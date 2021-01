NFL Playoffs 2020/21: Spielplan, Ergebnisse, Spielberichte, TV-Übertragungen

Die NFL Playoffs sind in vollem Gange. Wer setzt sich durch in NFC und AFC und wer gewinnt den Super Bowl? SPOX gibt einen Überblick über den Spielplan, die Ergebnisse und die TV-Übertragungen.

Die kompletten NFL Playoffs seht Ihr live auf DAZN. Die Conference Championship Games und Super Bowl LV seht Ihr wahlweise auch im US-Originalkommentar. Holt Euch jetzt einen Freimonat!

NFL: So laufen die Playoffs 2020/21

Erstmals nehmen in der laufenden Spielzeit 14 Teams an den Playoffs teil - sieben aus jeder Conference. Darunter sind die vier Divisionsieger, die in der Setzliste der NFC und AFC jeweils an den Positionen 1 bis 4 geordnet werden. Dahinter kommen dann die drei Nicht-Divisionsieger mit der besten Bilanz der jeweiligen Conference in die Playoffs.

Anders als früher erhält nur noch der jeweilige Top-Seed der AFC und NFC ein Freilos in Runde 1 der Playoffs. Dadurch kommt es in der Wilcard Round zu drei statt wie bisher zwei Partien pro Conference. Gespielt wird immer im Format "höchster Seed gegen niedrigster Seed" - die 2 der Conference tritt also gegen die 7 an usw.

Die drei Sieger pro Conference ziehen dann in die Divisional Round ein, wo auch die jeweiligen Top-Seeds ins Geschehen eingreifen. Die Sieger daraus treffen in den Conference Championship Games aufeinander. In diesen werden die Teilnehmer für Super Bowl LV am 7. Februar im Raymond James Stadium in Tampa/Florida ermittelt.

NFL Playoffs: Ergebnisse, Spielplan, Analysen

NFL Playoffs: Wildcard Round

In der Wildcard Round setzten sich weitestgehend die Favoriten durch. Die Ausnahmen waren dabei der historische Sieg der Cleveland Browns über die Pittsburgh Steelers sowie der Erfolg der Los Angeles Rams bei den Seattle Seahawks.

AFC Wildcard Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Ergebnis Wildcard Samstag, 9. Januar 19.05 Uhr Buffalo Bills (#2) - Indianapolis Colts (#7) 27:24 Wildcard Sonntag, 10. Januar 19.05 Uhr Tennessee Titans (#4) - Baltimore Ravens (#5) 13:20 Wildcard Montag, 11. Januar 2.15 Uhr Pittsburgh Steelers (#3) - Cleveland Browns (#6) 37:48

NFC Wildcard Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Ergebnis Wildcard Round Samstag, 9- Januar 22.40 Uhr Seattle Seahawks (#3) - Los Angeles Rams (#6) 20:30 Wildcard Round Sonntag, 10. Januar 2.15 Uhr Washington Football Team (#4) - Tampa Bay Buccaneers (#5) 23:31 Wildcard Round Sonntagg, 10. Januar 22.40 Uhr New Orleans Saints (#2) - Chicago Bears (#7) 21:9

NFL Playoffs: Divisional Round

Man sagt, es sei das beste Wochenende des Jahres in der NFL. Die Divisional Round bringt die wahrlich besten vier Teams einer jeden Conference zusammen, denn auch die Top-Seeds greifen nun ins Geschehen ein.

In diesem Jahr kommt es so in der AFC zum Duell der extrem dynamischen Quarterbacks Lamar Jackson (Ravens) und Josh Allen (Bills), während in der NFC das Prestigeduell zwischen Drew Brees (Saints) und Tom Brady (Bucs) ansteht.

AFC Divisional Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Übertragung Divisional Round Sonntag, 17. Januar 2.15 Uhr Buffalo Bills (#2) - Baltimore Ravens (#5) DAZN, Pro7, Game Pass Divisional Round Sonntag, 17. Januar 21.05 Uhr Kansas City Chiefs (#1) - Cleveland Browns (#6) DAZN, Pro7, Game Pass

NFC Divisional Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Übertragung Divisional Round Samstag, 16. Januar 22.35 Uhr Green Bay Packers (#1) - Los Angeles Rams (#6) DAZN, Pro7, Game Pass Divisional Round Montag, 18. Januar 0.40 Uhr New Orleans Saints (#2) - Tampa Bay Buccaneers (#5) DAZN, Pro7, Game Pass

NFL Playoffs: Championship Sunday

Die Sieger der Divisional Games treffen eine Woche später direkt aufeinander. Championship Sunday heißt der Sonntag, an dem die Conference Championship Games der NFL ausgetragen werden. Hier werden die Teilnehmer am Super Bowl ermittelt.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Übertragung AFC Championship Sonntag, 24. Januar TBA TBA DAZN, Pro7, Game Pass NFC Championship Sonntag, 24. Januar TBA TBA DAZN, Pro7, Game Pass

Super Bowl LV

Die Gewinner der Championship Games treffen am Sonntag, den 7. Februar, im Raymond James Stadium von Tampa/Florida in Super Bowl LV aufeinander. In Deutschland seht Ihr das Spiel auf DAZN wahlweise auch mit US-Originalkommentar. Pro7 überträgt die Partie im Free-TV und auf ran.de im kostenlosen Livestream. Wer die Original-US-Übertragung sehen will inklusive der berühmten Werbespots, greift zum NFL Game Pass, dem Streamingservice der NFL.