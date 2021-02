Super Bowl 2021, Übertragung: Alles zu TV und Live-Stream heute

Es ist soweit: Der Super Bowl 2021 steht vor der Tür - die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Kansas City Chiefs. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung heute live - also wo das NFL-Endspiel live im TV und Live-Stream läuft.

Das Warten hat ein Ende, der krönende Abschluss der NFL-Saison steht bevor: Im Super Bowl 2021 kämpfen die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs um den Gewinn der prestigeträchtigen Vince Lombardi Trophy. Der Kickoff wird in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00.30 Uhr erfolgen.

Der Super Bowl 2021 ist auch das Duell zweier Star-Quarterbacks - Tom Brady für die Bucs gegen Patrick Mahomes, der den Football bei den Chiefs an die Receiver bringt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wichtige, wenn Ihr wissen wollt, wie die Übertragung des Super Bowl 2021 live im TV und LIVE-STREAM ablaufen wird.

Super Bowl 2021 live: Daten zur Übertragung in TV und Live-Stream in der Übersicht

Super Bowl 2021: Die Übertragung heute live im TV

Auch in Deutschland ist der Super Bowl mittlerweile ein Groß-Event. Zahlreiche Fans fiebern dem NFL-Endspiel entgegen und wollen live mit von der Partie sein - per TV-Übertragung. Und genau um diese soll es im folgenden Abschnitt gehen. So viel sei vorweg verraten: Es wird gleich mehrere Möglichkeiten geben, den Super Bowl heute live im Fernsehen zu sehen.

Super Bowl 2021: Die Übertragung heute live auf dem TV mit DAZN

Der Streamingdienst DAZN ist zwar kein klassischer TV-Sender, kann aber dank unzähliger Apps auf allen gängigen Fernsehern geschaut werden. Mit der DAZN-App und einem Konto beim Anbieter könnt Ihr das Finale am Smart-TV streamen.

Wer bei DAZN noch nicht angemeldet ist, kann sich noch rechtzeitig vor Kickoff einen Zugang verschaffen - und das sogar erst einmal kostenlos! Der erste Monat der Mitgliedschaft ist nämlich umsonst.

Erst ab dem zweiten Monat werden für das Abonnement 11,99 Euro monatlich fällig. Im Jahresabo ist DAZN sogar umgerechnet noch etwas günstiger. Hier kosten zwölf Monate einmalig 119,99 Euro.

Bei DAZN ist folgendes Team für Euch beim Super Bowl im Einsatz:

Moderator: Flo Hauser

Flo Hauser Kommentator: Günther Zapf

Günther Zapf Experten: Ingo Seibert und Adrian Franke

Super Bowl 2021: Die Übertragung heute live im TV auf ProSieben

Das Endspiel um den Gewinn der legendären Vince Lombardi Trophy wird auch im normalen Free-TV ausgestrahlt. Wer das Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers den Kansas City Chiefs auf diese Weise sehen will, schaltet pünktlich zum Kickoff den Sender ProSieben ein. Der Countdown zum Spiel beginnt dort bereits um 22.45 Uhr.

Als Kommentatoren sind Jan Stecker und Patrick Esume im Einsatz. In der Sendung mit von der Partie sein wird auch Christoph "Icke" Dommisch.

Super Bowl 2021: Die Übertragung heute im Live-Stream - es gibt mehrere Möglichkeiten

Für alle, die das Mega-Event live im Internet anschauen wollen, gibt es gleich mehrere Optionen. Des Endspiel um die Vince-Lombardi-Trophy ist gleich auf mehrere Arten und Weise zu sehen.

Super Bowl 2021: Die Übertragung im Live-Stream auf DAZN

Für alle Football-Fans, die ihre Spiele gerne live streamen, ist DAZN Anlaufstelle Nummer eins. Der Streamingdienst zeigte nicht nur die kompletten Playoffs , sondern natürlich auch den Super Bowl in Deutschland im Live-Stream. Wer sich für den deutschen Kommentar entscheidet, wird beim Spiel von Moderator Flo Hauser, Kommentator Günther Zapf sowie dem Experten-Duo Ingo Seibert und Adrian Franke.

Der Stream bei DAZN startet 45 Minuten vor dem Kickoff, also am Sonntagabend um 23.45 Uhr.

Mit englischem Originalkommentator: Die Übertragung des Super Bowl 2021 auch auf Englisch anschauen

Wer den Super Bowl lieber auf Englisch mit den Originalkommentatoren hören will, ist bei DAZN ebenfalls goldrichtig. Denn wie der Streaminganbieter bereits verkündet hat, wird können alle Fans in der Nacht auf Montag zwischen Deutsch und Englisch wählen. Dabei könnt Ihr die Originalkommentatoren des Senders NBC hören. Auch mit dem NFL-Gamepass ist das Spiel auf Englisch zu sehen.

Übertragung des Super Bowl 2021: Wo kann man das NFL-Endspiel heute live anschauen? Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Sportereignisse jährlich im Live-Stream anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken.

DAZN bietet Football-Begeisterten das volle Programm und zeigt viele Spiele der Regular Season, die Playoffs und natürlich das große Endspiel um die Vince-Lombardi-Trophy, den Super Bowl, im Live-Stream.

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist auf dem nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im Google Play- und dem App-Store von Apple.

Neben der NFL hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat. So werden unter Live-Spiele aus der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A sowie der Ligue 1 gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im Live-Stream ausgestrahlt. Auch Duelle der NBA auch die Spiele der NHL und der MBL gestreamt werden. Weitere Sportarten sind Handball, Darts, Motorsport, Boxen, Tennis und vieles mehr.

Super Bowl 2021 als Übertragung im Live-Stream anschauen? Weitere Möglichkeiten der Übertragung

DAZN zeigt den Superbowl in Deutschland nicht exklusiv. Das Mega-Event wird auch per NFL-Gamepass zu sehen sein. Dort kostet der Zugang, um den Super Bowl anzuschauen 8,99 Euro. Wer die ganze Saison Zugang zu allen Spielen haben will, muss rund 160 Euro einplanen. Der offizielle Zugang der nordamerikanischen Football-Liga ist auch auf allen mobilen Endgeräten übertragen. Sowohl für Android , als auch für Apple-Geräte gibt es entsprechende Apps.

zeigt den Superbowl in Deutschland nicht exklusiv. Das Mega-Event wird auch per NFL-Gamepass zu sehen sein. Dort kostet der Zugang, um den Super Bowl anzuschauen 8,99 Euro. Wer die ganze Saison Zugang zu allen Spielen haben will, muss rund 160 Euro einplanen. Der offizielle Zugang der nordamerikanischen Football-Liga ist auch auf allen mobilen Endgeräten übertragen. Sowohl für Android , als auch für Apple-Geräte gibt es entsprechende Apps. Auch ProSieben zeigt das NFL-Finale im Live-Stream. Auf den Portalen ran.de und prosieben.de können Fans den Super Bowl streamen .

Super Bowl 2021 im Liveticker: SPOX macht's möglich

Wer weder bei der TV-Übertragung noch im Live-Stream mit von der Partie sein kann, wenn sich die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs duellieren, muss trotzdem keine wichtige Szene, keine Aktion vom Super Bowl 2021 verpassen.

Die Lösung ist ein Liveticker von SPOX zum Super Bowl LV. Dort bekommt Ihr jede Szene, jede Entwicklung und natürlich auch jeden einzelnen Punktgewinn detailliert beschrieben.

Super Bowl 2021 live im TV und Livestream: Ort, Datum, Kickoff

Datum: 08.02.2021

08.02.2021 Kickoff Deutsche Zeit: 00:30 Uhr

00:30 Uhr Stadion: Raymond James Stadium

Raymond James Stadium Halftime Act: The Weeknd

The Weeknd Chef-Referee: Carl Cheffers

Carl Cheffers Übertragung: ProSieben, ran.de, DAZN

Die letzten Sieger des Super Bowl

Jahr Sieger Gegner 2020 Kansas City Chiefs San Francisco 49ers 2019 New England Patriots Los Angeles Rams 2018 Philadelphia Eagles New England Patriots 2017 New England Patriots Atlanta Falcons 2016 Denver Broncos Carolina Panthers

