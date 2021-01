In der Divisional-Runde der NFL Playoffs stehen sich heute die Buffalo Bills und die Baltimore Ravens gegenüber. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und verpasse kein Spiel der NFL Playoffs!

NFL Playoffs - Buffalo Bills vs. Baltimore Ravens: Kick-Off, Spielstätte, Ort

Das Divisional-Playoffduell zwischen den Buffalo Bills und den Baltimore Ravens findet in der Nacht von heute auf morgen (Sonntag, 17. Januar) statt. Am Sonntag um 2.15 Uhr erfolgt der Kickoff. Als Spielstätte dient das Bills-Stadium in Orchard Park in der Nähe von Buffalo im Bundesstaat New York.

Trotz derzeit mehr als 11.000 Coronainfektionen täglich (Stand 31.12.) im Bundesstaat dürfen etwa 6.700 Zuschauer beim Spiel im Stadion anwesend sein. Allerdings müssen Ticketinhaber ein negatives Testergebnis vorweisen und eine Maske tragen, sobald sie das Auto auf dem Parkplatz vor dem Stadion verlassen.

Die Ravens lösten ihr Divisional-Ticket mit einem 27:24 Sieg über die Indianapolis Colts ein. Die Ravens besiegten in der ersten Playoff-Runde die Tennessee Titans mit 20:13.

Die Spiele der Divisional-Runde:

Datum Uhrzeit (MEZ) Auswärts Ergebnis Heim Sa, 16.1.2021 22.35 Uhr Los Angeles Rams (10-6) -:- Green Bay Packers (13-3) So, 17.1.2021 2.15 Uhr Baltimore Ravens (11-5) -:- Buffalo Bills (13-3) So, 17.1.2021 21.05 Uhr Cleveland Browns (11-5) -:- Kansas City Chiefs (14-2) Mo, 18.1.2021 0.40 Uhr Tampa Bay Buccaneers (11-5) -:- New Orleans Saints (12-4)

NFL Playoffs: Buffalo Bills - Baltimore Ravens heute live im TV und Livestream

Ihr wollt die Bills gegen die Ravens heute live und in voller Länge sehen? Dann habt Ihr Glück, denn gleich mehrere Anbieter übertragen das Spiel. Bei ProSieben beginnen die Vorberichte um 1.45 Uhr. Auch bei ran.de gibt es die Divisional-Begegnung im Livestream. Auf diesen könnt Ihr kostenfrei zugreifen.

Ebenso bietet DAZN das Duell im Livestream an. Als Kommentatoren im Einsatz sind Martin Pfanner und Experte Jo Ullrich.

Zusätzlich zur NFL zeigt DAZN von den US-Sportarten auch die NBA, NHL und MLB. Außerdem hat DAZN die prestigereichsten Fußballwettbewerbe im Angebot. Darunter etwa die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Serie A.

Wer jedoch Fan mehrerer Sportarten ist, kann zudem unter anderem auch Handball, Biathlon, Ski alpin, Skispringen, Rennrodeln, Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, Kampfsport (MMA und Boxen), Wrestling und Rugby schauen.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Davor könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

NFL Playoffs: Die Ergebnisse der Wildcard-Runde