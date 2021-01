NFL Playoffs: Kansas City Chiefs - Cleveland Browns heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Divisional Round der NFL Playoffs stehen sich heute die Kansas City Chiefs und die Cleveland Browns gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

NFL Playoffs - Kansas City Chiefs - Cleveland Browns: Alle Infos zum Spiel

Die Kansas City Chiefs, Sieger der AFC, treffen am heutigen Sonntag, 17. Januar, bei ihrem ersten Auftritt in den Playoffs auf die Cleveland Browns.

Die Partie findet um 21.05 Uhr deutscher Zeit statt. Gespielt wird im Arrowhead Stadium in Kansas City. Trotz komplizierter Coronalage in den Vereinigten Staaten sind voraussichtlich 16.000 Zuschauer zugelassen.

Kansas City Chiefs - Cleveland Browns: NFL Playoffs heute live im TV und Livestream

ProSieben zeigt die Spiele der Divisional Round mit den Kansas City Chiefs - Cleveland Browns im Free-TV. Ab 20.40 Uhr werdet Ihr auf die Partie eingestimmt, Ihr könnt zwischen der Übertragung im Fernsehen sowie einem Livestream auf ran.de wählen.

Auch DAZN übeträgt sämtliche Playoffspiele live und in voller Länge. Dies gilt auch für das Duell Chiefs vs. Browns. Los geht es um 20.55 Uhr mit den Vorberichten und folgendem Team:

Moderator: Flo Hauser

Kommentator: Franz Büchner

Experte: Adrian Franke

Der Streamingdienst bietet mit der NBA, NHL und MLB weiteren Topsport aus den USA. Auch Fußballfans kommen mit der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vielem mehr auf Ihre Kosten. Dieses Angebot könnt Ihr sogar für einen Monat kostenlos testen.

NFL Playoffs: Die Divisional Round in der Übersicht

Die Chiefs gehen als klarer Favorit in das Match gegen die Browns, enger dürfte es im zweiten AFC-Spiel zwischen den Bills und den Ravens werden.

Den Auftakt machte die Partie der Packers gegen die Rams, während es in der kommenden Nacht zum Abschluss zum Duell der Quarterback-Legenden Drew Brees (Saints) und Tom Brady (Bucs) kommt.

AFC Divisional Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Ergebnis/Übertragung Divisional Round Sonntag, 17. Januar 2.15 Uhr Buffalo Bills (#2) - Baltimore Ravens (#5) 17:3 Divisional Round Sonntag, 17. Januar 21.05 Uhr Kansas City Chiefs (#1) - Cleveland Browns (#6) DAZN, Pro7, Game Pass

NFC Divisional Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Ergebnis/Übertragung Divisional Round Samstag, 16. Januar 22.35 Uhr Green Bay Packers (#1) - Los Angeles Rams (#6) 32:18 Divisional Round Montag, 18. Januar 0.40 Uhr New Orleans Saints (#2) - Tampa Bay Buccaneers (#5) DAZN, Pro7, Game Pass

NFL: Der Modus der Playoffs 2020/21

Eine Neuerung gab es vor der diesjährigen NFL-Saison. Erstmals nehmen nicht nur sechs, sondern sieben Teams pro Conference an den Playoffs teil. Durch die nun ungerade Zahl - neben den vier Divisionsiegern qualifizerten sich jeweils drei Nicht-Divisionsieger mit der besten Bilanz - erhielt pro Conference nur noch das beste Team ein Freilos in der Wildcard Round.

Der Setzmodous sieht vor, dass in jeder Conference die Divisionssieger anhand ihrer Bilanzen auf den Positionen 1 bis 4 angeordnet werden, dahinter folgen die weiteren Teams. Dies hat Auswirkungen auf den Heimvorteil und die Matchups im Laufe der Playoffs. Die Chiefs beispielsweise würden alle Spiele bis zum Super Bowl vor heimischer Kulisse bestreiten.

Super Bowl LV findet am 7. Februar im Raymond James Stadium in Tampa/Florida statt. Die Teilnehmer werden in der kommenden Woche am Championship Sunday ermittelt, wenn die beiden besten Teams einer jeden Conference aufeinandertreffen.

NFL - Gewinner und Verlierer Wildcard Round: Das Ende des Playoff-Fluchs und ein ehemaliger Mathe-Student © getty 1/29 Die erste Wildcard Round mit zwei Tripleheadern liegt hinter uns, die Teilnehmer der Divisional Round stehen fest! Wer konnte überzeugen, wer hat enttäuscht? Auch in den Playoffs präsentieren wir Euch die Gewinner und Verlierer der Woche. © getty 2/29 GEWINNER: Buffalo Bills. 25 Jahre hatten Bills-Fans auf einen Playoff-Sieg warten müssen. Sean McDermott war damals noch kein Football-Coach, Josh Allen noch nicht einmal geboren. Gegen die Colts beendete die Franchise ihre beinahe endlos wirkende Serie. © getty 3/29 GEWINNER: Josh Allen, Quarterback, Bills. Bislang hatte der 24-Jährige noch kein Playoff-Spiel gewinnen können, in der Wildcard-Round holte Allen jedoch seinen ersten Sieg und bestätigte seinen hervorragenden Eindruck aus der Regular Season. © getty 4/29 GEWINNER: Brian Daboll, Offensive Coordinator, Bills. Daboll war bereits vor der Wildcard-Runde ein ganz heißer Name auf dem Head-Coach-Markt gewesen, diese Vorstellung dürfte seine Chance weiter verbessert haben. © getty 5/29 GEWINNER: Philip Rivers, Quarterback, Colts. Einen Playoff-Sieg konnte Rivers den Colts nicht bescheren, an ihm lag es allerdings nicht. Rivers spielte eine starke zweite Halbzeit. Sofern er weiter spielen will, dürfte er in Indy weiter willkommen sein. © getty 6/29 GEWINNER: Jared Goff, Quarterback, Rams. Goff war nach seiner Daumen-Operation Backup von Wolford, musste aber schon früh doch wieder ran. Und nach anfänglichen Problemen schwamm er sich frei, machte die nötigen Plays und führte sein Team zum Sieg. © getty 7/29 GEWINNER: Cam Akers, Running Back, Rams. Sorgte mit 176 Scrimmage Yards für einen neuen Rookie-Franchise-Rekord und stellte die Seahawks stets vor große Probleme. Bestätigte damit schon jetzt die guten Eindrücke aus der Regular Season. © imago images / Jevone Moore 8/29 GEWINNER: Brandon Staley, Defensive Coordinator, Rams. Seine Defense hielt Russell Wilson bei 11/17 für 174 Yards. Sein Scheme setzte dem Star-QB merklich zu und zerstörte dessen Offense. So empfiehlt man sich für einen Head-Coach-Job. © getty 9/29 GEWINNER: Tom Brady, Quarterback, Buccaneers. Er ist nun der älteste Quarterback mit einem Touchdown-Pass in den Playoffs und warf auch seinen längsten TD-Pass in den Playoffs seit 2011. Zum alten Eisen gehört der GOAT noch lange nicht. © getty 10/29 GEWINNER: Mike Evans, Wide Receiver, Buccaneers. Bis Samstag war nicht klar, ob er würde spielen können nach seiner Knieverletzung. Und dann drehte er auf und führte sein Team mit 6 Receptions für 119 Yards an. Er ist Bradys Go-To-Guy. © getty 11/29 GEWINNER: Taylor Heinicke, Quarterback, Football Team. Washington verlor zwar erwartungsgemäß, doch der Ersatz-QB, der kürzlich noch Mathe studierte, spielte groß auf und empfahl sich nachhaltig für einen Job in der nächsten Saison. In DC oder anderswo! © getty 12/29 GEWINNER: Leonard Fournette, Running Back, Buccaneers. Nachdem bei den Bucs zuletzt das Passspiel im Vordergrund stand, machte Fournette wohl sein bestes Spiel der Saison (142 Scrimmage Yards, TD) und fing sogar Pässe. So spielt er sich fest. © getty 13/29 GEWINNER: Lamar Jackson, Quarterback, Ravens. Noch kein Playoff-Sieg, noch kein Sieg nach einem Zehn-Punkte-Rückstand. Lamar beendete beide Negativserien gegen die Titans und dürfte so einigen Kritikern Wind aus den Segeln genommen haben. © getty 14/29 GEWINNER: Die Ravens-Defense. Zweimal war Henry zuletzt über die Ravens hinweg gelaufen, in der Regular Season war die Defense inkonstant. Gegen die Titans spielte die Unit jedoch groß auf, John Harbaugh war nach Spielende voll des Lobes. © getty 15/29 GEWINNER: Marquise Brown, Wide Receiver, Ravens. "Hollywood" hatte in der Regular Season nicht den erhofften Sprung machen können, spielte gegen die Titans aber groß auf. Brown verzeichnete 109 der 179 Receving Yards der Ravens. © getty 16/29 GEWINNER: Drew Brees, Quarterback, Saints. Der alte Mann verlängert seine mutmaßliche Abschiedstournee und darf nochmal gegen Tom Brady antreten. Gegen die Bears spielte er fehlerfrei und wurde zum sechsten QB mit mindestens 35 Playoff-TDs © getty 17/29 GEWINNER: Alvin Kamara, Running Back, Saints. Aufatmen bei den Saints! Kamara kehrte nicht nur rechtzeitig von der Covid-List zurück, er machte nahtlos weiter, wo er vor seiner Infektion aufgehört hatte und kam auf 116 Scrimmage Yards und einen TD. © getty 18/29 GEWINNER: Cleveland Browns. Erster Playoff-Sieg seit Neujahr 1995, erster Sieg in Pittsburgh nach 17 Pleiten in Serie. Die Browns sind offiziell zurück und das ohne mehrere Starter (Covid) und Head Coach Kevin Stefanski. Hut ab! © getty 19/29 VERLIERER: Jonathan Taylor, Running Back, Colts. Taylor spielte im Saisonendspurt überragend, gegen die Bills konnte er das nicht bestätigen. Nyheim Hines sah sowohl im Lauf- als auch im Passspiel besser aus, so wird Taylor 2021 kein Three-Down-Back. © getty 20/29 VERLIERER: Zack Moss, Running Back, Bills. Moss hatte wohl nicht die Rookie-Saison, die er sich erträumt hatte. Nun ist diese offenbar vorzeitig vorbei. Der 23-Jährige zog sich eine Knöchelverletzung zu und musste vom Platz gefahren werden. © getty 21/29 VERLIERER: Russell Wilson, Quarterback, Seahawks. Wilson hatte merklich Probleme mit dem Cover-2 der Rams. Er hielt den Ball zu lange, merkte häufig Pressure zu spät, brachte ungenaue Pässe an. Er ist der Schlüssel für diese Offense, doch er blieb blass. © getty 22/29 VERLIERER: Offensive Line der Seahawks. Ein Grund für Wilsons Probleme war die mangelnde Protection. Die O-Line war komplett überfordert gegen die Rams, die selten mehr als 4 Mann zum Pass Rush schickten. Dies bleibt eine Großbaustelle. © getty 23/29 VERLIERER: John Wolford, Quarterback, Rams. Der Pechvogel des Wochenendes. Begann das Spiel ordentlich (3/6, 29 YDS) und wurde dann durch einen überharten Hit aus dem Spiel genommen. Und durch Goffs Leistung sitzt er nun wohl wieder draußen. © getty 24/29 VERLIERER: Jamal Adams, Safety, Seahawks. Der als X-Faktor geholte DB enttäuschte mehrfach gegen L.A. - er wurde gerade zu Beginn immer wieder tief geschlagen, verpasste später dann ein paar Tackles im Run Game. Nun muss er noch mehrfach operiert werden. © getty 25/29 VERLERER: Derrick Henry, Running Back, Titans. Henry spielte eine historisch gute Saison, für einige Beobachter war er sogar ein MVP-Kandidat. Die Ravens schalteten ihn jedoch komplett aus. Henry holte kein einziges First Down! © getty 26/29 VERLIERER: Arthur Smith, Offensive Coordinator, Titans. Smith galt als einer der Favoriten auf einen Head-Coaching-Posten. Der Auftritt seiner Titans-Offense gegen die Ravens war allerdings alles andere als eine gute Bewerbung. © getty 27/29 VERLIERER: Mitchell Trubisky, Quarterback, Bears. Unterirdische Vorstellung! In einem Spiel, das er zur Eigenwerbung hätte nutzen sollen, ging er mit den Kollegen fast kampflos unter. Bei 4th Down ging er lieber ins Seitenaus, statt zum Marker hechten. © getty 28/29 VERLIERER: Ben Roethlisberger, Quarterback, Steelers. War es das für Big Ben? Wenn ja, war es ein katastrophales Ende. Der wahrscheinlich zukünftige Hall-of-Famer warf 4 Interceptions und wirkte zuweilen völlig von der Rolle. © getty 29/29 VERLIERER: Mike Tomlin, Head Coach, Steelers. Nicht nur Ben war schlecht, auch sein Coach hatte großen Anteil an der Klatsche. Zweimal puntete er in unmöglichen Situationen, dazu verzichtete er mitten in der Aufholjagd auf eine 2-Point Conversion.

NFL Playoffs: Die Ergebnisse der Wildcard Round

Die Browns erspielten sich das Duell mit den Chiefs durch einen überraschenden Sieg bei den Pittsburgh Steelers in der Wildcard Round. Zum Verhängnis wurde den Hausherren ein katastrophaler Start, Quarterback Ben Roethlisberger leistete sich im ersten Viertel drei Interceptions.

Mit den Los Angeles Rams (bei den Seattle Seahawks) setzte sich ein weiterer Außenseiter durch. Eine Überraschung verpassten hingegen die Indianapolis Colts bei der knappen Niederlage in Buffalo.

AFC Wildcard Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Ergebnis Wildcard Samstag, 9. Januar 19.05 Uhr Buffalo Bills (#2) - Indianapolis Colts (#7) 27:24 Wildcard Sonntag, 10. Januar 19.05 Uhr Tennessee Titans (#4) - Baltimore Ravens (#5) 13:20 Wildcard Montag, 11. Januar 2.15 Uhr Pittsburgh Steelers (#3) - Cleveland Browns (#6) 37:48

NFC Wildcard Round