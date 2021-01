NFL: Wann und wo findet der Super Bowl statt? Football im TV, Livestream und Liveticker

Es dauert nicht mehr lange, bis in der NFL der Super Bowl ausgetragen wird - das wohl prestigeträchtigste Finalspiel im Vereinssport. SPOX versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zur 55. Ausgabe und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

NFL: Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Die 55. Auflage des Super Bowls wird in der Nacht von Sonntag, den 7. Februar 2021, auf Montag, den 8. Februar, ausgetragen. Spielbeginn im Raymond James Stadium in Tampa ist um 0.40 Uhr.

NFL: Welche Teams treten im Finale an?

Wer im Februar um die heiß begehrte Trophäe kämpfen wird, ist noch nicht klar. Am heutigen Sonntag kämpfen in den Conference Finals die Green Bay Packers und die Tampa Bay Buccaneers (NFC) sowie die Kansas City Chiefs und die Buffalo Bills (AFC) um den Einzug in das Endspiel. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zu den Halbfinalspielen:

Spiel Datum Uhrzeit Auswärts Heim Übertragung NFC Championship Game So, 24.1. 21.05 Uhr Tampa Bay Buccaneers (11-5) Green Bay Packers (13-3) DAZN, ProSieben, NFL Game Pass AFC Championship Game Mo, 25.1. 0.40 Uhr Buffalo Bills (13-3) Kansas City Chiefs (14-2) DAZN, ProSieben, NFL Game Pass

NFL - Super Bowl im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr den Super Bowl bei ProSieben live und in voller Länge verfolgen, den entsprechenden Livestream dazu findet Ihr bei ran.de. Die Vorberichte auf ProSiebenMaxx und ran.de starten bereits um 20.15 Uhr.

Auch DAZN hat sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte am prestigeträchtigen Endspiel gesichert. Dort können Abonnenten, wie auch schon bei den Conference-Championship-Games, das gesamte Spiel live und in voller Länge sehen. Und zwar auch im Originalkommentar.

Neben Football hat der Streamingdienst darüber hinaus noch viele weitere Sportarten wie Fußball, Basketball, Eishockey, Tennis, Handball, Kampfsport oder Wintersport im Programm. Um DAZN kostenlos zu testen, folgt einfach diesem Link, ein Abonnement kostet 19,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

NFL: Der Super Bowl im Liveticker auf SPOX

Natürlich halten wir Euch beim großen Finale der NFL-Saison auch auf SPOX auf dem Laufenden. Hier findet Ihr unseren Liveticker zum Super Bowl, mit dem Euch keine wichtige Aktion entgeht.

NFL Offseason 2021: Diese Quarterbacks kommen auf den Markt © SPOX 1/28 Die wichtigste Position im Football ist der Quarterback. Auch in der kommenden Offseason kommen wieder einige größere Namen auf den Markt, sei es als Free Agents oder via Trade. SPOX stellt die besten Optionen für QB-hungrige Teams vor. © getty 2/28 Philip Rivers gab seinen Rücktritt bekannt und bringt damit die Indianapolis Colts erneut an den Quarterback-Markt. Rivers spielte nur eine Saison in Indy und führte das Team erwartungsgemäß in die Playoffs, wo früh Schluss war. © getty 3/28 JACOBY BRISSETT (zuletzt Indianapolis Colts): 11 Spiele, 2/8, 17 YDS, 66,2 QBR © getty 4/28 Brissett fungierte 2020 als Backup von Rivers, nachdem er 2019 noch durch den überraschenden Rücktritt von Luck startete. Hinter Rivers wurde er nur für Wildcat-Formationen und Sneaks eingesetzt. Solider Backup, der Erfahrung mitbringt. © getty 5/28 MITCHELL TRUBISKY (zuletzt Chicago Bears): 10 Spiele, 199/297, 2055 Yards, 16 TD, 8 INT, 61,8 QBR © getty 6/28 Erst Starter, dann Backup, dann wieder Starter. Trubiskys womöglich letzte Saison in Chicago war eine Achterbahnfahrt, die in den Playoffs endete. Kann mit sehr gutem Scheme und gutem Coaching glänzen. Aber alles darüber hinaus ist wohl zu viel verlangt. © getty 7/28 JAMEIS WINSTON (zuletzt New Orleans Saints): 4 Spiele, 7/11, 75 Yards, 15,5 QBR © getty 8/28 Winston saß selbst dann auf der Bank, als Brees ausfiel. Warf seinen ersten Saints-Touchdown beim Trickspielzug im Divisional Game gegen die Bucs. Hat offensichtlich Starter-Potenzial, obgleich viele weiter Angst vor seinem Hang zu Fehlern haben. © getty 9/28 ANDY DALTON (zuletzt Dallas Cowboys): 11 Spiele, 216/333, 2170 Yards, 14 TD, 8 INT, 54,1 QBR © getty 10/28 Übernahm für Prescott und präsentierte sich solide. Braucht aber wie schon in Cincy gezeigt perfekte Umstände, um zu glänzen. Ein guter Gamemanager, der gute Receiver in Szene setzen kann. Mehr als eine kurzfristige Lösung als Starter ist er aber nicht. © getty 11/28 DAK PRESCOTT (zuletzt Dallas Cowboys): 5 Spiele, 151/222, 1856 Yards, 9 TD, 4 INT, 78,4 QBR © getty 12/28 War im Grunde bis zu seiner grausigen Knöchelverletzung auf MVP-Kurs und führte die Liga noch einige Wochen nach dem Ausfall in Passing Yards an. Wird als bester FA-QB aber wohl auf keinen Fall auf den Markt kommen und erneut den Franchise Tag erhalten. © getty 13/28 CAM NEWTON (zuletzt New England Patriots): 15 Spiele, 242/368, 2657, 8 TD, 10 INT, 47,4 QBR / 12 Rushing Touchdowns © getty 14/28 Cam offenbarte große Probleme, wenn er wirklich als Passer auftreten musste. Auf dem Boden führte er alle QBs mit 12 Touchdowns an. Braucht das richtige Scheme, um zu glänzen - und bessere Receiver als zuletzt in Foxboro würden auch helfen! © getty 15/28 RYAN FITZPATRICK (zuletzt Miami Dolphins): 9 Spiele, 183/267, 2091 Yards, 13 TD, 8 INT, 77,3 QBR © getty 16/28 Fitzmagic zeigte 2020, dass er immer noch zu Höchstleistungen fähig ist. Natürlich kein Elite-QB, könnte aber immer noch kurzfristig als Starter oder Mentor eines jungen QBs helfen, wenn er weitermachen will. Half den Dolphins auch als "Relief Pitcher" © getty 17/28 TYROD TAYLOR (zuletzt Los Angeles Chargers): 2 Spiele, 16/30, 208 Yards, 21,3 QBR © getty 18/28 Ging als Starter in die Saison und erlitt dann nach einer Rippenverletzung eine punktierte Lunge, weil ein Betreuer dabei scheiterte, ihm einen Painkiller zu spritzen. Danach wurde er von Herbert überflügelt. Ein Gamemanager und solide Zwischenlösung. © getty 19/28 CARSON WENTZ (Philadelphia Eagles): 12 Spiele, 251/437, 2620 Yards, 16 TD, 15 INT, 49,7 QBR © getty 20/28 Begann die Saison solide, wurde dann aber immer schlechter. Am Ende saß er die finalen vier Spiele zugunsten von Jalen Hurts draußen. Will wohl weg, doch sein Vertrag ist kaum zu traden. Entscheidend könnte nun der nächste Head Coach sein. © getty 21/28 DESHAUN WATSON (Houston Texans): 16 Spiele, 382/544, 4823 Yards, 33 TD, 7 INT, 71 QBR © getty 22/28 Watson gehört zu den Top-Quarterbacks der NFL, ist aber äußerst unzufrieden mit der Organisation, die ihn in der Head-Coach-Frage eher nicht konsultieren will. Wäre der Top-Trade-Kandidat der Offseason, dürfte aber extrem teuer werden. © getty 23/28 MATTHEW STAFFORD (Detroit Lions): 16 Spiele, 339/528, 4084 Yards, 26 TD, 10 INT, 68,8 QBR © getty 24/28 Machte nach seiner von Verletzungen geplagten Vorsaison 2020 wieder alle Spiele und zeigte zumindest in Ansätzen, dass er immer noch zu den besseren QBs zählt. Seine Zukunft ist mit dem Regime-Wechsel in Detroit aber offen. © getty 25/28 MATT RYAN (Atlanta Falcons): 16 Spiele, 407/626, 4581 Yards, 26 TD, 11 INT, 66,7 QBR © getty 26/28 Ryan legt immer noch ein hohes Niveau an den Tag und hat sehr gute Waffen um sich, doch die Offensive Line hält die Falcons zurück. Mit neuem Regime stellt sich auch hier die Frage, ob ein Neuanfang ohne Ryan sinnvoll wäre. Ein interessantes Trade-Target © getty 27/28 JIMMY GAROPPOLO (San Francisco 49ers): 6 Spiele, 94/140, 1096 Yards, 7 TD, 5 INT, 61,4 QBR © getty 28/28 Seine Saison war nach einer hartnäckigen Sprunggelenksverletzung früh gelaufen. Die Debatte, ob seines Werts bleibt jedoch. Kann er mehr als ein Gamemanager sein? Und reicht das, um ihn in der Bay Area zu halten? Oder beißt ein anderes Team an?

NFL: Die Halbzeit-Show beim Super Bowl

Legendär ist beim Super Bowl traditionell nicht nur das Spiel selbst, sondern auch das Drumherum. In diesem Jahr wird der Kanadier The Weeknd die Football-Fans aus aller Welt in der Halftime Show unterhalten.

