga-Büro und ist heute NFL Vice President of Youth & High School Football. © getty 9/26 Left Guard: KERRY JENKINS. Begann seine Karriere als Undrafted Rookie 1997 bei den Jets und schloss sich 2002 den Bucs an, für die er bis 2003 aktiv war. Lebt heute mit seiner Frau in Alabama und betreibt zwei Fitness-Studios in Alabama und Louisiana. © getty 10/26 Center: JEFF CHRISTY. 2002 war der krönende Abschluss für den dreimaligen Pro-Bowler nach 10 Jahren in der NFL. Nach sieben Jahren in Minnesota kam er 2000 zu den Bucs. Er hat drei Kinder und lebt heute in Pennsylvania. © getty 11/26 Right Guard: COSEY COLEMAN. Der Zweitrundenpick von 2000 war Teamkollege von Peyton Manning in Tennessee und spielte bis 2004 für Tampa, anschließend noch zwei Jahre in Cleveland. Heute coacht er an einer High School. © getty 12/26 Right Tackle: KENYATTA WALKER. Der 2001er Erstrundenpick spielte seine gesamte Karriere (bis 2006) für die Bucs. Versuchte es anschließend noch bei den Panthers und den Toronto Argonauts, kam jedoch nicht über die Practice Squad hinaus. © getty 13/26 Defensive End: GREG SPIRES. Schaffte im Spiel 3 Tackles und 1 Sack gegen Rich Gannon. Von 2002 bis 2007 spielte er für die Bucs und beendete anschließend seine Karriere, nachdem er zuvor für New England und Cleveland aktiv war. © getty 14/26 Defensive Tackle: WARREN SAPP. 2 Tackles und ein 1 Sack schaffte einer der gefürchtetsten D-Liner überhaupt. Nach 9 Jahren in Tampa kamen 4 in Oakland dazu. Der Hall-of-Famer war TV-Experte im NFL Network, wurde aber wegen diverser Straftaten entlassen. © getty 15/26 Nose Tackle: CHARTRIC DARBY. Hatte keinen großen Impact im Spiel, verstand es aber gut, Löcher zu stopfen an er Front. Spielte später noch für die Seahawks in Super Bowl XL bei der Niederlage gegen Pittsburgh. © getty 16/26 Defensive End: SIMEON RICE. Rice brachte es seinerzeit auf 5 Tackles und 2 Sacks für die Bucs. Spielte 12 Jahre in der Liga und war Defensive Rookie of the Year 1996 für die Cardinals. Sein Sohn Jordan Caroline spielt Basketball in Israel. © getty 17/26 Linebacker: SHELTON QUARLES. Kam auf 7 Tackles im Spiel. Er spielte seine gesamte Karriere von 1997 bis 2006 in Tampa und war ein Undrafted Rookie. Er wechselte 2007 ins Front Office und ist heute noch Director of Football Operations der Bucs. © getty 18/26 Linebacker: DERRICK BROOKS. Der Hall-of-Famer erzielte einen 44-Yard-Interception-Return-Touchdown gegen die Raiders zum 41:21 kurz vor Schluss. Spielte von 1995 bis 2008 als Erstrundenpick nur für die Bucs. © getty 19/26 Cornerback: BRIAN KELLY. Führte Tampa mit 8 Tackles an. Blieb den Bucs von 1998 bis 2007 treu, beendete seine Karriere dann 2008 nach einer Saison in Detroit. Führte die Liga 2002 mit 8 Interceptions an. © getty 20/26 Strong Safety: JOHN LYNCH. Einer der härtesten Safetys seiner Zeit. Spielte von 1993 bis 2003 für Tampa, anschließend noch bis 2007 in Denver. Wartet noch auf die Hall of Fame und war TV-Kommentator für FOX, ehe er 2017 als GM der 49ers übernahm. © getty 21/26 Free Safety: DEXTER JACKSON. Der SB-MVP fing 2 Picks gegen den damaligen NFL-MVP Gannon. Spielte 10 Jahre in der Liga, bis 2002 in Tampa. Er moderiert eine Radioshow und arbeitet für eine Stiftung, die sich um geistige Gesundheit von Kindern kümmert. © getty 22/26 Cornerback: RONDE BARBER. Hatte 5 Tackles im Spiel. Spielte von 1997 bis 2012 für die Bucs und war fünfmal Pro-Bowler und dreimal All-Pro. Sein Bruder Tiki (r.) spielte 10 Jahre als RB für die Giants. Ronde war TV-Experte bei FOX und ist Buchautor. © getty 23/26 Slot Corner: DWIGHT SMITH. Erzielte zwei Interception-Return-Touchdowns für die Bucs für insgesamt 94 Yards. Spielte 8 Jahre in der Liga, die ersten vier in Tampa. Danach ging es bis 2008 noch zu den Saints, Vikings und Lions. © getty 24/26 Kicker: MARTIN GRAMATICA. Nicht immer zuverlässig war Gramatica damals in San Diego perfekt: 6/6 Extrapunkte und 2/2 Field Goals. Spielte von 1999 bis 2008 in der Liga. Sein jüngerer Bruder Bill spielte ebenfalls vier Saisons in der NFL. © getty 25/26 Punter: TOM TUPA. Musste viermal ran und kam auf insgesamt 155 Yards, einer wurde sogar geblockt! Spielte 16 Jahre in der NFL für sieben Teams. War All-Pro 1999 und zählt zum All-90s-Team der Patriots. © getty 26/26 Head Coach: JON GRUDEN. Der Super-Bowl-Sieg war der größte Erfolg von Grudens Karriere. Es war sein erstes Jahr in Tampa, nachdem er zuvor die Raiders zum Contender aufgebaut hatte. War lange Jahre ESPN-Eperte und trainiert seit 2018 wieder die Raiders.

Super Bowl LV im Liveticker

Natürlich ist SPOX beim wichtigsten Spiel der Saison mit einem Liveticker mit dabei. Touchdowns, Fieldgoals, Game-Winning-Drives - über all das werdet Ihr in diesem informiert.

