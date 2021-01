NFL Divisional Playoffs: Kansas City Chiefs vs. Cleveland Browns & New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers im LIVETICKER

Nach den Erfolgen der Packers und Bills stehen heute zwei weitere Spiele an. Die Kansas City Chiefs empfangen in ihrem ersten Playoff-Spiel des Jahres die Cleveland Browns, die Tampa Bay Buccaneers treffen anschließend auf die New Orleans Saints. Wir begleiten beide Spiele im LIVETICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisert.

NFL Divisional Playoffs: Kansas City Chiefs vs. Cleveland Browns im LIVETICKER

Erstes Viertel: Die Mitte des Feldes war bereits vor Spielbeginn als potenzielle Schwachstelle auf Seiten der Browns-Defense ausgemacht worden. Bei Hills 26-Yard-Catch spielte der Free Safety im Cover 3 zu tief, der Linebacker aber zu nah an der Line of Scrimmage. Dazwischen also viel zu viel Platz für Hill. Das kann nicht der Gameplan sein.

Erstes Viertel: Antwort: Ja. Die Chiefs bekommen durch einen Pass von Mahomes auf Tyreek Hill über die Mitte ein Big Play, von der Ein-Yard-Linie läuft Mahomes den Ball selbst in die Endzone. Aber: Harrison Butker verschießt den Extrapunkt! 6:0, die Browns könnten also bei ihrem ersten Drive in Führung gehen...

Erstes Viertel: Auf geht's! Die Chiefs starten mit dem Ball, die Browns bekommen diesen also zum Start der zweiten Hälfte. Können die Chiefs direkt vorlegen? Wir sind gespannt.

Vor Beginn: Auch Sammy Watkins und Willie Gay stehen nicht im aktiven Kader des Champions. Watkins zählt zu den besten Wide Receivern des Teams, Gay ist der wohl beste Cover-Linebacker der Chiefs. Bei den Browns wurde Jack Conklin derweil rechtzeitig fit. Das dürfte die (geringen?) Chancen der Gäste verbessern.

Vor Beginn: Zu den Personalien: Die Chiefs werden auf einen ihrer Leistungsträger verzichten müssen: Clyde Edwards-Helaire wurde nicht rechtzeitig fit und fällt aus. Damit dürfte Le'Veon Bell deutlich mehr Snaps sehen.

Vor Beginn: Falls Ihr noch letzte Infos vor dem Kickoff braucht: Hier könnt Ihr alles lesen, was Ihr wissen müsst.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zu unserem Ticker der nächsten Spiele in der Divisional Round. Wir sind heiß, ich hoffe, Ihr seid es auch!