NFL - Seattle Seahawks: Wide Receiver Josh Gordon darf wieder spielen

Josh Gordon von den Seattle Seahawks darf wieder in der NFL spielen. Das gab die Liga am Donnerstag bekannt. Die Rückkehr des Wide Receivers von einer Substanzmissbrauchssperre ist jedoch an Bedingungen geknüpft.

Gordon ist erst ab Woche 16 spielberechtigt, darf jedoch frühestens am 9. Dezember zum Team stoßen. Am Freitag bereits kann Gordon die obligatorischen Covid-19-Tests starten.

Sollten die Tests negativ ausfallen, darf er dann an Meetings teilnehmen, sich mit dem Trainerstab individuell treffen und im Teamgebäude im Kraftraum arbeiten. Am Training dürfte der 29-Jährige jedoch erst ab dem 21. Dezember teilnehmen.

Gordon war als Wiederholungstäter im Dezember 2019 wegen Verstößen gegen die Richtlinien für leistungssteigernde Mittel und Drogenmissbrauch auf unbestimmte Zeit gesperrt worden.

Die Seahawks hatten Gordon, der im Vorjahr via Trade von den New England Patriots nach Seattle kam, im September 2020 erneut unter Vertrag genommen. Seither wartete er darauf, eine Spielerlaubnis von Commissioner Roger Goodell zu bekommen.

Zuvor hatte Gordon aufgrund ähnlicher Vergehen die Saison 2015 und 2016 gesperrt verpasst.