NFL: Wann ist der Draft 2021?

Nach dem Super Bowl zwischen Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers und Patrick Mahomes' Kansas City Chiefs stehen alle 32 Platzierungen für den NFL Draft 2021 fest. SPOX sagt Euch, wann dieser in diesem Jahr stattfindet.

NFL Draft 2021: Zeitraum und Ort

Der NFL Draft findet im Jahr 2021 zwischen Donnerstag, den 29. April und Sonntag, den 1. Mai statt. Die Teams picken in Cleveland im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio. Schauplätze sind die Rock and Roll Hall of Fame und das First Energy Stadium.

NFL Draft: Modus

Worum geht es eigentlich bei dem Draft? Einfach erklärt: Der Draft ist eine Art Casting, bei dem die Teams der National Football League Amateur- und Jugendspieler aus College-Mannschaften wählen, um sich zu verstärken.

Die angehenden Profi-Footballer stellen sich zuvor einem Test, der sowohl körperliche als auch geistige Aufgaben beinhaltet. Ein Spieler versucht, ein Team von sich zu überzeugen und kann an einem der drei Draft-Tage gepickt werden.

Ein Team kann bei dem Draft insgesamt sieben Spieler picken. Es gibt nämlich sieben Runden. Wichtig zu wissen: In der NFL möchte man stets eine Chancengleichheit wahren, weshalb die schlechteste Mannschaft aus der Vorsaison den ersten Pick machen darf und das beste Team - der amtierende Super-Bowl-Gewinner - erst als letztes an der Reihe ist.

So hat das schwächste Ensemble die Gelegenheit, sich mit dem besten College-Akteur zu verstärken - was so in der Regel auch passiert. Es besteht zudem auch die Möglichkeit, dass Teams Draft-Picks untereinander tauschen. Tauschmittel sind hierbei entweder künftige Picks oder aktive Spieler.

NFL Draft 2021: Die aktuelle Rangfolge

Pick Mannschaft Bilanz der Vorsaison 1 Jacksonville Jaguars 1-15 2 New York Jets 2-14 3 Miami Dolphins (via Houston Texans) 4-12 (Texans) 4 Atlanta Falcons 4-12 5 Cincinnati Bengals 4-11-1 6 Philadelphia Eagles 5-11 7 Detroit Lions 5-11 8 Carolina Panthers 5-11 9 Denver Broncos 5-11 10 Dallas Cowboys 6-10 11 New York Giants 6-10 12 San Francisco 49ers 6-10 13 Los Angeles Chargers 7-9 14 Minnesota Vikings 7-9 15 New England Patriots 7-9 16 Arizona Cardinals 8-8 17 Las Vegas Raiders 8-8 18 Miami Dolphins 10-6 19 Washington Football Team 7-9 20 Chicago Bears 8-8 21 Indianapolis Colts 11-5 22 Tennessee Titans 11-5 23 New York Jets (via Seattle Seahawks) 12-4 (Seahawks) 24 Pittsburgh Steelers 12-4 25 Jacksonville Jaguars (via Los Angeles Rams) 10-6 26 Cleveland Browns 11-5 27 Baltimore Ravens 11-5 28 New Orleans Saints 12-4 29 Green Bay Packers 13-3 30 Buffalo Bills 13-3 31 Tampa Bay Buccaneers 11-5 32 Kansas City Chiefs 14-2

NFL Draft 2021 im TV und Livestream

Den Auswahlprozess werdet Ihr in Deutschland live verfolgen können. Mit dem NFL Network hat DAZN den offiziellen Kanal der NFL nämlich zu jeder Tageszeit in seinem Angebot. Bei dem Streamingdienst ist auch der Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs live zu sehen.

