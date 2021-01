Die NFL Playoffs sind da. Heute kämpfen die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams um den Einzug in die Divisional-Runde. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Wildcard-Duell live im TV und Livestream schauen könnt.

NFL Playoffs: Seattle Seahawks vs. LA Rams: Das Wichtigste zum Spiel

Das Wildcard-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams steigt am heutigen Samstag, den 9. Januar, ab 22.40 Uhr. Die beiden Division-Rivalen kämpfen dabei im Lumen Field in Seattle um das Weiterkommen. Die Seahawks gelten aufgrund der besseren Bilanz (12-4) und als Sieger der NFC West gegenüber den LA Rams (10-6) als Favorit.

In den beiden direkten Regular-Season-Duellen holten sich jedoch beide Teams je einen Sieg. In Woche 10 setzten sich die Rams mit 23-16 durch. Das Spiel in Woche entschied Seattle rund um Star-Quarterback Russell Wilson mit 20:9 für sich.

Beide Teams schafften es im vergangenen Jahrzehnt in den Super Bowl. Die Seahawks gewannen bei zwei Teilnahmen einen Titel (2014, 43:8 gegen die Denver Broncos). Die Rams verloren ihr Finale 2019 gegen die New England Patriots mit 3:13.

© imago images / ZUMA Wire

NFL Playoffs: Seattle Seahawks vs. LA Rams heute live im TV und Livestream

Verschiedene Anbieter besitzen die Übertragungsrechte für das Playoff-Duell zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams. Im Free-TV zeigt ProSieben die Partie ab 22.15 Uhr. Carsten Spengemann und Experte Roman Motzkus werden als Kommentatoren eingesetzt. Zudem gibt es die Wildcard-Begegnung auch im kostenlosen Livestream bei ran.de.

Ebenso überträgt auch DAZN Seattle gegen LA live und in voller Länge. Die Vorberichte beim Streamingdienst starten um 22.30 Uhr. Es kommentieren Günter Zapf und Experte Ingo Seibert.

