NFL Championship Games: Green Bay Packers vs. Tampa Bay Buccaneers & Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills im LIVETICKER

Die Championship Games stehen an, die Super-Bowl-Vertreter aus der NFC und der AFC werden bestimmt. Gewinnen die Tampa Bay Buccaneers bei den Green Bay Packers? Und können die Buffalo Bills den Champion, die Kansas City Chiefs, stürzen? Wir begleiten beide Spiele im LIVETICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisert.

NFL Divisional Playoffs: Green Bay Packers vs. Tampa Bay Buccaneers im LIVETICKER

Vor Beginn: Ein echter Boost für die Bucs könnte heute natürlich die Rückkehr von Vita Vea sein. Der Nose Tackle fiel den Großteil der Regular Season verletzt aus und feiert heute sein Comeback. Bei 100 Prozent zählt Vea zu den besten Defensive Tackles der Liga. Doch wieviel hat er nach der langen Pause schon wieder im Tank? Mit J.C. Tretter wird ihm heute der vielleicht beste Center der Liga im direkten Duell gegenüberstehen.

Vor Beginn: Bei den Packers schreibt derweil Tramon Williams Geschichte. Der Defensive Back wird als erster Spieler in der NFL-Geschichte in einem Jahr für zwei Teams in den Playoffs spielen. Die Corona-Extraregeln machen es möglich: Williams stand im Practice Squad der Ravens, spielte für Baltimore, wurde dann entlassen und darf nun für die Packers auflaufen.

Vor Beginn: Einen echten Rückschlag müssen die Gäste verkraften: Antoine Winfield wird den Bucs heute nicht zur Verfügung stehen. Der Rookie laboriert an einer Knöchelverletzung, vor dem Spiel versuchte er es mit einigen leichteren Übungen, offenbar ist er aber nicht in der Verfassung zu spielen.

Vor Beginn: Worauf wird es heute Abend ankommen? Welche Spieler könnten die Matches entscheiden? In unserer Vorschau auf die zwei Spiele findet Ihr alles, was Ihr wissen müsst.

Vor Beginn: Hallo und herein spaziert zu unserem Ticker der beiden Championship Games. Ich bin heiß wie frittenfett - ich hoffe, Ihr seid es auch!

