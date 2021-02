Super Bowl 55 steht vor der Tür: Holt sich Tom Brady seinen siebten Ring oder wird Kansas City zum zweiten Mal hintereinander Champion? Die wichtigsten Infos zum Football-Endspiel und zur Übertragung im Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Super Bowl 2021 zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Kansas City: Wann und wo?

Football-Fans müssen nicht mehr lange auf das wohl prestigereichste Endspiel aller Sportarten warten. Beim Super Bowl LV stehen sich die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs gegenüber.

Der Kampf um die Vince Lombardi Trophäe geht in der Nacht von Sonntag auf Montag über die Bühne. Der Kick-Off erfolgt am Montag, den 9. Februar, um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Die 55. Auflage wird im Raymond James Stadium in Tampa (Florida) ausgetragen. Somit findet zum ersten Mal in Super-Bowl-Geschichte ein Endspiel im Stadion eines Finalisten statt: Die Buccaneers haben gegen die Chiefs damit quasi Heimrecht.

Super Bowl 2021 zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs im Livestream: Alle Informationen

Da DAZN unter anderem die Übertragungsrechte für die NFL in Deutschland besitzt, ist der Streamingdienst auch für die Super-Bowl-Übertragung live und in voller Länge verantwortlich. Um 23.40 Uhr startet dabei die Vorberichterstattung zum wichtigsten Spiel der Saison. Im Einsatz für Euch sind Moderator Flo Hauser, die Experten Ingo Seibert und Adrian Franke und Kommentator Günter Zapf.

DAZN zeigt den Super Bowl zusätzlich in voller Länge mit einer zweiten Tonspur im Originalkommentar.

Fans der US-Sportarten bekommen bei DAZN jedoch nicht nur die NFL zu sehen. Auch Spiele der NBA, NHL und MLB sind auf der Plattform vorfindbar.

Neben den US-Sportarten bietet "das Netflix des Sports" unter anderem auch Fußball auf höchstem Niveau an. Die besten Ligen und Turniere Europas sind abrufbar, darunter die Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League, Europa League und die Nations League.

Doch das ist noch immer nicht alles. Der Streamingdienst bietet zudem auch Handball, Darts, Rugby, Tennis, Motorsport, Radsport, Ski alpin, Rennrodeln, Skispringen, Biathlon, UFC, BellatorMMA, Wrestling und Boxen im Livestream an.

Hier könnt das dafür benötigte Abonnement für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr erwerben. Zuvor besteht jedoch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Zusätzlich zeigt auch ProSieben den Super Bowl live und in voller Länge. Neben der Übertragung im Free-TV bietet der private Sender auf ran.de auch einen Livestream an.

Super Bowl 2021 zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs im Liveticker bei SPOX

Mit Hilfe von SPOX könnt Ihr den Super Bowl zwischen den Bucs und dem amtierenden Champion aus Kansas City auch in Form eines Livetickers mitverfolgen. Alle Scores, Touchdowns, Interceptions und Drives werden für Euch ausführlich live getickert.

Super Bowl 2021: Die Pfade der beiden Finalisten

Tampa Bay Buccaneers:

Während die Chiefs erst in der Divisional-Runde eingestiegen sind, mussten die Bucs rund um Star-Quarterback Tom Brady bereits in der Wildcard-Runde gegen Washington ran. In den Wochen darauf bezwang man die Saints und die Packers.

Runde Team 1 Team 2 Ergebnis Wild Card Round Washington Football Team Tampa Bay Buccaneers 23:31 Divisional Round New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 20:30 Conference Championship Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers 26:31

Kansas City Chiefs:

Die Chiefs setzten sich in der Divisional-Runde gegen die Cleveland Browns und im Conference-Game gegen die Buffalo Bills durch. Patrick Mahomes und Co. brauchen nur noch einen Sieg, um das Ziel Titelverteidigung perfekt zu machen.