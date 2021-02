Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2021 live im TV und Livestream: Die Übertragung von Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers

Das größte Ereignis im gesamten Sportjahr der USA steht bevor. SPOX zeigt Euch, wer den Super Bowl 2021 live im TV und Livestream überträgt.

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2021 live im TV und Livestream: Chiefs gegen Buccaneers

Für deutsche NFL-Fans ist es das Event des Jahres und auch in dieser speziellen Zeit elektrisiert das Finale der NFL die Massen. Im deutschsprachigen Raum gibt es gleich drei Möglichkeiten, das Aufeinandertreffen von Patrick Mahomes und Tom Brady zu sehen.

Im Free-TV ist der Super Bowl live bei ProSieben zu sehen. Hier startet die Übertragung bereits um 22:30 Uhr. Die Übertragung des Senders wir ebenfalls als Stream auf ran.de zu sehen. Wie immer grüßt das bekannte Team aus Patrick Esume, Björn Werner und Icke. Der eigentliche Kick-Off geschieht um 00.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Die dritte Möglichkeit, das Event zu verfolgen, bietet DAZN. Hier habt Ihr die Möglichkeit zwischen Original-US-Kommentar und deutschem Kommentar zu entscheiden. Das "Netflix" des Sports zeigt bereits zum fünften Mal den Super Bowl live und voller Länge. Auch die Halftime-Show wird zu sehen sein.

Bei DAZN startet die Übertragung um 23:40 Uhr. Mit von der Partie sind Ingo Seibert und Adrian Franke als Experten. Davor begrüßt Euch Moderator Flo Hauser, ehe Günter Zapf Euch gemeinsam mit den Experten kommentiert. Das Beste ist, ihr könnt DAZN 30 Tage lang kostenlos testen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

Super Bowl 2021 live im TV und Livestream: Ort, Datum, Kickoff

Datum: 08.02.2021

08.02.2021 Kickoff Deutsche Zeit: 00:30 Uhr

00:30 Uhr Stadion: Raymond James Stadium

Raymond James Stadium Halftime Act: The Weeknd

The Weeknd Chef-Referee: Carl Cheffers

Carl Cheffers Übertragung: ProSieben, ran.de, DAZN

Super Bowl 2021 live: Tom Brady gegen Patrick Mahomes

Es ist das Duell der besten Quarterbacks in der NFL und Tom Brady hat ein weiteres Mal die Chancen sich einen Diamantring an die Hand zu stecken. Der Palmares, des in Kaliforniens aufgewachsenen Bradys weist bereits sechs gewonnene Super Bowls auf. Alle mit den Patriots aus dem Nordosten der USA, doch in diesem Jahr zog es den 43-jährigen ins warme Florida, zu den Piraten aus Tampa.

Durch einen souveränen Sieg gegen die Packers aus Green Bay im NFC Championship Game zog er gleich in seiner ersten Saison mit dem neuen Team ins Endspiel ein. Doch nicht nur Brady ist hier ein alter Bekannter. Auch seine Lieblingsanspielstation, Rob Gronkowksi fing schon seine perfekten Spyro Bälle bei den Patriots in drei Super Bowls. Er zog seinem Kollegen nach und kehrte aus dem Ruhestand zurück, um Brady bei den Bucs beiseite zu stehen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe mit dem Jungspund Patrick Mahomes

Super Bowl: Die letzten Sieger